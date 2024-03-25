Какой завтра, 26 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

26 марта 2024 года — вторник. 762-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

26 марта в церковном календаре – собор архангела Гавриила. Гавриил – один из высших ангелов, вместе с архангелом Михаилом. Они являются предвестниками добрых новостей, а в Библии Гавриил описывается как телохранитель избранного народа. Немало благих известий принес архангел Гавриил. К примеру, именно он явился Пресвятой Деве Марии, чтобы рассказать, что у нее родится Спаситель человечества. Он же пришел к священнику Захарию и рассказал, что у того с женой родится сын Иоанн, который станет Предтечей.

Что нельзя делать 26 марта

Не стоит заводить новые знакомства, начинать важные дела.

Не рекомендуется употреблять алкогольные напитки.

Нельзя прясть, ведь это принесет беду.

Народные приметы и традиции на 26 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода в этот день укажет, какой она будет в конце сентября;

на заре солнце белое и ясное — больше не будет снега;

заморозки — к холодной и затяжной весне;

на крыше лежит снег — он еще будет лежать 30 дней;

зазеленела черемуха — пора сажать картошку.

Какая погода 26 марта, такова она будет в конце сентября / Фото: Pexels

Люди очень боялись вызвать в этот день гнев архангела Гавриила, который, если верить народным поверьям, заботится о молниях. Поэтому ему обязательно молились, верили ведь, что иначе гроза может сжечь дом.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 марта

Какие завтра именины: Степан, Гавриил, Василий, Анна, Алла, Прасковья, Лариса.

Талисманом человека, рожденного 26 марта, является оникс. Является разновидностью полосатого халцедона. Издавна верили, что оникс поощряет мышление, здравомыслие. Также было мнение, что украшения с этим камнем помогают защититься от негативной энергии.

В этот день родились:

1835 год – украинский исторический живописец Александр Литовченко;

1880 год – украинский художник, педагог, теоретик искусства Александр Богомазов;

1931 год – американский киноактер, фотохудожник, поэт; сын украинских еврейских эмигрантов из Изяслава, известный прежде всего по роли Спока в фантастическом сериале "Звездный путь"/"Стар трек" Леонард Нимой.

Памятные даты 26 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 марта:

1636 год — основывают Утрехтский университет;

1826 год — Шуберт дает свой единственный публичный концерт;

1830 год — в Пальмире, штат Нью-Йорк, поступает в продажу Книга Мормона — священный текст Церкви Иисуса Христа Святых последних дней;

1845 год — в США получают патент на медицинский пластырь;

1881 год — Румыния становится королевством;

1904 год — завершается строительство и сдается в эксплуатацию новое здание Львовского железнодорожного вокзала;

1917 год — в Киев из ссылки возвращается Михаил Грушевский, приветствуемый поднятым желто-голубым флагом;

1920 год — Латвия признает независимость Украинской Народной Республики и ее правительство;

1945 год — завершается битва за Иодзиму – единственная наземная операция японских сил, в которой потери армии США превышают их собственные;

1956 год — подписывают международное соглашение о создании Объединенного института ядерных исследований в Дубне;

1971 год — Восточный Пакистан провозглашает независимость от Пакистана, образовав государство Бангладеш и начав войну за независимость;

1979 год — премьер-министр Израиля Менахем Бегин, президент Египта Анвар Садат и президент США Джимми Картер подписывают египетско-израильское мирное соглашение;

1992 год — Верховная Рада Украины принимает закон "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины";

1995 год — в первых семи странах ЕС вступают в действие Шенгенские соглашения об отмене визового контроля на границах;

1999 год — макровирус Мелисса начинает распространяться по всему миру через электронную почту, нанеся ущерб на примерно 80 млн долларов;

2006 год — очередные парламентские выборы в Украине;

2008 год — впервые в Новой Шотландии, Канада, проходит акция в поддержку больных эпилепсией, которая получила название Фиолетовый день.

Погода на 26 марта

Завтра, 26 марта, в Киеве облачно, днем будет идти снег с дождем. Во Львове облачно с прояснениями, без осадков. В Харькове пасмурно, утром мелкий снег, который к полудню закончится, вечером снег с дождем. В Одессе ясно будет только утром, затем облачно без осадков.

Температура воздуха в Киеве +4 днем и -3 ночью. Во Львове +4 днем и -2 ночью. В Харькове +8 днем и -1 ночью. В Одессе +7 днем и +3 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

26 марта День больных эпилепсией (Фиолетовый день) / Фото: Pexels

26 марта в Украине празднуют День Национальной гвардии. Профессиональный праздник особого военного формирования, к которому относятся бригады и полки оперативного назначения и общественного назначения, а также полки охраны важных государственных объектов и т.д. Праздник был создан президентом Украины Петром Порошенко 18 марта 2015 года. Главная цель этого дня состоит в увековечении большого значения Национальной гвардии Украины в обороне государственных границ, защите интересов граждан нашей страны.

Также 26 марта День больных эпилепсией (Фиолетовый день). Событие было создано по инициативе обычной девятилетней девочки Кэссиди Меган, которая болеет эпилепсией. Случилось это в 2008 году. Кэссиди очень хотела показать людям, что существует немало мифов об этой болезни. Она прикрепила к своей одежде фиолетовую ленту, с тех пор ставшую символом события. Эпилепсией является группа хронических неврологических заболеваний, характерным признаком которых являются судорожные приступы.

А еще 26 марта празднуют Всемирный день вермута. Праздник посвящен одному из самых легендарных и универсальных напитков в мире, его добавляют в разнообразные коктейли. Вермут – ароматизированное крепленое вино, настаивающееся на основе различных растительных компонентов, в том числе полынь. Вермут был известен еще в античные времена, а в последние годы переживает свой ренессанс. Праздник был создан по инициативе испанской компании MAD VERMUT.