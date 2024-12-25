Какой завтра, 26 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 26 декабря, Международный день крупье. Верующие празднуют Собор Пресвятой Богородицы. До Нового года осталось 5 дней.
26 декабря 2024 года — четверг. 1037-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
26 декабря в церковном календаре – Собор Пресвятой Богородицы. Является одним из величайших христианских праздников. Оно посвящено Пресвятой Богородице, родившей Иисуса Христа, и является проявлением уважения к ее особому месту в истории спасения. В этот день в храмах совершаются праздничные богослужения, где читаются отрывки Евангелия, касающиеся рождения Христа и роли Пресвятой Богородицы. На богослужении прославляют Матерь Божью как ту, через которую произошло воплощение Сына Божия. Праздник подчеркивает важность Пресвятой Богородицы как покровительницы человечества перед Богом и как символ покорности и веры.
Что нельзя делать 26 декабря
- Нельзя злословить, ругаться, ссориться.
- Запрещается варить кисель – в семье будет покойник.
- Не стоит покупать веревку – к беде.
Народные приметы и традиции на 26 декабря
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: поет зяблик — начнется оттепель;
- снег к ладоням прилипает — придет тепло;
- северный ветер — к сильному похолоданию;
- стаи ворон летают над головой — будет метель.
В этот день по домам ходят колядники. В древности считалось, если не впустить их в дом, то счастье в этом году обойдет ее.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 декабря
Какие завтра именины: Лука, Степан, Федор, Антонина.
Талисманом человека, рожденного 26 декабря, является сердолик. Воины носили этот камень как символ мужества и отваги. Народы Востока верили, что сердолик предохраняет от болезней и смерти.
В этот день родились:
- 1937 год — украинская актриса Алла Бабенко;
- 1970 год — украинский военачальник, Герой Украины Юрий Содоль;
- 1994 год — украинский военный, доброволец, один из "киборгов", Герой Украины Святослав Горбенко.
Памятные даты 26 декабря
Календарь важных событий в Украине и мире за 26 декабря:
- 1776 год — под Трентоном войска Джорджа Вашингтона одерживают победу над англичанами, которая становится переломной в борьбе североамериканских колоний за независимость;
- 1783 год — француз Себастьян Ленорман впервые в Европе демонстрирует псевдопарашют;
- 1870 год — завершается строительство 13-километрового тоннеля Фрежюс – первого железнодорожного тоннеля под Альпами, соединяющего Италию и Францию;
- 1898 год — Пьер и Мария Кюри открывают радиоактивный элемент радий;
- 1918 год — провозглашают восстановление УНР и формируют правительство государства — Совет Народных Министров УНР;
- 1919 год — правительство УНР отзывает украинскую миссию из Парижской мирной конференции;
- 1931 год — в Токио основывают автомобильную компанию Dat Jidosha Seizo, переименованную в следующем году в "Nissan";
- 1935 год – на Гавайских островах делают попытку остановить извержение вулкана авиабомбардировкой;
- 1991 год — Национальным банком Украины регистрируется Экспобанк как коммерческий банк;
- 2004 год — самое смертоносное землетрясение в современной историе происходит в Индийском океане, к северу от острова Суматра;
- 2004 год — в Украине проводят переголосование второго тура 26 декабря 2004 года, на котором победу одерживает Виктор Ющенко.
Погода на 26 декабря
Завтра, 26 декабря, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +1 днем и -1 ночью. Во Львове — -1 день и -2 ночью. В Харькове — +3 днем и +1 ночью. В Одессе — +6 днем и +3 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
26 декабря в Украине и мире празднуют Международный день крупье. Этот день посвящен работникам индустрии казино, в частности крупье, которые играют ключевую роль в обеспечении справедливости, профессионализма и положительного опыта для посетителей казино. Крупье – это профессионалы, которые проводят игры в казино, такие как рулетка, блэкджек, покер и другие. Работа крупье требует большой концентрации, математических навыков и умения работать с людьми. Они часто работают в быстром темпе, поддерживая внимание к деталям и разрешая конфликты, если таковые возникают. Международный день крупье – это возможность привлечь внимание к профессии, выразить благодарность работникам и подчеркнуть важность честной игры. В этот день часто проходят специальные мероприятия, тренинги, турниры и акции в казино.