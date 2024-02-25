Какой завтра, 26 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

26 февраля 2024 года – понедельник. 733-й день войны в Украине.

Какой завтра, 26 февраля, церковный праздник

26 февраля в церковном календаре – день памяти Порфирия Газского. Он родился в Фессалонике (Македония) 347 года в благородной семье. В возрасте 25 лет поступил в Скитский монастырь в Египте. Через 5 лет отправился в Иерусалим, чтобы увидеть святые места. Жил долгое время в пещере, но вынужден был снова вернуться в Иерусалим по болезни. В возрасте 40 лет рукоположился на священника, а в 396 году умирает тогдашний епископ Газский. Именно Порфирия рукоположен в должность митрополит Кесарии Палестинской. Умер епископ в 420 году.

Что нельзя делать 26 февраля

Запрещено заниматься физическим трудом.

Нельзя знакомиться с женщинами или девочками.

Не стоит употреблять алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 26 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: птицы строят гнезда на солнечной стороне – к холодному лету;

перелетные птицы уже возвращаются домой – будет большой урожай;

дождливая погода к теплым летам;

юго-западный или южный ветер – ждите оттепели;

дятлы стучат по дереву – март будет теплым;

небо звездное и ясное – лето будет грозовым и жарким.

26 февраля дятлы стучат по дереву — март будет теплым / Фото: Pexels

Этот день считался среди крестьян удачным для рыбалки. Также уже окончательно становится понятно, будет ли весна теплой или нет. Если снег полностью растаял и нет мороза, то начинали готовиться к засеву огорода.

Именины: как назвать родившегося 26 февраля ребенка

Какие завтра именины: Сергей, Николай, Петр, Иван, Анна (Анна).

Талисманом человека, рожденного 26 февраля является родонит. Минерал, очень давно известный человечеству. Во времена Древней Греции, например, из него изготовляли украшения. Родонит помогает улучшить зрение, а на Востоке полагают, что камень способен бороться даже с онкологией.

В этот день родились:

1933 год — Митрополит УГКЦ, кардинал Любомир (Гузар);

1974 год — украинский хоккейный вратарь Константин Симчук;

1986 год — украинский военный, воин батальона "Киевская Русь" Вооруженных сил Украины, Герой Украины Сергей Цымбал.

Памятные даты 26 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 февраля:

1616 год — Галилео Галилей принимает приговор инквизиции относительно полного отказа от теории гелиоцентризма, но якобы заявляет: "Все-таки она оборачивается";

1815 год — сосланный на Эльбу Наполеон убегает с острова, чтобы начать свое второе правление;

1878 год — во Львове начинается судебный процесс над Иваном Франко по подозрению в пропаганде социализма;

1885 год – заканчивается Берлинская конференция для обсуждения распределения Африки между европейскими государствами;

1895 год — в Огайо (США) получен патент на стеклодувную машину;

1921 год – основывают Каменец-Подольский государственный педагогический институт;

1935 год – Роберт Ватсон-Ватт демонстрирует британским ВВС технологию радара;

1936 год – происходит попытка государственного переворота группой военных Имперской армии Японии;

1987 год – англиканская церковь позволяет женщинам быть священниками;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Финляндией;

2004 год — Европейский парламент признает сталинскую депортацию чеченского народа актом геноцида;

2014 год — День сопротивления оккупации Крыма, именно в этот день в Симферополе состоялся митинг украинцев и крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма.

Погода на 26 февраля

Завтра, 26 февраля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +6 днем и +1 ночью. Во Львове +14 днем и +7 ночью. В Харькове +3 днем и -3 ночью. В Одессе +7 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

26 февраля в Украине празднуют День крымского сопротивления российской оккупации / Фото: Associated Press

26 февраля в Украине празднуют День крымского сопротивления российской оккупации. Именно в этот день 2014 года под Крымским парламентом организовали митинг мирных граждан, выразивших протест против проведения сессии Верховной Рады республики, во время которой обсуждали территориальную цельность Украины и незаконный перевод Крыма в статус российского полуострова. Официальный статус событие приобрело в 2021 году согласно указу президента Украины.

Также 26 февраля Всемирный день неторопливости. Интересный праздник, пропагандирующий замедление темпа жизни и умение правильно распределять свое время. Посвящён этот день наслаждению мгновением жизни без спешки. Начали его в 2007 году в Италии по инициативе ассоциации "Искусство жить медленно", основной лозунг которой "Не спеши и наслаждайся моментом".

А еще 26 февраля празднуют Всемирный день фисташек. Праздник посвящен одному из самых питательных и популярных в мире орешков – фисташкам. Их еще часто называют "зеленым золотом". Они имеют богатую историю, происходят из Ближнего Востока и Центральной Азии, где культивируются уже около 2000 лет.