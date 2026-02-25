- Дата публикации
Какой завтра, 26 февраля, праздник — все про этот день, какой церковный праздник
Завтра, 26 февраля, День крымского сопротивления российской оккупации. Верующие чтят память святого Порфирия, епископа Газского. До Нового года осталось 309 дней.
26 февраля 2026 года — четверг. 1463-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 26 февраля, верующие празднуют День памяти святого Порфирия, епископа Газского. Святой Порфирий, епископ Газский, жил в конце IV — начале V века. Родился около 347 года в городе Солунь. В молодости отрекся от богатой жизни, принял монашество и поселился в Египетской пустыне, а впоследствии — в Иерусалиме, где нес подвиг молитвы и аскезы. В 395 году был поставлен епископом города Газа в Палестине, тогда преимущественно языческого. С большим трудом и преследованиями он проповедовал христианство, обращая людей к вере. По его ходатайству императорские власти позволили разрушить главный языческий храм в Газе, а на его месте построили христианскую церковь. Святой Порфирий отошел к Господу в 420 году.
26 февраля в Украине День крымского сопротивления российской оккупации. Именно в этот день 2014 под стенами Верховной Рады Автономной Республики Крым в Симферополе состоялся многотысячный митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Инициатором акции стал Меджлис крымскотатарского народа. На площади собрались крымские татары, украинцы и представители других национальностей, выступивших против попыток отделения Крыма от Украины. Этот митинг стал символом открытого гражданского сопротивления разворачивавшейся на полуострове российской агрессии.
Также 26 февраля Всемирный день фисташек. Этот неофициальный гастрономический праздник посвящен одному из самых древних и любимых орехов в мире. Фисташки выращивают уже более 2500 лет. Их родиной считают территории современного Ирана и Центральной Азии. Сегодня основными производителями Иран, США и Турция.
А еще 26 февраля День цифрового обучения. Выпадает на последний четверг февраля. Праздник начала американская образовательная организация Alliance for Excellent Education в 2012 году, чтобы привлечь внимание к возможностям онлайн-образования, интерактивных платформ и цифровых инструментов в школах. Цифровое обучение — это не только дистанционные уроки, но и использование электронных учебников, образовательных приложений, виртуальных лабораторий и платформ для сотрудничества.
26 февраля День термоса. Именно в этот день 1904 немецкий изобретатель Рейнольд Бургер запатентовал вакуумную колбу для сохранения температуры жидкостей. Основой изобретения стала идея шотландского физика Джеймс Дьюар, создавшего сосуд с двойными стенками и вакуумом между ними. Именно Бургер превратил научную разработку в удобное бытовое изделие и начал производство под брендом Thermos GmbH.