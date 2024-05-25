Какой завтра, 26 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 26 мая, День города Киев и День химика в Украине. Верующие чтят память апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. До Нового года осталось 219 дней.

26 мая 2024 года — воскресенье. 823-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

26 мая в церковном календаре – день памяти апостолов от 70-ти Карпа и Алфея. Апостол Карп был учеником и спутником апостола Павла. Он сопровождал Павла и доставлял его письма и послания. Карпа упоминается во втором послании Тимофею, где апостол Павел отмечает, что оставил у него книги и фелонь во время своего ареста в Троаде. Впоследствии Карп стал епископом в городе Берия на Балканском полуострове и проповедовал на острове Крит, где обратил в христианство многих язычников.

Апостол Алфей был отцом апостолов Иакова и Левия (Матфея), автора одного из Евангелий. Он происходил из Капернаума в Галилее. О месте его благовестия мало что известно, но существует церковное предание, что он являлся отцом мучеников Аверкия и Елены.

Что нельзя делать 26 мая

Нельзя убирать в доме после заката.

Запрещено ссориться и злословить.

Не стоит отправляться в дальние поездки.

Народные приметы и традиции на 26 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ночью заморозок — еще в течение 40 дней будут холодными утренники;

громко квакают лягушки до дождливых дней в ближайшее время;

рыба подплывает близко к поверхности воды, может выпрыгивать – будут сырые дни;

много кузнечиков прыгает — до теплых, но дождливых дней;

многие комары летают к теплой погоде.

26 мая громко квачат лягушки до дождливых дней в ближайшее время / Фото: Unsplash

В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 мая

Какие завтра именины: Александр, Георгий, Иван, Карп, Макар, Маркиан, Елена.

Талисманом человека, рожденного 26 мая является лазурит. Интересный камень. Издавна лазурит считали символом удачи, а его владельцу прочили успех в любом деле.

В этот день родились:

1877 год — украинская писательница, литературовед, переводчица, этнографиня, врач Косач-Кривинюк Ольга Петровна;

1957 год – украинский актер Богдан Бенюк;

1980 год — офицер Вооруженных сил Украины, участник войны на востоке Украины, Герой Украины Николай Палас.

Памятные даты 26 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 мая:

1093 год — в день Вознесения половцы разбивают русское войско в битве на реке Стугна;

1644 год — португальские и испанские войска заявляют о своей победе в битве в Монтихо;

1648 год — 15-тысячная казацкая армия Богдана Хмельницкого громит 18-тысячную польскую армию Николая Потоцкого в битве под Корсунем;

1821 год — греческие повстанцы создают Пелопоннесский сенат;

1822 год — по меньшей мере 113 человек погибают во время пожара в церкви Грю, крупнейшего пожара в истории Норвегии;

1879 год — подписывают Гандамакское соглашение о создании афганского государства;

1895 год — во время архиерейской визитации Белого Камня митрополит Сильвестр (Сембратович) освящает краеугольный камень под новую каменную церковь;

1927 год – последняя модель Ford Model T сходит с конвейера после производства 15 007 003 автомобилей;

1938 год — в городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично закладывает первый камень под новостройку первого завода "Фольксваген";

1940 год – осада Кале заканчивается капитуляцией британского и французского гарнизонов;

1966 год — Британская Гвиана получает независимость, став Гайаной;

2014 год — происходит первый бой за Донецкий аэропорт, украинские войска выбивают пророссийских боевиков из обоих терминалов аэропорта.

Погода на 26 мая

Завтра, 26 мая, в Киеве облачно с прояснениями, возможен мелкий дождь. Во Львове без осадков. В Харькове пасмурно, днем будет дождь. В Одессе облачно, ожидается дождь.

Температура воздуха в Киеве +21 днем и +14 ночью. Во Львове +19 днем и +12 ночью. В Харькове +21 днем и +14 ночью. В Одессе +21 день и +16 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

26 мая в Украине отмечают День города Киев / Фото: Unsplash

26 мая в Украине празднуют День города Киев. Это праздник, посвященный столице Украины, который приходится каждый год на последнее воскресенье мая. Он был основан в 1982 году и сначала совпал с празднованием 1500-летия Киева. С этого времени оно стало ежегодной традицией. Этот день важен не только как празднование истории и культуры города, но и возможность для жителей и гостей города собраться вместе и отпраздновать уникальный дух Киева.

Также 26 мая Годовщина битвы под Корсунем. Это сражение произошло в 1648 году во время национально-освободительной войны, которая продолжалась с 1648 до 1657 года. Корсунская битва была одной из самых ярких побед казацко-татарского войска. Под командованием гетмана Богдана Хмельницкого около 15,000 украинских казаков и крестьян вместе с 3,000 крымскотатарской конницы разгромили польскую армию под городом Корсунем, который в то время был частью Киевского воеводства Речи Посполитой.

А еще 26 мая Всемирный день линди-хопа. Этот праздник посвящен яркому танцевальному стилю, известному как линди-хоп, возникшему в афроамериканских общинах Гарлема, Нью-Йорк, в 1920-1930-х годах. Линди-хоп развился из слияния разных танцевальных стилей, таких как джаз, степь, чарльстон и брейквей, и стал символом радости, свободы и культурного самовыражения.

26 мая празднуют Всемирный день рыжих. Этот праздник является проявлением поддержки и признания уникальности рыжеволосых людей, составляющих всего 2-3% населения планеты. Идея создания в этот день возникла благодаря нидерландскому художнику Барту Ровенхорсту, который организовал выставку рыжеволосых женщин, вдохновленный портретами Густава Климта и Габриэля Росетти.

Также 26 мая День химика в Украине. Этот праздник является признанием важности химической и нефтехимической промышленностей, являющихся одними из самых современных и экономически значимых отраслей экономики. Каждый год приходится на последнее воскресенье мая.

А еще 26 мая Всемирный день Дракулы. Эта дата была выбрана в честь выхода первого романа Брема Стокера под названием "Дракула", опубликованного именно в этот день 1897 года. Главный персонаж этого готического романа, граф Дракула, является одним из самых узнаваемых и культовых монстров в мире литературы и кино.