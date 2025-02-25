Какой завтра, 26 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

26 февраля 2025 года – среда. 1099-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

26 февраля в церковном календаре – день памяти святого Порфирия, епископа Газского. Он родился примерно в 346 году в Салониках, Македония. Порфирий происходил из богатой и благородной семьи. В 25-летнем возрасте он поступил в скитский монастырь в Египте, где прожил пять лет. После этого он отправился в Иерусалим, чтобы посетить святые места, и поселился в пещере над Иорданом. В 385 году, когда Порфирию исполнилось 40 лет, его рукоположили на священника, и патриарх Иерусалимский поручил ему хранить часть креста Господня. В 396 году умер епископ города Газа, и местные христиане пригласили митрополита Кесарии поставить нового епископа. Порфирия рукоположили на Газского епископа, и он работал над спасением человеческих душ в течение 24 лет. Святой Порфирий умер в 420 году.

Что нельзя делать 26 февраля

Не следует употреблять алкогольные напитки.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Лучше не знакомиться с новыми людьми, особенно женщинами.

Народные приметы и традиции на 26 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ясное и звездное небо – к грозовому и знойному лету;

уже возвращаются домой перелетные птицы – к большому урожаю;

дождь – ждите теплое лето;

услышать стук дятла по дереву – будет теплый март.

26 февраля услышать стук дятла по дереву — будет теплый март / Фото: pixabay.com

Наши предки считали, что этот день хорош для рыбалки. Также можно было окончательно понять, какой будет весна.

Именины: как назвать родившегося 26 февраля ребенка

Какие завтра именины: Иван, Николай, Петр, Сергей, Анна.

Талисманом человека, рожденного 26 февраля, является родонит. Камень, способный успокоить нервную систему. Также издавна верили, что родонит открывает скрытые таланты.

В этот день родились:

1933 год – митрополит УГКЦ, кардинал Любомир (Гузар);

1974 год — украинский хоккейный вратарь Константин Симчук;

1986 год — украинский военный, воин батальона "Киевская Русь" Вооруженных сил Украины, Герой Украины Сергей Цымбал.

Памятные даты 26 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 февраля:

1616 год — Галилео Галилей принимает приговор инквизиции о полном отказе от теории гелиоцентризма, но якобы заявил: "Все же она оборачивается";

1815 год — сосланный на Эльбу Наполеон убегает с острова, чтобы начать свое второе правление;

1878 год — во Львове начинается судебный процесс над Иваном Франко по подозрению в пропаганде социализма;

1885 год — заканчивается Берлинская конференция для обсуждения распределения Африки между европейскими государствами;

1895 год — в Огайо (США) получают патент на стеклодувную машину;

1921 год — основывают Каменец-Подольский государственный педагогический институт;

1935 год — Роберт Ватсон-Ватт демонстрирует британским ВВС технологию радара;

1936 год — попытка государственного переворота группой военных Имперской армии Японии;

1987 год — англиканская церковь позволяет женщинам быть священниками;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Финляндией;

2004 год — Европейский парламент признает сталинскую депортацию чеченского народа актом геноцида;

2014 год — День сопротивления оккупации Крыма, в этот день в Симферополе состоялся митинг украинцев и крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма.

Погода на 26 февраля

Завтра, 26 февраля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, утром мелкий ночной снег сменится дождем, который закончится с приходом вечера. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +3 днем и -4 ночью. Во Львове — +7 днем и -2 ночью. В Харькове — +2 днем и -5 ночью. В Одессе — +7 днем и -1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

26 февраля День сопротивления оккупации Крыма / Фото: Unsplash

26 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день фисташки. Этот праздник посвящен популярному ореху, который обладает уникальным вкусом, полезными свойствами и богатой историей. Фисташки – одни из самых древних орехов, потребляемых человечеством. Их культивировали более 9 тысяч лет назад в регионе современного Ирана, Турции и Средней Азии. В Древнем Риме фисташки считали деликатесом, а в Персии – символом благосостояния. Дата празднования появилась благодаря инициативе производителей фисташек, желающих популяризировать этот ценный продукт во всем мире.

Также 26 февраля День карнавала. Это день высокой активности карнавальных празднований. Это время, когда люди могут дать волю своей фантазии, превратиться в сказочных персонажей и ощутить атмосферу радости и свободы!

А еще 26 февраля День сопротивления оккупации Крыма. Это день, когда в 2014 году в Симферополе прошел массовый митинг в поддержку территориальной целостности Украины, ставший символом сопротивления российской оккупации. 26 февраля 2014 года у здания Верховной Рады Крыма собрались тысячи крымских татар, украинцев и других жителей полуострова, выступивших против пророссийских сил. Одновременно там собрались и сторонники обособления Крыма, что привело к противостоянию. На следующий день 27 февраля российские военные без опознавательных знаков захватили здание Верховной Рады и стратегические объекты полуострова. Началась оккупация Крыма, которую Украина и международное сообщество до сих пор не признают.