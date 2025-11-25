Какой праздник 26 ноября 2025 года / © ТСН

26 ноября 2025 года — среда. 1371-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 26 ноября, верующие празднуют день памяти святого преподобного Алипия, столбника. Преподобный Алипий родился в конце VI века в городе Адрианополе в Пафлагонии (Малая Азия). С детства он отличался склонностью к молитве, воздержанию и внутреннему сосредоточению. Потеряв очень рано отца, парень воспитывался матерью, благочестивой женщиной и щедрой, которая привила ему любовь к храму и духовной жизни.

Юношей Алипий стал прислушником при епископе города, служа в храме Святителя Феодора. Уже тогда он отличался трудолюбием, честностью и глубоким благочестием. Взяв путь суровой аскезы, Алипий возвел вблизи города высокий столб и начал многолетний подвиг. На столбе он стоял в молитвах, выдерживая жару, холод, дождь и ветер. Впоследствии он построил три церкви: в честь Богородицы, пророка Илии и Святого мученика Евстафия.

Преподобный Алипий оставался на столбе 56 лет, а общий период его подвижничества составлял около 67 лет — почти всю сознательную жизнь.

Что нельзя делать 26 ноября

Не стоит выяснять отношения, ссориться — конфликты считались плохой приметой.

Не рекомендуется возбуждать важные дела — считалось, что они не преуспеют.

Запрещается заниматься рукоделием — якобы такие работы могут “спутать судьбу”.

Народные приметы и традиции на 26 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ветер в этот день указывает на резкое изменение погоды;

облачный день — зима будет теплой;

ясное утро — ждите сильных морозов;

снег 26 ноября — до снежной зимы;

иней на деревьях — ждите мороз.

26 ноября иней на деревьях — ждите мороз / © unsplash.com

В народе 26 ноября носило название Алипий Холодный. Обычно с этого дня уже устанавливались стойки холода.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 ноября

Какие завтра именины: Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Яков.

Талисманом человека, рожденного 26 ноября, является яшма. С древнейших времен яшму считали оберегом внутреннего баланса и телесной силы. В народной традиции ей приписывали способность укреплять жизненную энергию и способствовать преодолению женского бесплодия.

В этот день родились:

1965 год — Сергей Квит, доктор филологических наук, профессор, министр образования Украины;

1975 год — Олег Косяк, украинский гимнаст, бронзовый призер Олимпийских игр;

1983 год — Андрей Михнов, украинский хоккеист.

Памятные даты 26 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 ноября:

1476 год — Влад III Дракула в третий раз, и как оказалось, последний раз сошел на грецкий престол, начав свой заключительный этап правления;

1890 год — в грузинском Боржоми положили начало промышленной разливке знаменитой минеральной воды;

1901 год — во Львове студенческая община выступила с решительным требованием создания отдельного украинского университета;

1917 год — на заседании Генерального секретариата в Киеве утвердили устав “свободного казачества”, приняли организовать комиссию по охране края при Генеральном секретариате внутренних дел и создать комитет, который занимался бы вопросами демобилизации;

1924 год — официально провозглашено образование Монгольской Народной Республики;

1939 год — Советский Союз нарушил пакт о ненападении с Финляндией, чем спровоцировал начало Зимней войны;

1966 год — во французской Бретани президент Шарль де Голль торжественно открыл первую в мире приливную электростанцию;

1968 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию, отменявшую срок давности для военных преступлений и преступлений против человечности;

1970 год — в Баро (Гваделупа) за одну минуту выпало рекордное количество осадков — 38,10 мм, что вошло в мировые метеорологические показатели;

1976 год — Католическая церковь официально отказалась от статуса государственной религии Италии, который она имела веками;

1977 год — во Львове торжественно открыли памятник первопечатнику Ивану Федорову, созданный скульпторами В. Н. Борисенко и В. М. Подольским;

1988 год — запуск космического корабля “Союз ТМ-7” с международным экипажем в составе Александра Волкова, Сергея Крикалева и Жана-Лу Кретьена;

2003 год — сверхзвуковой самолет “Конкорд” совершил свой последний полет — технический перелет из лондонского Хитроу в аэропорт Филтон в Бристоле;

2004 год — хозяйственный актив Донецкой области принял резолюцию с призывом проводить собрания и митинги для обсуждения возможности проведения референдума по предоставлению региона автономного статуса;

2004 год — ученый совет Львовского университета имени Ивана Франко лишил Леонида Кучму звания почетного доктора, обвинив его в пренебрежении правами и свободами украинцев, содействии фальсификации президентских выборов и измене академических принципов;

2005 год — в Украине официально установлен День памяти жертв Голодомора 1932-33 годов;

2018 год — в ответ на агрессию России в Керченском проливе, где ее флот открыт, под государственным флагом, атаковал украинские корабли, в Украине ввели военное положение сроком на 30 дней — впервые с начала войны 2014 года.

Какой завтра праздник в Украине и мире

26 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день Льюиса / © unsplash.com

26 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день Льюиса. Это день памяти коалы Льюиса, которая стала символом трагедии и одновременно надежды. Инициатива возникла после масштабных австралийских лесных пожаров 2019-2020 годов (“Black Summer”), когда во время огня Льюиса спасла женщина, использовав свою рубашку, чтобы завернуть животное. К сожалению, Льюис умер 26 ноября 2019 из-за тяжелых ожогов. Именно эта дата выбрана для празднования World Lewis Day как день чествования и напоминания об ответственности перед дикой природой.

Также 26 ноября Всемирный день устойчивого транспорта. Транспорт — одна из основных причин загрязнения воздуха и изменения климата. По данным ООН, более 23% глобальных выбросов CO2 связаны с передвижением людей и грузов. В этот день организуют даты без автомобилей в городах или мероприятия с ограниченным движением транспорта.

А еще 26 ноября Всемирный день оливкового дерева. В 2019 году на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО было принято решение создать такой интересный праздник. Такую инициативу предложили Ливан и Тунис. Оливковое дерево — это не просто культовое растение: оно олицетворяет мир, мудрость, стойкость и гармонию. Они имеют глубокие культурные корни: произрастают в Средиземноморье, но также распространены во многих других регионах мира.

26 ноября празднуют Международный день сапожника. День посвящен сапожникам — мастерам, которые производят и ремонтируют обувь. Это признание их труда, ремесла, которое на протяжении веков являлось важной частью культуры и повседневной жизни. В современном контексте это также упоминание о ценности мастерства и ручного труда, особенно в эпоху массового производства одноразовых вещей.

Также 26 ноября День борьбы с ожирением. Ежегодная глобальная инициатива, посвященная повышению осведомленности о проблемах избыточного веса и ожирения. Ожирение — это глобальная проблема здравоохранения: по данным ВОЗ, более 650 миллионов человек в мире страдают ожирением. Профилактика и поддержание здорового образа жизни помогают снизить риски хронических заболеваний и повысить качество жизни.