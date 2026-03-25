26 марта 2026 года — четверг. 1491-й день войны в Украине.

Завтра, 26 марта, верующие празднуют Собор архангела Гавриила. Именно архангел Гавриил, по библейской традиции, возвестил Деве Марии о рождении Иисуса Христа. Суть праздника — благодарность и уважение Гавриила как носителя воли Божьей, символа хорошей новости, света и духовного руководства. В этот день верующие молятся о мудрости, ясности мыслей и добрых известиях в жизни. Праздник бывает два раза в год: в первый день после Благовещения Пресвятой Богородицы и 13 июля.

26 марта в Украине празднуют День Национальной гвардии Украины. Оно посвящено военнослужащим Национальной гвардии Украины — силовой структуры, выполняющей задачи по защите государства, общественного порядка и безопасности граждан. Праздник установлен в 2015 году после восстановления Нацгвардии в 2014 году на фоне российской агрессии. Гвардейцы участвуют в боевых действиях, охраняют стратегические объекты, помогают в чрезвычайных ситуациях и обеспечивают правопорядок.

Также 26 марта Фиолетовый день (или День больных эпилепсией). Идею положила начало в 2008 году канадская девочка Кэссиди Меган, которая сама живет с эпилепсией. Она хотела показать, что люди с этим состоянием не должны чувствовать себя изолированными или непонятными. Фиолетовый цвет стал символом этого дня, поскольку ассоциируется с поддержкой, чувствительностью и солидарностью. В мире проводят просветительские акции, лекции и флешмобы, призывая больше узнавать заболевание и поддерживать тех, кто с ним живет.