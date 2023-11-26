Какой сегодня, 26 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Сегодня, 26 ноября, Международный день Библии. Верующие чтят память Георгия Победоносца. До Нового года осталось 35 дней.

26 ноября 2023 года — воскресенье. 641-й день войны в Украине.

Какой сегодня, 26 ноября, церковный праздник

26 ноября в церковном календаре – день памяти Георгия Победоносца. Этот день также называют Юриевым, Юрий Зимний. Он родился в Каппадокии в III веке в семье простого земледельца, верящего в Бога. Отец умер мученической верой за Христа. А молодой Георгий поступил на службу в римское войско и даже там получил немало наград. За это он стал советником императора Диоклетиана, верного языческим богам.

Диоклетиан хотел возродить язычество, а потому относился к христианам жестоко. Георгий об этом узнал и стал сам готовиться к смерти. Раздал все свое имущество бедным, отпустил рабов на свободу. Затем пришел к императору и заявил, что является христианином. Удивился такому мужеству Диоклетиан, поэтому он попросил юношу не разрушать свою жизнь. Однако Георгий отказался поклониться языческим богам. С этого момента начались страшные испытания, которые он все потерпел. Жена Диоклетиана, увидев страдания молодого воина, тоже уверовала во Христа. За это император тоже решил ее осудить. Георгию же отрубили голову. Смерть он принял спокойно в 303 году.

Что нельзя делать 26 ноября

Нельзя оставаться в должниках в этот день, поэтому лучше отдать все заемные средства.

Запрещено отправляться в дальний путь, а если невозможно отложить поездку, обязательно закажите молебен.

Не стоит ссориться с родными, злословить и ругаться.

Народные приметы и традиции на 26 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ветер дует с северной стороны до морозов;

выпал иней — ждите хорошего урожая летом;

в течение всего дня метель — пчелы рано напьются меду;

холодный день указывает, что будет сильный мороз, а зима будет суровой;

выпало много снега, то на Юрия Летнего (23 апреля) будет много травы.

26 ноября в течение всего дня метель — пчелы рано напьются меду / Фото: Pexels

Праздновать на Руси день Юрия Победоносца стали во времена киевского князя Ярослава Мудрого в XI веке. Дату посвятили освящению Георгиевского храма в Киеве (1051–1054 годы). В старину считалось, что именно с этого дня зима окончательно вступает в свои права.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 ноября

Какие сегодня именины: Юрий, Георгий, Василий, Афанасий, Юлиан, Михаил, Назар, Николай, Иван, Илья.

Талисманом человека, рожденного 26 ноября является яшма. Ювелирный камень с матовым блеском. Издавна верили, что яшма символизирует гармонию и здоровье. Поэтому камень часто использовали для лечения разных болезней (в зависимости от цвета).

В этот день родились:

1806 год – украинский общественный деятель, поэт, переводчик Филипп Морачевский (псевдоним – Хвилимон Галузенко);

1903 год – украинский кинооператор Алексей Панкратьев;

1975 год – украинский гимнаст, бронзовый призер Олимпийских игр Олег Косяк.

Памятные даты 26 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 ноября:

1890 год – в городе Боржоми (Грузия) начинается промышленный разлив одноименной минеральной воды;

1901 год — во Львове студенты выступают с требованием создать украинский университет;

1917 год — в Киеве на заседании Генерального секретариата утверждают устав "свободного казачества", принимают создание комиссии по охране края при Генеральном секретариате внутренних дел и демобилизационный комитет;

1966 год – в Бретани (Франция) президент Шарль де Голль торжественно открывает первую в мире приливную электростанцию;

1968 год — Сессия Генеральной Ассамблеи ООН одобряет Конвенцию о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества;

1970 год – проходит рекордный ливень в Баро, Гваделупа (38.10 мм за 1 минуту);

1976 год – католическая церковь отказывается от того, чтобы католицизм считался государственной религией Италии;

1977 год — во Львове открывают памятник первопечатнику Ивану Федорову;

2004 год — проходит собрание хозяйственного актива Донецкой области, где принимают резолюцию о предложении трудовым коллективам провести собрание и митинги с целью обсуждения вопроса объявления референдума об автономии Донецкой области;

2005 год — устанавливают День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов (последняя суббота ноября);

2018 год — в Украине вводится военное положение на 30 дней после инцидента в Керченском проливе: первый случай военной агрессии России против Украины, который она совершила открыто, под своим государственным флагом, с начала войны 2014 года.

Погода на 26 ноября

Сегодня, 26 ноября, в Киеве облачно, днем будет идти снег, который усилится во второй половине и затихнет до вечера. Во Львове пасмурно, всю вторую половину дня будет снег. В Харькове облачно, в течение всего дня сильный дождь, после обеда пойдет на спад и снова усилится к вечеру. В Одессе пасмурно, ожидается сильный дождь по утрам, а днем и вечером дождь со снегом.

Температура воздуха в Киеве -1 днем и -2 ночью. Во Львове -1 день и -3 ночью. В Харькове +6 днем и ночью 0. В Одессе +4 днем и +1 ночью.

Какой сегодня день в Украине и мире

26 ноября в Украине и мире празднуют Международный день Библии / Фото: Pexels

26 ноября в Украине и мире празднуют Международный день Библии. Эта книга во все века считалась лидером по количеству изданий. Христиане верят, что читая строки из Библии, они получают ответы на все свои вопросы. Праздник был установлен в 1940 году, когда группа бизнесменов из Нью-Йорка предложила начать библейскую организацию. В это время в мире расцветал фашизм, шла Вторая мировая война. Новая организация поставила своей целью отвлечь от всех этих ужасов американцев, заинтересовать их в чтении Библии.

Также 26 ноября День борьбы с ожирением. Это глобальный призыв к действиям, чтобы иметь здоровую и счастливую жизнь. В XXI веке ожирение стало одной из важнейших глобальных проблем здравоохранения, часто приводящей к хроническим состояниям и заболеваниям. Главной целью этого дня является обмен информацией о профилактических мерах и поощрении людей по всему миру бороться с ожирением.