Какой праздник 26 июня 2025 года / © ТСН

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26 июня 2025 года — четверг. 1219-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 26 июня, верующие празднуют день памяти святого преподобного Давида Солунского. Христианский подвижник VI века, известный как столбник, аскет и чудотворец, подвизавшийся вблизи города Солунь (современное Салоники, Греция).

Святой Давид еще смолоду избрал монашество, поступив в обитель близ Солуни, где провел несколько лет в молитвах, посте и послушании. Его желанием было достичь еще высшего духовного совершенства — поэтому он подражал подвигу святых столбников: построил себе небольшую келью под открытым небом на миндальном дереве, где прожил три года, не сходя с места, в непрерывной молитве.

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Этот подвиг, с одной стороны, проявлял его недюжинную духовную выносливость, с другой — привлекал к нему многих людей, которые приходили за советом, исцелением и духовной поддержкой.

После трех лет подвига, святой Давид, по откровению Божию, сошел с дерева и поселился в келье у храма святого Феодора в Фессалонике. Он продолжал вести строгую аскетическую жизнь, имея дар исцеления, прозорливости и чудотворения.

Однажды, по просьбе фессалоникийских жителей и по благословению архиепископа, преподобный Давид отправился в Константинополь, чтобы вступиться перед императором за город, страдавший от притеснений со стороны местных властей. Согласно житию, император Юстиниан I, услышав слова святого, был глубоко тронут его смирением и святостью и исполнил его просьбу.

Преподобный Давид успокоился в мире. Его честные мощи прославились бессчетными чудесами. Сохраняются они в монастыре святого Теодора в Фессалонике. Святой почитается как покровитель Фессалоник, а также пример безграничного доверия к Богу.

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Что нельзя делать 26 июня

Нельзя злословить, ссориться — святой Давид был примером смирения.

Не следует отказывать ближнему в помощи — вас постигнет беда.

Запрещается выполнять грязную работу — могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Народные приметы и традиции на 26 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

26 июня гремит — на долгую непогоду;

дождь на Давида — к хорошему урожаю зерновых;

на деревьях много росы утром — день будет солнечным;

день ясный и сухой — лето будет хорошее, но осень сухая и холодная;

много комаров и мошек вечером — завтра будет жарко.

26 июня гремит — на долгую непогоду / © unsplash.com

В народе 26 июня носило название Давид Струминь. В этот день наши предки связывали с водой и росой. Говорили, что в этот день “Давид встряхивает воду на ниву”, поэтому дождь на 26 июня считался благословенным.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 июня

Какие завтра именины: Борис, Николай, Остап, Роман, Кристина.

Талисманом человека, рожденного 26 июня является лунный камень. Этот камень назвали лунным из-за его уникального, нежного сияния, напоминающего серебристо-голубой свет полной луны.

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В этот день родились:

1918 год — Василий Бережной, украинский писатель и журналист;

1927 год — Нинель Гаркуша, украинский художник декоративного искусства;

1987 год — Василий Васильцев, украинский музыкант.

Памятные даты 26 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 июня:

1886 год — французский химик Анри Муассан осуществил первый в мире успешный эксперимент по выделению чистого фтора;

1906 год — во Франции стартовала первая в истории автомобильная гонка формата Гран-При;

1919 год - вышел в свет дебютный номер американского таблоида “Нью-Йорк Дейли Ньюз”;

1925 год — в Голливуде состоялась премьера ленты Чарли Чаплина “Золотая лихорадка”;

1940 год — в СССР введен жесткий трудовой режим: установлен восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая неделя, а за опоздание на работу предусматривалась уголовная ответственность;

1945 год — на конференции в Сан-Франциско делегаты от 50 стран мира подписали Устав Организации Объединенных Наций;

1960 год — островное государство Мадагаскар официально провозгласило независимость;

2006 год — в немецком городе Кёльн состоялся исторический футбольный поединок между сборными Украины и Швейцарии в рамках 1/8 финала Чемпионата мира;

2012 год — Черногория официально начала переговорный процесс по вступлению в Европейский Союз.

Какой завтра праздник в Украине и мире

26 июня в Украине и мире празднуют День крымскотатарского флага / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

26 июня в Украине и мире празднуют День крымскотатарского флага. Этот день посвящен чествованию символа крымскотатарской идентичности, борьбы за права и культурной самобытности. Крымскотатарское знамя имеет особое значение для представителей этого коренного народа Крыма. Он является символом единства, свободы, исторической памяти и стремления к самоопределению. Флаг создан в XIX веке — он имеет голубой фон, символизирующий небо и свободу, а в левом верхнем углу расположен золотой тамга — родовой знак династии крымских ханов.

Также 26 июня Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного обращения. Был создан по инициативе Организации Объединенных Наций (ООН). Этот день призван привлечь внимание мирового сообщества к проблеме наркотиков, их негативному влиянию на здоровье людей, общество и безопасность, а также поддержать меры по предотвращению распространения наркотиков и борьбе с незаконным оборотом.

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А еще 26 июня Международный день в поддержку жертв пыток. Он был провозглашен в 1997 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Выбранная дата — 26 июня — связана с принятием в 1987 году Конвенции ООН против пыток и жестокого обращения.

26 июня празднуют Всемирный день холода. Он был основан в 2019 году по инициативе Международного совета по охлаждению (International Institute of Refrigeration) и других профессиональных организаций. Он призван признать вклад холодильной промышленности в сфере здравоохранения, пищевой безопасности, комфорта и защиты окружающей среды. Холодильные технологии обеспечивают сохранность продуктов питания, лекарств, вакцин, а также создают условия для комфортного проживания и работы.