Какой завтра, 26 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

26 ноября 2024 года — вторник. 1007-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

26 ноября в церковном календаре – день памяти святого преподобного Алипия столбника. Он был известным аскетом и чудотворцем, жившим в Византийской империи в VI веке. Он родился в городе Адрианополь (ныне Эдирне, Турция) и известен своей необычной формой аскетизма, которую он практиковал большую часть своей жизни.

Алипий избрал аскетизм на столбе как форму служения Богу. Этот метод заключался в том, что святой жил на столбе, чтобы избежать земных соблазнов и сосредоточиться на духовной жизни. Он построил три столба, на каждом из которых жил определенный период времени. Во время жизни на столбе Алипий проводил много времени в молитве и посту. Его аскетический подвиг привлек внимание многих людей, которые приходили к нему за духовным советом и поддержкой.

При жизни Алипия произошло много чудес, приписанных его молитвам и вере. Известно, что многие люди получали исцеление и духовную поддержку через его покровительство. Святой Алипий скончался в 640 году.

Что нельзя делать 26 ноября

Нельзя давать и брать взаймы деньги.

Не следует злословить, ссориться с родными.

Запрещается отправляться в дальние странствия.

Народные приметы и традиции на 26 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: выпало уже много снега на Юрия Весеннего (23 апреля) — вырастет много травы;

ветер северный — будут сильные морозы;

метель в течение всего дня — рано вырастут травы и цветы весной;

иней на деревьях — ждите большой урожай в следующем году.

26 ноября выпало уже много снега на Юрия Весеннего (23 апреля) вырастет много травы / Фото: Unsplash

В старину наши предки верили, что с этого дня зима уже окончательно вступает в свои права. Существовало поверье "Созывает зима свою свиту: вьюгам и метелям дает приказ – оттепели унять".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 ноября

Какие завтра именины: Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Яков.

Талисманом человека, рожденного 26 ноября, является яшма. Издревле ее называли камнем гармонии и здоровья. Верили, что яшма поддерживает жизненный тонус и помогает лечить бесплодие у женщин.

В этот день родились:

1806 год — украинский общественный деятель, поэт, переводчик Филипп Морачевский (псевдоним Хвилимон Галузенко);

1844 год — украинский фольклорист, специалист по гражданскому праву и процессу Александр Боровиковский;

1858 год — украинский актер Иван Загорский.

Памятные даты 26 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 ноября:

1890 год — в городе Боржоми (Грузия) начинается промышленный разлив одноименной минеральной воды;

1901 год — во Львове студенты выступают с требованием создания украинского университета;

1917 год — в Киеве на заседании Генерального секретариата утверждают устав "свободного казачества", принимают создание комиссии по охране края при Генеральном секретариате внутренних дел и демобилизационный комитет;

1966 год — в Бретани (Франция) президент Шарль де Голль торжественно открывает первую в мире приливную электростанцию;

1968 год — сессия Генеральной Ассамблеи ООН одобряет Конвенцию о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества;

1976 год — католическая церковь отказывается от того, чтобы католицизм считался государственной религией Италии;

1977 год — во Львове открывают памятник первопечатнику Ивану Федорову;

2004 год — проходит собрание хозяйственного актива Донецкой области, на котором принимают резолюцию о предложении трудовым коллективам провести собрание и митинги с целью обсуждения вопроса объявления референдума об автономии Донецкой области;

2005 год — установление Дня памяти жертв Голодомора 1932-33 годов (последняя суббота ноября);

2018 год — в Украине вводится военное положение на 30 дней после инцидента в Керченском проливе: первый случай военной агрессии России против Украины, который она совершила открыто, под своим государственным флагом, с начала войны 2014 года.

Погода на 26 ноября

Завтра, 26 ноября, в Киеве пасмурно, хотя во второй половине дня ненадолго прояснится, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +1 днем и -3 ночью. Во Львове — +8 днем и +1 ночью. В Харькове — +2 днем и -2 ночью. В Одессе — +4 днем и -1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

26 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день оливкового дерева / Фото: Unsplash

26 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день оливкового дерева. Этот праздник был введен ЮНЕСКО в 2019 году, чтобы привлечь внимание к символическому, экологическому, культурному и экономическому значению оливкового дерева. Оливковое дерево – символ мира, гармонии и выносливости. Оно глубоко укоренено в традициях многих народов, особенно стран Средиземноморья, где оливковые рощи существуют уже тысячи лет. Оливковые деревья способствуют предотвращению эрозии почв, сохранению биоразнообразия и адаптации к изменениям климата. Оливковое масло и оливок являются ключевыми товарами для многих стран, обеспечивая рабочие места и поддерживая местную экономику.

Также 26 ноября Международный день сапожника. Этот праздник посвящен людям, которые производят и ремонтируют обувь, обеспечивая нас комфортом и стильным видом. Точное происхождение этого дня неизвестно, но цель почтить важность профессии сапожника, которая является одной из старейших ремесленных профессий в мире. Издавна сапоги считались мастерами, производившими обувь на заказ, учитывая анатомические особенности каждого человека. Сапожничество является искусством, которое сочетает в себе ручную работу, знание материалов и внимание к деталям.

А еще 26 ноября День борьбы с ожирением. Этот день посвящен повышению осведомленности о проблемах, связанных с ожирением, и популяризации мер по его профилактике и лечению. Ожирение является глобальной эпидемией, влияющей на миллиарды людей в мире, вызывая серьезные проблемы со здоровьем: сердечно-сосудистые болезни, диабет 2 типа, гипертония, рак, низкая самооценка, депрессия, социальная стигматизация, высокие затраты на медицинское обслуживание и снижение производительности труды.