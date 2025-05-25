Какой праздник 26 мая 2025 года / © ТСН

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26 мая 2025 года — понедельник. 1188-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 26 мая, верующие празднуют день памяти святого апостола Карпа из 70. Он был не среди двенадцати самых известных апостолов, но принадлежал к тем, кто, имея крепкую веру, взял на себя бремя миссионерства в первые десятилетия после Христа.

Карп происходил из Малой Азии, вероятнее всего из города Берия, и по церковному преданию, был назначен епископом именно там. Его имя упоминается в послании апостола Павла к Тимофею, что свидетельствует об их тесном духовном и миссионерском сотрудничестве. Карп был среди сопровождавших Павла в путешествиях, помогал в распространении новой веры среди язычников и укреплял молодые христианские общины.

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О нем рассказывают как о человеке глубокой духовной чистоты, большом мужестве и бескомпромиссной верности Христу. В передаче отмечается, что Карп был способен к духовному прозрению, получал небесные откровения, обладал даром исцеления и даже изгонял из людей злых духов.

Свою жизнь он посвятил борьбе с идолопоклонством и укреплению веры среди новообращенных. Согласно некоторым источникам, он окончил земную жизнь как мученик, хотя детали его смерти теряются в тумане древности.

Что нельзя делать 26 мая

Не стоит выводить скот на новые пастбища — считалось, что это может навлечь болезни или беду.

Нельзя начинать что-то новое — оно может “зависнуть” или не иметь развития, ведь день больше подходит для завершения, а не для старта.

Запрещается без нужды заниматься физическим трудом — лучше воздержаться от трудных дел и дать телу и душе отдохнуть.

Народные приметы и традиции на 26 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясный день — к теплому и урожайному лету;

облачно или дождь — лето будет влажным;

обильная роса утром — на хорошую погоду и богатый урожай;

ветер с севера — лето будет прохладное;

бойкие птицы — к хорошей погоде.

26 мая оживленные птицы — к хорошей погоде / © unsplash.com

В народе 26 мая называлось Карп Карполов. 26 мая — день памяти святого апостола Карпа, одного из 70 учеников Иисуса Христа. Имя “Карп” созвучно названию рыбы. Такие созвучия часто рождали символические или юмористические названия в бытовой культуре.

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Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 мая

Какие завтра именины: Георгий, Иван, Карп, Елена.

Талисманом человека, рожденного 26 мая, является лазурит. Еще в древнем Египте и междуречье лазурит считали “камнем царей”. Его использовали не только как украшение, но и как оберег. Считалось, что носящий лазурит привлекает нрав, уважение окружения и легкий путь к успеху в любых начинаниях.

В этот день родились:

1936 год — Виталий Коротич, украинский писатель и публицист, главный эксредактор «Огонька»;

1957 год — Богдан Бенюк, украинский актер;

1980 год — Николай Палас, офицер Вооруженных сил Украины, участник войны на востоке Украины.

Памятные даты 26 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 мая:

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1093 год — На берегах реки Стугна войско киевского князя Святополка Изяславича потерпело сокрушительное поражение от половцев. После битвы Святополка заставили вступить в брак с дочерью хана Тугоркана — как условие мира и политической зависимости;

1620 год — Киевское Богоявленское братство получило особый статус ставропигии, подчиняясь непосредственно Иерусалимскому патриарху Теофану III, что стало важной вехой в истории украинского православия;

1644 год — В ходе Войны за независимость Португалии обе стороны — Португалия и Испания — объявили о своей победе в битве под Монтихо, что повлекло за собой дальнейшее обострение конфликта;

1648 год — Войско Запорожского казачества во главе с Богданом Хмельницким одержало убедительную победу над силами Речи Посполитой в битве под Корсунем — одном из ключевых эпизодов Национально-освободительной войны;

1821 год — В разгаре греческого освободительного движения провозглашено создание Пелопоннесского сената — первого органа самоуправляющейся власти греческих повстанцев;

1822 год — В Норвегии произошел крупнейший в истории страны пожар в церкви села Грю. Трагедия унесла жизни не менее 113 человек;

1879 год — Подписано Гандамакское соглашение, которое закрепило формальное создание Афганского государства под британским влиянием, завершив одну из фаз Большой игры в Азии;

1895 год — Во время архиерейского визита в Белый Камень митрополит Сильвестр Сембратович освятил краеугольный камень под будущую каменную церковь. Ее строительство было завершено в 1901 году, когда храм освятил митрополит Андрей Шептицкий;

1896 год — Впервые обнародован биржевой индекс Доу-Джонса — будущий ключевой показатель экономической динамики США;

1918 год — Грузия провозгласила независимость, формально выйдя из состава Российской империи и образовав Демократическую Республику Грузия;

1927 год — Завершено производство легендарного автомобиля Ford Model T. С конвейера сошел последний, пятнадцатимиллионный экземпляр;

1938 год — В немецком городе Вольфсбург лично Адольф Гитлер заложил первый камень под строительство завода автомобильной марки Volkswagen;

1940 год — После многодневной обороны во Второй мировой войне завершилась осада французско-британского гарнизона в Кале — союзники капитулировали перед нацистскими войсками;

1953 год — В печально известном Горлаге (Норильск) началось Норильское восстание политзаключенных, большинство из которых были украинцами. Это стало одним из первых массовых актов сопротивления советской репрессивной системе;

1966 год — Британская Гвиана получила независимость от Великобритании, приняв новое название — Гайана;

2014 год — состоялся первый бой за Донецкий аэропорт. Украинские подразделения совершили успешное наступление и выбили пророссийских боевиков из обоих терминалов аэродрома, начав одну из самых героических оборон современной войны.

Какой завтра праздник в Украине и мире

26 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день рыжих / © unsplash.com

26 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день рыжих. Это день тех, кто носит на голове настоящее пламя — людей с редким, естественным рыжим цветом волос. И хотя официального статуса этот праздник не имеет, он завоевал любовь и внимание миллионов. Рыжие волосы — большая редкость. Всего 1–2% населения планеты имеют такой цвет волос. Это результат мутации гена MC1R, возникшей тысячи лет назад. Организм рыжих по-особому реагирует на боль и некоторые медицинские препараты. Это уже доказано научно. В этот день мир становится немного теплее — и не из-за погоды. Просто это время, когда рыжеволосые сияют на полную, а все остальные — благодарят их за этот свет.

Также 26 мая Всемирный день линди-хопа. Это чествование танца, родившегося в сердце джазовой культуры Гарлема, и одновременно память о легендарном танцовщике и новаторе Фрэнки Мэннинге. Именно он стал тем вдохновителем, благодаря которому этот зажигательный свинговый стиль живет и расцветает уже больше века. Линди-хоп — это не просто танец. Это подлинный взрыв эмоций и музыки, сочетание свободы, импровизации и грации. Возник он в 1920-30-х годах среди афроамериканского сообщества Нью-Йорка, и быстро стал олицетворением эпохи свинга. Этот стиль поражает своими акробатическими трюками, легкостью движений и безумной энергией, которую невозможно сдержать. Линди-хоп — это язык тела, рассказывающий истории о радости, любви и жизненной силе.

А еще 26 мая Всемирный день Дракулы. Это праздник, посвященный одному из самых знаменитых персонажей мировой культуры — загадочному графу-вампиру, который уже больше века вдохновляет страх, восхищение и множество творческих произведений. Дракула — это не просто вымышленный герой, а настоящий культурный феномен, рожденный из романа Брема Стокера в 1897 году. Этот таинственный вампир, питающийся кровью и обладающий сверхъестественными силами, стал символом темной романтики и страха, объединив в себе жуткость и обаяние. Образ Дракулы имеет исторические корни — он вдохновлен реальной фигурой Влада Цепеша, жестокого властителя Валахии, но Стокер превратил его в легенду, живущую вечно в мире литературы и кино.