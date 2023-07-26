Какой сегодня, 26 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 26 июля, Международный день осведомленности о болезни Гоше и День эсперанто. Верующие чествуют Собор архангела Гавриила. До Нового года осталось 158 дней.

26 июля 2023 года – среда. 518-й день войны в Украине.

Какой сегодня, 26 июля, церковный праздник

26 июля в церковном календаре – Собор архангела Гавриила. Он стал первым, кто рассказал Деве Марии радостную новость, что родит она скоро Сына Божьего. Собор архангела Гавриила, приходящийся на 26 июля, связан с освящением Константинопольского храма в его честь.

В священном писании архангел Гавриил известен под именем "провозвестник Бога". Ведь он не только возвестил Богоматерь о появлении Иисуса Христа, но и принес женщинам известие о Воскресении Сына Божьего, предстал перед распятием, чтобы рассказать, что Ирод стремится убить всех младенцев.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено унывать, также старайтесь не ссориться и не ругаться.

Не стоит конфликтовать дома или на работе.

Нельзя в этот день ходить в баню.

Народные приметы и традиции на 26 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: стоит сухая погода, то осень будет теплой, а если идет дождь, в снопах прорастет хлеб;

на небе темные облака – ждите смены погоды;

идет сильный дождь – к плохому урожаю;

грачи стали собираться в стаи — скоро наступит осень;

с самого утра пчелы гудят над полями — целый день будет солнечная погода;

спела рожь — стоит отправляться в лес, потому что уже созрели подберезовики;

на полях много ржи — будет хорошим урожай малины;

дождит, но крякают утки — скоро согласится.

26 июля дождь, но крякают утки — скоро согласится / Фото: Pexels

В народе верили, что эта дата – середина лета. Крестьяне производили ее обычно в поле, собирали урожай. Важно было, чтобы не начались дожди, которые могли быть опасны для сухого сена. Чтобы этого не произошло, люди молились. А чтобы сенокос был хорошим, брали с собой за пазуху буханку хлеба. Существовала традиция, что первый сноп жала самая пожилая женщина в семье. Его называли "именинным", несли домой, украшали лентами и ставили под иконами в углу. Зерна из такого снопа считали лекарством для людей и птиц, а солому давали скоту.

Погода на 26 июля

Сегодня, 26 июля, в Киеве ясно утром, но к вечеру небо затянется облаками, ночью будет дождь, день пройдет без осадков, а вот вечером дождь начнется снова. Во Львове с самого утра небо будет облачным, ночью сильный дождь, который к утру закончится, но вечером начнется снова. В Харькове утром небо будет покрыто облаками, но день и вечер ясные, без осадков. В Одессе утром ночные тучи исчезнут, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +28 днем и +21 ночью. Во Львове — +23 днем и +17 ночью. В Харькове — +32 днем и +21 ночью. В Одессе — +28 днем и +23 ночью.

Памятные даты 26 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 июля:

657 год — первая исламская гражданская война: происходит Сиффинская битва – войска под предводительством халифа Али ибн Абу Талиба сходятся в битве с повстанческой армией сирийского губернатора Муавии I;

811 год — в битве с болгарами (болгарский хан Крум) погибает византийский император Никифор I Фока;

1309 год — Генриха VII папа Климент V признает королем Священной Римской империи;

1573 год — японский военный Ода Нобунага изгоняет из Киото сёгуна Асикагу Йосиаки;

1600 год — город Горохов (Волынь) получает Магдебургское право;

1648 год — под Староконстантиновым казацкие полки во главе с Максимом Кривоносом разбивают польское войско Яремы Вишневецкого;

1657 год — Иван Выговский становится на Чигиринском совете новым гетманом ко времени совершеннолетия Юрия Хмельницкого;

1676 год — в Чигирине, в монастыре Св. Троицы, умирает Иосиф Нелюбович-Тукальский, православный митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси от 1663 года;

1708 год — по приказу гетмана Ивана Мазепы вблизи Белой Церкви казнят полковника Василия Кочубея, за измену в пользу Петра I;

1866 год — в Никольсбурге подписывают мирное соглашение между Австрийской империей и Королевством Пруссия;

1887 год — в Варшаве публикуют первый учебник международного языка эсперанто "Международный язык";

1913 год — австрийское правительство отменяет конституцию Королевства Богемия;

1919 год — махновцы убивают атамана украинского войска во времена Гражданской Войны Матвея Григорьева;

1941 год — в Канаде основывают Украинское общество помощи Родине;

1945 год — на мариупольском заводе "Азовсталь" отстраивается первая домная;

1948 год — Великобритания и США подписывают условия реализации "плана Маршалла";

1971 год — стартует американский космический корабль "Аполлон-15", пилотируемый астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом и Дж. Ирвином, 30 июля совершающий посадку на Луну;

1990 год — в должность министра внутренних дел УССР вступает Василишин Андрей Владимирович;

1995 год — представители 15 стран Евросоюза подписывают Конвенцию о создании Европола;

1998 год — компании Circuit City I Good Guys анонсируют новый стандарт цифрового видео – Digital Video Express (DIVX), как альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 июля

Какие сегодня именины: Антоний, Гавриил, Юлиан, Стефан.

Талисманом человека, рожденного 26 июля, является обсидиан. Известный с давних времен. Это магматическая горная порода, которую еще называют вулканическим стеклом. Издавна обсидиан считали мощным поглотителем энергии, а также талисманом от неудач.

В этот день родились:

1931 год – украинский литературовед, критик, общественный деятель, диссидент советских времен, Герой Украины, академик НАНУ Иван Дзюба;

1943 год – украинский журналист, писатель Владимир Петрович Андрущенко;

1958 год – украинская писательница Галина Васильевна Пагутяк.

Какой сегодня день в Украине и мире

26 июля празднуют Всемирный день тофа / Фото: Pexels

26 июля в Украине и мире празднуют День холистической терапии. Это особая форма терапии, которая рассматривает человеческий организм как синергию души, тела, разума и стремится к гармоническому балансу между всеми этими элементами. Главное отличие холистической терапии от современной медицины состоит в том, что она не рассматривает болезнь или недуг как изолированную проблему. То есть любое существо – это сочетание физического, эмоционального, умственного и духовного аспектов, поэтому требуется комплексное лечение. Концепция не нова, ведь она уходит своими корнями еще времен Гиппократа, который считал, что наше тело может самоисцеляться. Холистическая терапия возникла на основе 2000-летней идеи "сильнейшим лекарством будет способность исцеления без лекарств".

Также 26 июля Международный день осведомленности о болезни Гоше. День посвящен информации об этом опасном аутосомно-рецессивном заболевании, при котором происходит нарушение накопления лизосом. Событие основал Европейский альянс Гоше для того, чтобы повысить осведомленность об этой тяжелой болезни.

А еще 26 июля празднуют Всемирный день тофа. Это растительный заменитель мяса и молочных продуктов, который производится из соевых бобов. Праздник был создан для популяризации тофу как основного продукта питания веганов и вегетарианцев. Но тофу также популярен и среди тех, кто является поклонником здорового питания, благодаря большому количеству белка и других полезных веществ. Хотя в западном рационе тофу является относительно новым ингредиентом, в восточноазиатской кухне он имеет долгую историю. Впервые его начали производить на территории Китая около 179 года до нашей эры.

26 июля Международный день сохранения мангровых систем. День был создан ЮНЕСКО для повышения осведомленности о важности мангровых систем для экологии и содействия их сохранению. Мангровые заросли являются уникальными, уязвимыми и особыми экосистемами, которые поддерживают богатое биоразнообразие и служат средой для существования ракообразных и рыб.

Также 26 июля празднуют День эсперанто. Это искусственно созданный международный язык, появившийся в конце XIX-начале XX века. Главная цель ее создания была остановка вражды между нациями, сочетание мирного мира в единое целое. К сожалению, в то время эсперанто увлекла только идеалистов и интеллектуалов. Однако спустя годы речь не забылась и не потерялась, и сейчас переживает свое новое возрождение. Дату для праздника выбрали не случайно. Именно в этот день 1887 вышел первый учебник по эсперанто.

А еще 26 июля День парашютиста. Неофициальный профессиональный праздник, начатый в 1930 году. Парашютом называют специальное устройство, которое используется для безопасного спуска с высоты. Изобретателем парашюта принято считать Леонардо да Винчи, нарисовавшего к нему эскизы еще в 1485 году. Этот факт доказал парашютист Адриан Николас, который в 2000 году создал по рисункам да Винчи парашют и успешно приземлился, используя его.

26 июля День дяди и тети. Положительный семейный праздник, наиболее популярный в США, Мексике, Колумбии. Тетя и дядя – близкие родственники, которые нередко принимают непосредственное участие в воспитании своих племянников. Во многих случаях их роль недооценена.

Читайте также: