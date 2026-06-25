Какой праздник 26 июня 2026 года / © ТСН

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26 июня 2026 года — пятница. 1583-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

26 июня верующие празднуют День памяти святого преподобного Давида Солунского / © pexels.com

Завтра, 26 июня, верующие празднуют День памяти святого преподобного Давида Солунского. Он был монахом монастыря святых Феодора и Меркурия, а затем поселился в келье под миндальным деревом, где провел около 70 лет в посте, молитве и духовных подвигах. Святой имел дар чудотворения и исцеления больных. По преданию, он достиг такого духовного совершенства, что мог держать в руках раскаленные угли без ущерба для себя, кадя им перед людьми. После праведной кончины около 540 года преподобного Давида начали почитать как великого святого и покровителя Фессалоники. Его мощи хранятся в Салониках.

26 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день холода / © pexels.com

26 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день холода. Праздник начали в 2019 году, чтобы привлечь внимание к важной роли холодильных технологий, кондиционирования воздуха и тепловых насосов в современной жизни. Дату выбрали в честь дня рождения британского физика Уильям Томсон (Лорда Кельвина), именем которого названа абсолютная температурная шкала.

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26 июня Международный день розового вина / © pexels.com

Также 26 июня Международный день розового вина. Розовое вино изготавливают из красных сортов винограда, но кожура ягод контактирует с соком только в короткое время. Именно поэтому напиток приобретает нежный розовый оттенок — от бледно-лососевого до насыщенно-розового. Особо известными производителями розовых вин являются регионы Прованс во Франция, а также винодельческие Испания, Италия и США.

26 июня День крымскотатарского флага / © pexels.com

А еще 26 июня День крымскотатарского флага. Этот праздник посвящен национальному символу крымских татар — коренному народу Крыма. Его начали в 2010 году по инициативе крымскотатарских общественных организаций и при поддержке Меджлиса крымскотатарского народа. Крымскотатарский флаг представляет собой небесно-голубое полотнище с золотой тарак-тамгой в левом верхнем углу. Голубой цвет символизирует свободу, чистоту и верность, а тамга — исторический знак династии Гераев и один из древнейших символов крымскотатарской государственности.

26 июня празднуют День косметолога / © pexels.com

26 июня празднуют День косметолога. Этот профессиональный праздник специалистов, занимающихся уходом за кожей, помогает сохранять красоту, здоровье и молодость. Сначала эта дата была известна как Национальный день косметолога в США, а впоследствии приобрела популярность и в других странах мира.

26 июня Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота / © pexels.com

Также 26 июня Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного обращения. Его ввела Генеральная Ассамблея ООН в 1987 году, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме наркотической зависимости и незаконному обращению наркотиков. Цель этого дня — не только борьба с наркоторговлей, но и акцент на профилактике зависимости, поддержке людей в процессе выздоровления и развития программ реабилитации. ООН подчеркивает, что проблема наркотиков имеет не только уголовное, но и медицинское и социальное измерение.

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26 июня Международный день в поддержку жертв пыток / © pexels.com

А еще 26 июня Международный день в поддержку жертв пыток. Его провозгласила Генеральная Ассамблея ООН в 1997 году, а дата избрана в честь вступления Конвенции ООН в силу против пыток 1987 года. Цель этого дня — напомнить миру о запрете пыток в любых обстоятельствах и об обязанности государств предотвращать их, расследовать случаи насилия и обеспечивать справедливость для пострадавших. ООН подчеркивает, что пытки являются грубым нарушением прав человека и не могут быть оправданы ни войной, ни безопасностью, ни политическими причинами.

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