Какой завтра, 26 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

26 октября 2024 года — суббота. 976-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

26 октября в церковном календаре – день памяти святого великомученика Димитрия Мироточца. Также известен как Димитрий Солунский, был военным лидером и святым, жившим в 9-10 веках. Он родился в Фессалонике (современный Салоники, Греция) и был известен своей храбростью и милосердием. Димитрий был великомучеником, означая, что он умер за веру. Одним из самых известных дворов от святого Димитрия является его исцеление слепых и больных, а также его освобождение пленных. Он также известен как покровитель военных, и его изображения часто встречаются в армейских капелланствах.

Что нельзя делать 26 октября

Не следует физически нагружаться.

Нельзя гладить и стирать белье.

Запрещается злословить и ругаться.

Народные приметы и традиции на 26 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: мороз и снег – зима будет холодной;

день теплый – весна будет мягкой и придет рано;

дождь — 21 ноября (на Введение в храм Богородицы) выпадет много снега;

снега еще нет — так и зима еще не придет.

26 октября день теплый – весна будет мягкой и придет рано / Фото: Unsplash

Очень важно в этот день навестить церковь, помолиться перед иконой святого Димитрия, попросив у него защиты воинов на поле боя.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 октября

Какие завтра именины: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.

Талисманом человека, рожденного 26 октября является александрит. Очень редок минерал, который является разновидностью хризоберилла. В древности верили, что александрит может принести удачу в вашу жизнь, но только если вы очень сильный человек.

В этот день родились:

1947 год — украинская актриса Ольга Матешко;

1950 год – украинский журналист, драматург, писатель Владимир Лис;

1992 год – украинский поэт Александр Пушко.

Памятные даты 26 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 октября:

1636 год — основывают Гарвардский колледж, который становится в первой четверти XIX в. университетом, одним из самых известных в США и мире;

1810 год — США аннексировали Западную Флориду;

1861 год — немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте демонстрирует свое изобретение, которое он назвал телефоном;

1863 год – в Женеве образуют Международный Красный Крест;

1863 год – в Лондоне основывают Английскую футбольную ассоциацию;

1900 год – в Нью-Йорке открывают первую линию метрополитена;

1905 год — Швеция и Норвегия разрывают союз;

1938 год – Фирма DuPont разрабатывает новый синтетический материал – нейлон;

1938 год – Августин Волошин становится новым премьер-министром автономного правительства Подкарпатской Руси;

1939 год — так называемые "Народное Собрание Западной Украины" во Львове под большевистским давлением принимают декларации по установлению советской власти, вхождения в УССР, конфискацию помещичьих и монастырских земель, национализацию банков и промышленности;

1944 год – войска США уничтожают японский флот в заливе Лийт на Филиппинах;

2014 год — проходят парламентские выборы в Украине.

Погода на 26 октября

Завтра, 26 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +12 днем и +7 ночью. Во Львове +15 днем и +3 ночью. В Харькове +9 днем и +3 ночью. В Одессе +13 днем и +8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

26 октября Праздник приятных неожиданностей / Фото: Фото из открытых источников

26 октября в Украине и мире празднуют День перемен к лучшему. Этот праздник был создан, чтобы вдохновлять людей на личные и коллективные изменения, ведущие к лучшей жизни. Это прекрасная возможность задуматься о том, что мы можем сделать для улучшения своей жизни, здоровья, отношений и окружающей среды. В этот день люди сосредотачиваются на положительных изменениях, которые могут сделать их жизнь лучше. Это может быть что угодно, от физической активности до развития новых навыков, совершенствования своей работы или даже помощи другим.

Также 26 октября Праздник приятных неожиданностей. Этот праздник создан для того, чтобы дарить людям радость и положительные эмоции из-за неожиданных приятных сюрпризов. В этот день люди стараются делать друг другу небольшие подарки, писать теплые письма или просто дарить улыбки и добрые слова. Праздник приятных неожиданностей также подчеркивает важность поддержки и доброты в отношениях с близкими и друзьями. Это прекрасная возможность вспомнить о тех, кого вы любите, и сделать для них что-то приятное.

А еще 26 октября День интерсекс-людей. Этот день посвящен повышению осведомленности об интерсексе-людях, борьбе с дискриминацией и поддержке их прав. Интерсекс-люди имеют отличия в половых характеристиках, не соответствующих типичным мужским или женским характеристикам. Этот день был основан в 2003 году группой интерсекс-людей, активистами и друзьями, стремившимися изменить негативное отношение к интерсекс-людям. Он стал возможностью для интерсекс людей по всему миру собраться, поддержать друг друга и продвигать свои права.

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