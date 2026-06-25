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Какой завтра, 26 июня, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 26 июня, День крымскотатарского флага. Верующие чтят память святого преподобного Давида Солунского. До Нового года осталось 189 дней.
26 июня 2026 года — пятница. 1583-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 26 июня, верующие празднуют День памяти святого преподобного Давида Солунского. Он был монахом монастыря святых Феодора и Меркурия, а затем поселился в келье под миндальным деревом, где провел около 70 лет в посте, молитве и духовных подвигах. Святой имел дар чудотворения и исцеления больных. По преданию, он достиг такого духовного совершенства, что мог держать в руках раскаленные угли без ущерба для себя, кадя им перед людьми. После праведной кончины около 540 года преподобного Давида начали почитать как великого святого и покровителя Фессалоники. Его мощи хранятся в Салониках.
26 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день холода. Праздник начали в 2019 году, чтобы привлечь внимание к важной роли холодильных технологий, кондиционирования воздуха и тепловых насосов в современной жизни. Дату выбрали в честь дня рождения британского физика Уильям Томсон (Лорда Кельвина), именем которого названа абсолютная температурная шкала.
Также 26 июня Международный день розового вина. Розовое вино изготавливают из красных сортов винограда, но кожура ягод контактирует с соком только в короткое время. Именно поэтому напиток приобретает нежный розовый оттенок — от бледно-лососевого до насыщенно-розового. Особо известными производителями розовых вин являются регионы Прованс во Франция, а также винодельческие Испания, Италия и США.
А еще 26 июня День крымскотатарского флага. Этот праздник посвящен национальному символу крымских татар — коренному народу Крыма. Его начали в 2010 году по инициативе крымскотатарских общественных организаций и при поддержке Меджлиса крымскотатарского народа. Крымскотатарский флаг представляет собой небесно-голубое полотнище с золотой тарак-тамгой в левом верхнем углу. Голубой цвет символизирует свободу, чистоту и верность, а тамга — исторический знак династии Гераев и один из древнейших символов крымскотатарской государственности.
26 июня празднуют День косметолога. Этот профессиональный праздник специалистов, занимающихся уходом за кожей, помогает сохранять красоту, здоровье и молодость. Сначала эта дата была известна как Национальный день косметолога в США, а впоследствии приобрела популярность и в других странах мира.
Также 26 июня Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного обращения. Его ввела Генеральная Ассамблея ООН в 1987 году, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме наркотической зависимости и незаконному обращению наркотиков. Цель этого дня — не только борьба с наркоторговлей, но и акцент на профилактике зависимости, поддержке людей в процессе выздоровления и развития программ реабилитации. ООН подчеркивает, что проблема наркотиков имеет не только уголовное, но и медицинское и социальное измерение.
А еще 26 июня Международный день в поддержку жертв пыток. Его провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 1997 году, а дата избрана в честь вступления Конвенции ООН в силу против пыток 1987 года. Цель этого дня — напомнить миру о запрете пыток в любых обстоятельствах и об обязанности государств предотвращать их, расследовать случаи насилия и обеспечивать справедливость для пострадавших. ООН подчеркивает, что пытки являются грубым нарушением прав человека и не могут быть оправданы ни войной, ни безопасностью, ни политическими причинами.