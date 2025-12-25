Какой праздник 26 декабря 2025 года / © ТСН

26 декабря 2025 года — пятница. 1401 день войны в Украине.

Какой завтра праздник

26 декабря верующие празднуют Собор Пресвятой Богородицы / © pexels.com

Завтра, 26 декабря, верующие празднуют Собор Пресвятой Богородицы. Это один из великих церковных праздников в православии, который празднуют на следующий день после Рождества Христова. Оно посвящено почитанию Богородицы как Матери Божьей, а также всех, кто был причастен к рождению Спасителя, то есть святому Иосифу и Деве Марии. В этот день православные христиане с особым уважением вспоминают роль Богородицы в тайне Рождества и молятся за ее покровительство. Слово «Собор» здесь означает собрание всех праздников, связанных с Богородицей и событием Рождества Христова.

26 декабря в Украине и мире празднуют День подарков / © pexels.com

26 декабря в Украине и мире празднуют День подарков. Традиционный праздник, который выпадает на 26 декабря, на следующий день после Рождества Христова. Оно распространено, прежде всего, в Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии и ряде других стран, исторически связанных с Британской короной. Название Boxing Day происходит от слова box — «ящик» или «коробка».

26 декабря Международный день крупье / © pexels.com

Также 26 декабря Международный день крупье. Это профессиональный праздник людей, работающих за игровыми столами казино и обеспечивающих честность, порядок и атмосферу игры. Их работа требует высокой концентрации, математической точности, психологической стойкости и безупречной вежливости. Праздник также напоминает о важности ответственной игры и профессиональной этики в индустрии развлечений.