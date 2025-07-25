Какой праздник 26 июля 2025 года / © ТСН

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26 июля 2025 года — суббота. 1249-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 26 июля, верующие празднуют день памяти святого мученика Ермолая. Один из трех святых Никомидийских пресвитеров (вместе со священномучениками Ермиппом и Ермократом), пострадавших за веру в Иисуса Христа в начале IV века. Он известен не только мученической смертью, но и тем, что окрестил святого великомученика Пантелеймона.

В начале IV века, во время правления императора Диоклетиана, христианская Церковь подверглась жестоким гонениям. Особенно кровавой была трагедия в Никомидии: когда более 20 тысяч христиан собрались в храме на Рождество Христово, язычники подожгли его и все погибли.

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Святому Ермолаю удалось спастись из пламени и скрываться в городе еще долгие годы вместе с другими пресвитерами — Ермиппом и Ермократом. Впоследствии власти разоблачили пресвитера Ермолая, а также его спутников — Ермиппа и Ермократа. Их жестоко пытали, заставляя отречься от Христа, но все трое остались непоколебимыми в вере. Святые мученики были казнены мечом за Христа, а их святые мощи стали источником исцелений и духовного развлечения для христиан.

Что нельзя делать 26 июля

Не начинать новые дела и проекты — это может привести к неудачам или препятствиям.

Нельзя убивать и вредить живым существам — иначе в вашу жизнь придет беда.

Запрещается ссориться и устраивать конфликты — в этот день лучше помолиться.

Народные приметы и традиции на 26 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

26 июля стоит ясная и жаркая погода — осень будет теплой и продолжительной;

ветер с запада — к смене погоды на прохладную, с востока — к теплу;

утром или вечером наблюдается туман — в ближайшее время ожидаются дожди;

северный ветер на Ермолая — жди похолодания в ближайшее время;

грозы или молнии указывают на то, что осень будет дождливая.

26 июля грозы или молнии указывают на то, что осень будет дождливой / © unsplash.com

В народе 26 июля носило название Ермолай Страшный. Считалось, что в этот день природа может быть изменчивой, а погода — суровой, поэтому и название “Страшный” имело символический смысл.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 июля

Какие завтра именины: Игнат, Сергей, Федор.

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Талисманом человека, рожденного 26 июля, является обсидиан. С древнейших времен камень служил важным атрибутом в разных магических обрядах и ритуалах. В народной медицине особое место занимает обсидиан — его применяют как средство для лечения простудных недугов.

В этот день родились:

1953 год — Сергей Лазо, украинский писатель;

1958 год — Галина Пагутяк, украинская писательница, лауреат Шевченковской премии по литературе;

1965 год — Александр Сырский, украинский военный, генерал-полковник, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (от 2024), Герой Украины (2022).

Памятные даты 26 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 июля:

657 год — началась Первая фитна, первая масштабная исламская гражданская война;

811 год — во время столкновения с войсками болгарского хана Крума погиб византийский император Никифор I;

1309 год — Папа Климент V официально признал Генриха VII королем Священной Римской империи;

1573 год — японский полководец Ода Нобунага изгнал из столицы Киото сёгуна Асикагу Йосиаки, положив конец власти сёгуната Муромати;

1600 год — городу Горохов на Волыни было предоставлено Магдебургское право;

1648 год — под Староконстантиновом состоялся нерешенный бой между казацкими отрядами Максима Кривоноса и войском князя Яремы Вишневецкого;

1676 год — в монастыре Святой Троицы в Чигирине умер Иосиф Нелюбович-Тукальский, православный митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси;

1708 год — по приказу гетмана Ивана Мазепы близ Белой Церкви был казнен полковник Василий Кочубей, обвиненный в измене в пользу царя Петра I;

1709 год — после выдающейся победы в Полтавской битве Петр I прибыл в Киев, где находился около месяца, укрепляя свою власть над Украиной;

1866 год — в Никольсбурге заключено мирное соглашение между Австрийской империей и Королевством Пруссия;

1887 год — в Варшаве увидел свет первый учебник международного языка эсперанто под названием “Международный язык”;

1913 год — австрийское правительство отменило конституцию Богемского королевства;

1919 год — махновцы ликвидировали атамана Матвея Григорьева, имевшего значительное влияние в ходе Украинской гражданской войны;

1941 год — в Канаде основано Украинское общество помощи Родине;

1945 год — на мариупольском заводе “Азовсталь” возобновлена работа первой доменной печи после войны;

1946 год — в УССР учреждено Общество охраны природы для сохранения окружающей среды;

1948 год — Великобритания и США подписали условия выполнения «плана Маршалла»;

1951 год — в Новгороде найдены первые берестяные грамоты;

1971 год — запущен американский космический корабль “Аполлон-15” с экипажем Д. Скотт, А. Уорденом и Дж. Ирвином, который 30 июля совершил успешную посадку на Луну;

1995 год — представители 15 стран Евросоюза подписали Конвенцию о создании Европола — международной организации, координирующей борьбу с организованной преступностью;

1998 год — компании Circuit City и Good Guys анонсировали новый стандарт цифрового видео Digital Video Express (DIVX) как альтернативу популярному DVD.

Какой завтра праздник в Украине и мире

26 июля в Украине и мире празднуют Международный день декора / © unsplash.com

26 июля в Украине и мире празднуют Международный день декора. Это день, когда во всем мире отмечают значение декора — оформление интерьеров, экстерьеров, праздничных событий, а также любых пространственных решений, делающих жизнь ярче и уютнее.

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Также 26 июля День дяди и тети. Хотя этот праздник и не является официальным, он набирает популярность как прекрасный повод поблагодарить этих важных людей за их поддержку, мудрость и любовь. Это день, когда вспоминают и ценят роль дядей и теток в семье. Они часто выступают в качестве дополнительных наставников, советчиков, друзей для детей и молодежи.

А еще 26 июля Международный день сохранения мангровых экосистем. Ежегодный экологический праздник, посвященный повышению осведомленности о важности мангровых лесов и необходимости их охраны. Его отмечают, чтобы напомнить миру об уникальности этих экосистем и угрожающих им угрозах.

26 июля празднуют Международный день осведомленности о болезни Гоше. Это наследственное метаболическое заболевание, вызванное дефицитом фермента глюкоцереброзидазы. В результате в организме накапливаются вредные вещества (глюкоцереброзиды), повреждающие различные органы, в частности печень, селезенку, костную ткань и иногда мозг. Симптомы могут варьироваться, но часто включают увеличение печени и селезенки, анемию, костные боли, усталость.