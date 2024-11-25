Какой завтра, 26 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 26 ноября, Всемирный день оливкового дерева. Верующие чтят память святого преподобного Алипия столбника. До Нового года осталось 35 дней.
26 ноября 2024 года — вторник. 1007-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
26 ноября в церковном календаре – день памяти святого преподобного Алипия столбника. Он был известным аскетом и чудотворцем, жившим в Византийской империи в VI веке. Он родился в городе Адрианополь (ныне Эдирне, Турция) и известен своей необычной формой аскетизма, которую он практиковал большую часть своей жизни.
Алипий избрал аскетизм на столбе как форму служения Богу. Этот метод заключался в том, что святой жил на столбе, чтобы избежать земных соблазнов и сосредоточиться на духовной жизни. Он построил три столба, на каждом из которых жил определенный период времени. Во время жизни на столбе Алипий проводил много времени в молитве и посту. Его аскетический подвиг привлек внимание многих людей, которые приходили к нему за духовным советом и поддержкой.
При жизни Алипия произошло много чудес, приписанных его молитвам и вере. Известно, что многие люди получали исцеление и духовную поддержку через его покровительство. Святой Алипий скончался в 640 году.
Что нельзя делать 26 ноября
- Нельзя давать и брать взаймы деньги.
- Не следует злословить, ссориться с родными.
- Запрещается отправляться в дальние странствия.
Народные приметы и традиции на 26 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: выпало уже много снега на Юрия Весеннего (23 апреля) — вырастет много травы;
- ветер северный — будут сильные морозы;
- метель в течение всего дня — рано вырастут травы и цветы весной;
- иней на деревьях — ждите большой урожай в следующем году.
В старину наши предки верили, что с этого дня зима уже окончательно вступает в свои права. Существовало поверье "Созывает зима свою свиту: вьюгам и метелям дает приказ – оттепели унять".
Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 ноября
Какие завтра именины: Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Яков.
Талисманом человека, рожденного 26 ноября, является яшма. Издревле ее называли камнем гармонии и здоровья. Верили, что яшма поддерживает жизненный тонус и помогает лечить бесплодие у женщин.
В этот день родились:
- 1806 год — украинский общественный деятель, поэт, переводчик Филипп Морачевский (псевдоним Хвилимон Галузенко);
- 1844 год — украинский фольклорист, специалист по гражданскому праву и процессу Александр Боровиковский;
- 1858 год — украинский актер Иван Загорский.
Памятные даты 26 ноября
Календарь важных событий в Украине и мире за 26 ноября:
- 1890 год — в городе Боржоми (Грузия) начинается промышленный разлив одноименной минеральной воды;
- 1901 год — во Львове студенты выступают с требованием создания украинского университета;
- 1917 год — в Киеве на заседании Генерального секретариата утверждают устав "свободного казачества", принимают создание комиссии по охране края при Генеральном секретариате внутренних дел и демобилизационный комитет;
- 1966 год — в Бретани (Франция) президент Шарль де Голль торжественно открывает первую в мире приливную электростанцию;
- 1968 год — сессия Генеральной Ассамблеи ООН одобряет Конвенцию о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества;
- 1976 год — католическая церковь отказывается от того, чтобы католицизм считался государственной религией Италии;
- 1977 год — во Львове открывают памятник первопечатнику Ивану Федорову;
- 2004 год — проходит собрание хозяйственного актива Донецкой области, на котором принимают резолюцию о предложении трудовым коллективам провести собрание и митинги с целью обсуждения вопроса объявления референдума об автономии Донецкой области;
- 2005 год — установление Дня памяти жертв Голодомора 1932-33 годов (последняя суббота ноября);
- 2018 год — в Украине вводится военное положение на 30 дней после инцидента в Керченском проливе: первый случай военной агрессии России против Украины, который она совершила открыто, под своим государственным флагом, с начала войны 2014 года.
Погода на 26 ноября
Завтра, 26 ноября, в Киеве пасмурно, хотя во второй половине дня ненадолго прояснится, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве — +1 днем и -3 ночью. Во Львове — +8 днем и +1 ночью. В Харькове — +2 днем и -2 ночью. В Одессе — +4 днем и -1 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
26 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день оливкового дерева. Этот праздник был введен ЮНЕСКО в 2019 году, чтобы привлечь внимание к символическому, экологическому, культурному и экономическому значению оливкового дерева. Оливковое дерево – символ мира, гармонии и выносливости. Оно глубоко укоренено в традициях многих народов, особенно стран Средиземноморья, где оливковые рощи существуют уже тысячи лет. Оливковые деревья способствуют предотвращению эрозии почв, сохранению биоразнообразия и адаптации к изменениям климата. Оливковое масло и оливок являются ключевыми товарами для многих стран, обеспечивая рабочие места и поддерживая местную экономику.
Также 26 ноября Международный день сапожника. Этот праздник посвящен людям, которые производят и ремонтируют обувь, обеспечивая нас комфортом и стильным видом. Точное происхождение этого дня неизвестно, но цель почтить важность профессии сапожника, которая является одной из старейших ремесленных профессий в мире. Издавна сапоги считались мастерами, производившими обувь на заказ, учитывая анатомические особенности каждого человека. Сапожничество является искусством, которое сочетает в себе ручную работу, знание материалов и внимание к деталям.
А еще 26 ноября День борьбы с ожирением. Этот день посвящен повышению осведомленности о проблемах, связанных с ожирением, и популяризации мер по его профилактике и лечению. Ожирение является глобальной эпидемией, влияющей на миллиарды людей в мире, вызывая серьезные проблемы со здоровьем: сердечно-сосудистые болезни, диабет 2 типа, гипертония, рак, низкая самооценка, депрессия, социальная стигматизация, высокие затраты на медицинское обслуживание и снижение производительности труды.