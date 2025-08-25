Какой праздник 26 августа 2025 года / © ТСН

26 августа 2025 года — вторник. 1280-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 26 августа, верующие празднуют день памяти святых мучеников Андрияна и Натальи. Андриан (Адриан) жил в городе Никомидии (Малая Азия, начало IV в.), был выдающимся и богатым мужем, служил при дворе императора Максимиана, который известен жестокими гонениями на христиан. До тридцати лет он оставался язычником, но во время одного из преследований стал свидетелем мужества и твердости духа тех, кого пытали за веру во Христа. Пораженный их отвагой и готовностью отдать жизнь, Андриан сам уверовал и публично признал себя христианином.

Его арестовали и заключили в тюрьму вместе с другими мучениками. Жена Наталья, которая была тайно христианкой еще до обращения мужчины, с большой любовью и отвагой поддерживала его в тюрьме. Она умоляла его остаться верным Христу до конца и не бояться мучений и смерти.

Андриан подвергся жестоким пыткам: его тело разрывали на палаческих орудиях, избивали, ломали кости. Наталья все время была рядом — она перевязывала его раны, ободряла и напоминала о небесной награде. В конце концов святого Андрияна казнили около 306 года.

Наталья после смерти мужчины не отходила от мощей мучеников. Она претерпела многочисленные преследования и испытания, но оставалась непоколебимой в вере. Впоследствии она умерла в мире, сохранив память о своем муже и их подвиге.

Что нельзя делать 26 августа

Запрещается ссориться с мужем или женой — это приведет к длительным конфликтам.

Женщинам нельзя браться за тяжелую работу — изнурите свои силы.

Не следует разрывать отношения — расставание приведет к несчастью в жизнь.

Народные приметы и традиции на 26 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплый и солнечный день — к продолжительной и сухой осени;

услышать гром — будет теплая и затяжная осень;

дождь в этот день — ждите холодную и сырую осень;

утром туман быстро рассеялся — к ясной осени;

сильный, порывистый ветер — зимой будет много метелей.

26 августа утром туман быстро рассеялся — до ясной осени. / © unsplash.com

В народе 26 августа называлось Супружеский День. Ибо святые Андриан и Наталья считались покровителями супругов, и 26 августа в народе придавали большое значение согласию в семье.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 августа

Какие завтра именины: Виктор, Дмитрий, Георгий, Петр, Адриан, Наталья, Мария.

Талисманом человека, рожденного 26 августа, является нефрит. Известен и высоко ценимый полудрагоценный минерал. В Китае его считают подлинным символом культурного наследия и национальной гордости. С давних времен существовало убеждение, что этот камень способен облегчать головную боль и приносить облегчение тем, кто его носит.

В этот день родились:

1740 — Жозеф Мишель Монгольфье, француз, старший из двух братьев Монгольфье, которые в 1783 поднялись в воздух на воздушном шаре, наполненном горячим воздухом;

1895 год — Ежи Курилович, польский лингвист родом из Станиславова (ныне Ивано-Франковск), один из самых известных лингвистов XX века;

1910 год — Блаженная мать Тереза, католическая монахиня, основательница благотворительных миссий, лауреат Нобелевской премии мира за 1979 год.

Памятные даты 26 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 августа:

1071 год — близ Манцикерта происходит решающая битва: войско сельджуков во главе с султаном Алп-Арсланом наносит сокрушительное поражение армии Византии;

1278 год — под Дюрнкрутом происходит грандиозная схватка, которую называют крупнейшей битвой рыцарской эпохи в Европе, объединенные силы короля Германии Рудольфа I и венгерского правителя Ласло IV Куна громят войска богемского монарха Пржемысла Отакара II;

1382 год — золотоордынский хан Тохтамыш совершает опустошительный поход на Москву: город был захвачен, разграблен и сожжен, а Московское княжество вновь оказалось в зависимости от Орды;

1498 год — молодой Микеланджело получает престижный заказ для собора святого Петра в Риме: создать скульптурную группу “Пьета” (“Оплакивание Христа”);

1657 год — в Чигирине гетманом Украины избирают Ивана Выговского, который должен руководить государством до совершеннолетия Юрия Хмельницкого;

1728 год — экспедиция Витуса Беринга открывает пролив между Азией и Америкой, который впоследствии получает название Беринговой;

1789 год — Учредительное собрание во Франции принимает Декларацию прав человека и гражданина, которая становится фундаментом новой политико-правовой системы и символом эпохи Просвещения;

1791 год — американец Джон Фитч получает патент на пароход, сконструированный и испытанный им еще несколькими годами ранее;

1813 год — начинается Дрезденское сражение: на следующий день Наполеон одерживает победу над объединенной армией Пруссии, Австрии и России;

1833 год — на острове Баффин (Канада) обнаруживают участников экспедиции Джона Росса, которые три года выживали среди местных племен;

1847 год — провозглашают независимость Либерии — первого свободного государства в Западной Африке, основанного бывшими рабами;

1907 год — иллюзионист Гарри Гудини в очередной раз поражает публику: закованный в цепи и брошенный в воду, он сумел вырваться на поверхность за 57 секунд;

1914 год — создают бразильский футбольный клуб “Палмейрас”;

1918 год — молодой Уолт Дисней подделывает документы, чтобы увеличить свой возраст и вступить в ряды Красного Креста;

1926 год — в Италии основывают футбольный клуб “Фиорентина”;

1939 год — Адольф Гитлер выдвигает Польше ультиматум с требованием передать Данциг (Гданьск);

1945 год — Украинская ССР ратифицирует Устав Организации Объединенных Наций;

1946 год — публикуют сатирическую повесть Джорджа Орвелла “Колхоз животных”;

1968 год — группа The Beatles выпускает сингл “Hey Jude”, который становится первым релизом их собственной студии звукозаписи Apple Records;

1970 год — проходит последний концерт Джими Гендрикса, легендарного американского рок-музыканта;

1972 год — в Мюнхене торжественно открываются ХХ Олимпийские игры;

1991 год — начинает работу внеочередная сессия Верховного Совета СССР, которая принимает решение о запрете деятельности КПСС на всей территории Союза.

Какой завтра праздник в Украине и мире

26 августа Международный день собак / © unsplash.com

26 августа в Украине и мире празднуют Международный день актера. Праздник был начат в честь святого Генрия, покровителя актеров, или как день, объединяющий всех, кто посвятил себя сцене и экрану. Международный день актера призван подчеркнуть важность актерского мастерства: от умения передавать эмоции и характер персонажа к способности прикасаться к душе зрителя. День актера символизирует креативность, преданность сцене и искусству перевоплощения. Для актеров это возможность получить признание и поддержку, а для зрителей задуматься о важности театра и кино в повседневной жизни.

Также 26 августа Международный день собак. Этот праздник посвящен самым верным друзьям человека — собакам и призван напомнить об их важной роли в нашей жизни. Владельцы организуют прогулки и праздники для собак, принимают участие в конкурсах и выставках. Благотворительные организации проводят акции помощи приютам, сбора корма и медикаментов для животных. День собак символизирует приверженность, дружбу и взаимную поддержку между человеком и животным. Это напоминание о том, что собака — не просто домашний любимец, а член семьи, заслуживающий любви и заботы.