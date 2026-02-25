Какой праздник 26 февраля 2026 года / © ТСН

Реклама

26 февраля 2026 года — четверг. 1463-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

26 февраля верующие празднуют День памяти святого Порфирия, епископа Газского / © pexels.com

Завтра, 26 февраля, верующие празднуют День памяти святого Порфирия, епископа Газского. Святой Порфирий, епископ Газский, жил в конце IV — начале V века. Родился около 347 года в городе Солунь. В молодости отрекся от богатой жизни, принял монашество и поселился в Египетской пустыне, а впоследствии — в Иерусалиме, где нес подвиг молитвы и аскезы. В 395 году был поставлен епископом города Газа в Палестине, тогда преимущественно языческого. С большим трудом и преследованиями он проповедовал христианство, обращая людей к вере. По его ходатайству императорские власти позволили разрушить главный языческий храм в Газе, а на его месте построили христианскую церковь. Святой Порфирий отошел к Господу в 420 году.

26 февраля в Украине День крымского сопротивления российской оккупации / © Фото из открытых источников

26 февраля в Украине День крымского сопротивления российской оккупации. Именно в этот день 2014 под стенами Верховной Рады Автономной Республики Крым в Симферополе состоялся многотысячный митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Инициатором акции стал Меджлис крымскотатарского народа. На площади собрались крымские татары, украинцы и представители других национальностей, выступивших против попыток отделения Крыма от Украины. Этот митинг стал символом открытого гражданского сопротивления разворачивавшейся на полуострове российской агрессии.

Реклама

26 февраля Всемирный день фисташек / © pexels.com

Также 26 февраля Всемирный день фисташек. Этот неофициальный гастрономический праздник посвящен одному из самых древних и любимых орехов в мире. Фисташки выращивают уже более 2500 лет. Их родиной считают территории современного Ирана и Центральной Азии. Сегодня основными производителями Иран, США и Турция.

26 февраля День цифрового обучения / © pexels.com

А еще 26 февраля День цифрового обучения. Выпадает на последний четверг февраля. Праздник начала американская образовательная организация Alliance for Excellent Education в 2012 году, чтобы привлечь внимание к возможностям онлайн-образования, интерактивных платформ и цифровых инструментов в школах. Цифровое обучение — это не только дистанционные уроки, но и использование электронных учебников, образовательных приложений, виртуальных лабораторий и платформ для сотрудничества.

26 февраля День термоса / © pexels.com

26 февраля День термоса. Именно в этот день 1904 немецкий изобретатель Рейнольд Бургер запатентовал вакуумную колбу для сохранения температуры жидкостей. Основой изобретения стала идея шотландского физика Джеймс Дьюар, создавшего сосуд с двойными стенками и вакуумом между ними. Именно Бургер превратил научную разработку в удобное бытовое изделие и начал производство под брендом Thermos GmbH.