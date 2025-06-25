- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 150
- Время на прочтение
- 4 мин
Какой завтра, 26 июня, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 26 июня, День крымскотатарского флага. Верующие чтят память святого преподобного Давида Солунского. До Нового года осталось 188 дней.
26 июня 2025 года — четверг. 1219-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 26 июня, верующие празднуют день памяти святого преподобного Давида Солунского. Христианский подвижник VI века, известный как столбник, аскет и чудотворец, подвизавшийся вблизи города Солунь (современное Салоники, Греция).
Святой Давид еще смолоду избрал монашество, поступив в обитель близ Солуни, где провел несколько лет в молитвах, посте и послушании. Его желанием было достичь еще высшего духовного совершенства — поэтому он подражал подвигу святых столбников: построил себе небольшую келью под открытым небом на миндальном дереве, где прожил три года, не сходя с места, в непрерывной молитве.
Этот подвиг, с одной стороны, проявлял его недюжинную духовную выносливость, с другой — привлекал к нему многих людей, которые приходили за советом, исцелением и духовной поддержкой.
После трех лет подвига, святой Давид, по откровению Божию, сошел с дерева и поселился в келье у храма святого Феодора в Фессалонике. Он продолжал вести строгую аскетическую жизнь, имея дар исцеления, прозорливости и чудотворения.
Однажды, по просьбе фессалоникийских жителей и по благословению архиепископа, преподобный Давид отправился в Константинополь, чтобы вступиться перед императором за город, страдавший от притеснений со стороны местных властей. Согласно житию, император Юстиниан I, услышав слова святого, был глубоко тронут его смирением и святостью и исполнил его просьбу.
Преподобный Давид успокоился в мире. Его честные мощи прославились бессчетными чудесами. Сохраняются они в монастыре святого Теодора в Фессалонике. Святой почитается как покровитель Фессалоник, а также пример безграничного доверия к Богу.
Что нельзя делать 26 июня
Нельзя злословить, ссориться — святой Давид был примером смирения.
Не следует отказывать ближнему в помощи — вас постигнет беда.
Запрещается выполнять грязную работу — могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Народные приметы и традиции на 26 июня
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
26 июня гремит — на долгую непогоду;
дождь на Давида — к хорошему урожаю зерновых;
на деревьях много росы утром — день будет солнечным;
день ясный и сухой — лето будет хорошее, но осень сухая и холодная;
много комаров и мошек вечером — завтра будет жарко.
В народе 26 июня носило название Давид Струминь. В этот день наши предки связывали с водой и росой. Говорили, что в этот день “Давид встряхивает воду на ниву”, поэтому дождь на 26 июня считался благословенным.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 июня
Какие завтра именины: Борис, Николай, Остап, Роман, Кристина.
Талисманом человека, рожденного 26 июня является лунный камень. Этот камень назвали лунным из-за его уникального, нежного сияния, напоминающего серебристо-голубой свет полной луны.
В этот день родились:
1918 год — Василий Бережной, украинский писатель и журналист;
1927 год — Нинель Гаркуша, украинский художник декоративного искусства;
1987 год — Василий Васильцев, украинский музыкант.
Памятные даты 26 июня
Календарь важных событий в Украине и мире за 26 июня:
1886 год — французский химик Анри Муассан осуществил первый в мире успешный эксперимент по выделению чистого фтора;
1906 год — во Франции стартовала первая в истории автомобильная гонка формата Гран-При;
1919 год - вышел в свет дебютный номер американского таблоида “Нью-Йорк Дейли Ньюз”;
1925 год — в Голливуде состоялась премьера ленты Чарли Чаплина “Золотая лихорадка”;
1940 год — в СССР введен жесткий трудовой режим: установлен восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя, а за опоздание на работу предусматривалась уголовная ответственность;
1945 год — на конференции в Сан-Франциско делегаты от 50 стран мира подписали Устав Организации Объединенных Наций;
1960 год — островное государство Мадагаскар официально провозгласило независимость;
2006 год — в немецком городе Кёльн состоялся исторический футбольный поединок между сборными Украины и Швейцарии в рамках 1/8 финала Чемпионата мира;
2012 год — Черногория официально начала переговорный процесс по вступлению в Европейский Союз.
Какой завтра праздник в Украине и мире
26 июня в Украине и мире празднуют День крымскотатарского флага. Этот день посвящен чествованию символа крымскотатарской идентичности, борьбы за права и культурной самобытности. Крымскотатарское знамя имеет особое значение для представителей этого коренного народа Крыма. Он является символом единства, свободы, исторической памяти и стремления к самоопределению. Флаг создан в XIX веке — он имеет голубой фон, символизирующий небо и свободу, а в левом верхнем углу расположен золотой тамга — родовой знак династии крымских ханов.
Также 26 июня Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного обращения. Был создан по инициативе Организации Объединенных Наций (ООН). Этот день призван привлечь внимание мирового сообщества к проблеме наркотиков, их негативному влиянию на здоровье людей, общество и безопасность, а также поддержать меры по предотвращению распространения наркотиков и борьбе с незаконным оборотом.
А еще 26 июня Международный день в поддержку жертв пыток. Он был провозглашен в 1997 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Выбранная дата — 26 июня — связана с принятием в 1987 году Конвенции ООН против пыток и жестокого обращения.
26 июня празднуют Всемирный день холода. Он был основан в 2019 году по инициативе Международного совета по охлаждению (International Institute of Refrigeration) и других профессиональных организаций. Он призван признать вклад холодильной промышленности в сфере здравоохранения, пищевой безопасности, комфорта и защиты окружающей среды. Холодильные технологии обеспечивают сохранность продуктов питания, лекарств, вакцин, а также создают условия для комфортного проживания и работы.