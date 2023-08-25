Какой завтра, 26 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 26 августа День авиации в Украине. Верующие чтят память Максима Исповедника. До Нового года осталось 127 дней.

26 августа 2023 года — суббота. 549-й день войны в Украине.

Какой завтра, 26 августа, церковный праздник

25 августа в церковном календаре – день памяти Максима Исповедника. Родился в Константинополе около 580 года в набожной семье, однако образование получил разностороннее. Повзрослев, пошел на службу к императору Ираклию, стал его секретарем. Однако придворная жизнь его тяготила, поэтому он принимает монашеский постриг в Хрисопольской обители. Однажды по просьбе правителя уехал в Александрию. Тогда его путь лежал через Крит, где и началась его исповедническая деятельность. Там Максим пробыл около шести лет.

В 641 году умер Ираклий и престол занял Констанс II, являвшийся откровенным сторонником монофелитов и жестоким правителем. Среди еретиков увеличились нападения на христиан. Поэтому в 647 году Максим уезжает в Африку, где монофелитство осуждалось. Однако Констанс II приказал схватить Исповедника и путешествовавшего с ним папу Мартина. 656 Максима отправили во Фракию, а затем в Константинопольскую тюрьму. Там его долго пытали. В 662 году преподобный умер от пыток.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя ссориться, злословить и желать другим зла.

Лучше не плакать и не унывать.

Не стоит ходить по росе босиком.

Народные приметы и традиции на 26 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ветер тихий – погода будет сухая и теплая, а если буря – ждите дождей в сентябре;

над лесом стелется туман – уродят грибы;

на сеннике начало сиреть сено — начнется дождь;

в лесу много грибов – через год будет большой урожай хлеба;

услышать ночью крик совы – погода изменится;

луна имеет кольцо — погода начнет меняться;

безветренная погода – будет шторм;

луна молодая и красная — погода будет сырой.

26 августа в лесу много грибов – через год будет большой урожай хлеба. / Фото: Pexels

Среди наших предков существовало поверье, что 26 августа важно убраться в сарае и погребе, чтобы осенняя гниль не появилась в зимних убежищах. Пытались следить за рябиной — если на ней снова появились цветы, значит, осень будет теплой, сухой, длинной. Обычно устраивали и генеральную уборку в доме. А еще было принято наблюдать за ветрами — если они были тихими, значит, несколько дней подряд будет веять ветер.

Погода на 26 августа

Завтра, 26 августа, в Киеве пасмурная погода, без осадков. Во Львове утро пасмурное, но день станет ясным, чтобы вечером опять небо оказалось в плену облаков, без осадков. В Харькове облачно, но к вечеру небо прояснится, осадков не ожидается. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +30 днем и +19 ночью. Во Львове +30 днем и +19 ночью. В Харькове +25 днем и +15 ночью. В Одессе +29 днем и +22 ночью.

Памятные даты 26 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 августа:

1071 год — в битве близ Манцикерта турки-сельджуки во главе с Алп-Арсланом громят византийскую армию императора Романа IV Диогена и берут его в плен;

1278 год — происходит битва под Дюрнкрутом, крупнейшая битва рыцарских времен в Европе;

1498 год — Микеланджело получает заказ на создание скульптурной группы для собора святого Петра в Риме;

1657 год — в Чигирине Гетманом Украины (до совершеннолетия Юрия Хмельницкого) избирают Ивана Выговского;

1728 год — Витус Беринг открывает пролив между Азией и Америкой, получающий название Берингов пролив;

1789 год — принимают Декларацию прав человека и гражданина Учредительным собранием в Королевстве Франция;

1791 год — американец Джон Фитч получает патент на пароход, который он продемонстрировал еще 4 годами ранее;

1813 год — начинается Дрезденская битва;

1833 год — члены экспедиции Джона Росса были обнаружены на острове Баффин (арктическая Канада) после трех лет проживания среди местных племен;

1847 год – провозглашают Республику Либерия;

1907 год — закованный в цепь и брошенный в воду иллюзионист Гарри Гудини всплывает на поверхность через 57 секунд;

1914 год – основывают футбольный клуб Палмейрас;

1918 год — Уолт Дисней подделывает свои документы, "увеличив" себе возраст, чтобы пойти на службу в Красный Крест;

1918 год — дипломатические представители Украинского Государства и Османской империи обмениваются грамотами по случаю ратификации Брестского мирного договора;

1926 год — в Королевстве Италия создают футбольный клуб "Фиорентина";

1939 год – Гитлер предъявляет Польше ультиматум с требованием передать Германии Данциг (Гданьск);

1939 год — в Риме проходит II Большой сбор Украинских националистов, который принимает политическую программу Организации украинских националистов, председателем ОУН переизбран А. Мельник;

1945 год — Украинская ССР ратифицирует Устав ООН;

1946 год — выходит в свет книга Джорджа Орвелла "Колхоз животных";

1946 год — Норма Джин Мортенсон Бейкер подписывает контракт с киностудией XX Century Fox, взяв сценический псевдоним Мэрилин Монро;

1968 год — в США выходит сингл The Beatles "Hey Jude" — первый продукт созданный группой фирмы грамзаписи "Apple Records";

1970 год — последнее выступление американского рок-музыканта Джими Хендрикса;

1972 год – в Мюнхене открываются XX Олимпийские игры;

1991 год — Президиум Верховного Совета УССР принимает решение о временном прекращении деятельности Компартии Украины.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 августа

Какие завтра именины : Парамон, Николай, Яков, Константин, Алексей, Василий, Иван, Тихон, Максим, Ирина, Ксения, Евдокия.

Талисманом человека, рожденного 26 августа является нефрит. Полудрагоценный камень из Древнего Китая. Ранее считалось, что нефрит обладает магическими и целебными свойствами. Поэтому из него делать разные амулеты и обереги.

В этот день родились:

1969 год – барабанщик американской группы No Doubt Эдриен Янг;

1980 год — американский киноактер ("Сам дома") Маколей Калкин;

1980 год – американский киноактер Крис Пайн.

Какой завтра день в Украине и мире

26 августа Всемирный день собаки / Фото: Pexels

26 августа в Украине празднуют День авиации. В этот день украинцы поздравляют гражданских и военных пилотов, работников аэропортов. Праздник основал президент Украины Леонид Кравчук 16 августа 1993 года.

Также 26 августа Всемирный день собаки. С этими домашними животными жизнь людей связана очень тесно. Едва ли не самая прочная связь у человечества именно с собаками. Идея создать отдельный праздник принадлежит американке Коллин Пейдж, ведущей специалистке по поведению животных, экспертке сайта DogTime.com и журналу "OK!" и автор книг. Учредила она день 2004 года. Дату выбрали не случайно, именно 26 августа, когда Коллину было 10 лет, в ее семье появилась собака из приюта по имени Шелти.

А еще 26 августа День туалетной бумаги. Праздник появился в США в 2015 году. Сейчас туалетная бумага считается незаменимым изобретением человечества. Первый появился еще во II веке в Китае. Его начали производить в промышленных масштабах уже в Средневековье в Поднебесной империи. В Европе о туалетной бумаге узнали только в XIV веке, когда ее привез Марко Поло из Китая.

26 августа Международная ночь летучих мышей. Празднуется в последние полные выходные августа. Летучие мыши являются очень необычными млекопитающими, имеющими такое строение тела, что позволяет им летать. Их крылья поддерживают длинные и очень прочные конечности, а еще летучие мыши имеют узкий хвост, обтянутый летней перепонкой. Праздник был основан в 1997 году с целью привлечения внимания человечества к проблемам летучих мышей и поощрения всех в защиту этих интересных млекопитающих.

Также 26 августа День дальнобойщика. Праздник каждый год приходится на последнюю субботу августа. Оно хоть и неофициальное, однако в этот день можно поздравить всех водителей большегрузных автомобилей.