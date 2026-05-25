26 мая 2026 года — вторник. 1552-й день войны в Украине.

Завтра, 26 мая, верующие празднуют День памяти святого апостола Карпа, одного из 70-ти. Один из семидесяти учеников Иисуса Христа, которых Господь послал проповедовать Евангелие. Его имя упоминается во Втором послании апостола Павла к Тимофею, где Павел просит принести фелон, оставленный у Карпа в Троаде. По церковному преданию, апостол Карп был учеником Апостол Павел и сопровождал его в миссионерских путешествиях. Он проповедовал в Малой Азии и на Балканах, обращая людей в христианство. Также считается, что Карп был епископом в Берия во Фракии или Македонии.

26 мая в Украине празднуют Годовщину битвы под Корсунем. Чествование одной из самых выдающихся побед украинского казачества в Национально-освободительной войне под руководством Богдана Хмельницкого. Сражение произошло 25–26 мая 1648 года вблизи Корсуня. В бою казацко-крестьянское войско вместе с союзными крымскотатарскими отрядами разгромило армию Речи Посполитой под командованием Николая Потоцкого и Мартына Калиновского. Польское войско попало в заранее подготовленную ловушку в урочище Горохова Диброва и потерпело сокрушительное поражение. Корсунская битва стала второй великой победой повстанцев после битвы под Желтыми Водами и значительно усилила освободительное движение в Украине. После этой победы авторитет Хмельницкого вырос, а восстание охватило большую часть украинских земель.

Также 26 мая Всемирный день рыжих. Его празднуют для поддержания природной красоты, уникальности и разнообразия внешности, а также для борьбы со стереотипами и предубеждениями по отношению к рыжеволосым людям. Праздник приобрел популярность благодаря фестивалям и тематическим встречам в разных странах мира. Самый известный фестиваль в нидерландском городе Бреда, где ежегодно собираются тысячи рыжеволосых людей со всего мира. Рыжие волосы являются одним из самых редких природных признаков в мире — их имеют только около 1–2% населения планеты. Такой цвет связан с генетической мутацией гена MC1R.

А еще 26 мая Всемирный день Дракулы. Праздник возник благодаря поклонникам готической культуры и образу графа Дракулы. Оно стало популярным среди фанатов фильмов ужасов, мистики и старинных легенд. Образ Дракулы частично вдохновлен фигурой Влад III Цепеш — средневекового правителя Валахии, известного своей жестокостью. Однако историки подчеркивают, что реальный Влад Цепеш не был вампиром — это только литературный и мифологический образ.

26 мая празднуют Всемирный день линди-хопа. Линди-хоп возник в 1920–1930-х годах в афроамериканских общинах Гарлема в Нью-Йорке. Танец соединил элементы джаза, чарльстона, степи и импровизации, став символом свободы, энергии и радости. Название «линди-хоп» связано с полетом американского лётчика Чарльз Линдберг через Атлантический океан 1927 года. Слово hop означает прыжок, поэтому танец ассоциировали с прыжком Линди.

