Какой завтра, 26 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

26 декабря 2024 года — четверг. 1037-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

26 декабря в церковном календаре – Собор Пресвятой Богородицы. Является одним из величайших христианских праздников. Оно посвящено Пресвятой Богородице, родившей Иисуса Христа, и является проявлением уважения к ее особому месту в истории спасения. В этот день в храмах совершаются праздничные богослужения, где читаются отрывки Евангелия, касающиеся рождения Христа и роли Пресвятой Богородицы. На богослужении прославляют Матерь Божью как ту, через которую произошло воплощение Сына Божия. Праздник подчеркивает важность Пресвятой Богородицы как покровительницы человечества перед Богом и как символ покорности и веры.

Что нельзя делать 26 декабря

Нельзя злословить, ругаться, ссориться.

Запрещается варить кисель – в семье будет покойник.

Не стоит покупать веревку – к беде.

Народные приметы и традиции на 26 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: поет зяблик — начнется оттепель;

снег к ладоням прилипает — придет тепло;

северный ветер — к сильному похолоданию;

стаи ворон летают над головой — будет метель.

26 декабря стаи ворон летают над головой — будет метель / Фото: Unsplash

В этот день по домам ходят колядники. В древности считалось, если не впустить их в дом, то счастье в этом году обойдет ее.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 декабря

Какие завтра именины: Лука, Степан, Федор, Антонина.

Талисманом человека, рожденного 26 декабря, является сердолик. Воины носили этот камень как символ мужества и отваги. Народы Востока верили, что сердолик предохраняет от болезней и смерти.

В этот день родились:

1937 год — украинская актриса Алла Бабенко;

1970 год — украинский военачальник, Герой Украины Юрий Содоль;

1994 год — украинский военный, доброволец, один из "киборгов", Герой Украины Святослав Горбенко.

Памятные даты 26 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 декабря:

1776 год — под Трентоном войска Джорджа Вашингтона одерживают победу над англичанами, которая становится переломной в борьбе североамериканских колоний за независимость;

1783 год — француз Себастьян Ленорман впервые в Европе демонстрирует псевдопарашют;

1870 год — завершается строительство 13-километрового тоннеля Фрежюс – первого железнодорожного тоннеля под Альпами, соединяющего Италию и Францию;

1898 год — Пьер и Мария Кюри открывают радиоактивный элемент радий;

1918 год — провозглашают восстановление УНР и формируют правительство государства — Совет Народных Министров УНР;

1919 год — правительство УНР отзывает украинскую миссию из Парижской мирной конференции;

1931 год — в Токио основывают автомобильную компанию Dat Jidosha Seizo, переименованную в следующем году в "Nissan";

1935 год – на Гавайских островах делают попытку остановить извержение вулкана авиабомбардировкой;

1991 год — Национальным банком Украины регистрируется Экспобанк как коммерческий банк;

2004 год — самое смертоносное землетрясение в современной историе происходит в Индийском океане, к северу от острова Суматра;

2004 год — в Украине проводят переголосование второго тура 26 декабря 2004 года, на котором победу одерживает Виктор Ющенко.

Погода на 26 декабря

Завтра, 26 декабря, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +1 днем и -1 ночью. Во Львове — -1 день и -2 ночью. В Харькове — +3 днем и +1 ночью. В Одессе — +6 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

26 декабря в Украине и мире празднуют Международный день крупье / Фото: pixabay.com

26 декабря в Украине и мире празднуют Международный день крупье. Этот день посвящен работникам индустрии казино, в частности крупье, которые играют ключевую роль в обеспечении справедливости, профессионализма и положительного опыта для посетителей казино. Крупье – это профессионалы, которые проводят игры в казино, такие как рулетка, блэкджек, покер и другие. Работа крупье требует большой концентрации, математических навыков и умения работать с людьми. Они часто работают в быстром темпе, поддерживая внимание к деталям и разрешая конфликты, если таковые возникают. Международный день крупье – это возможность привлечь внимание к профессии, выразить благодарность работникам и подчеркнуть важность честной игры. В этот день часто проходят специальные мероприятия, тренинги, турниры и акции в казино.