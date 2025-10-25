Какой праздник 26 октября 2025 года / © ТСН

26 октября 2025 года — воскресенье. 1340 день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 26 октября, верующие празднуют день памяти святого великомученика Димитрия Мироточца. Святой Димитрий родился во второй половине III века в городе Солуне (современные Салоники, Греция) в семье знатных и благочестивых христиан. Его родители тайно исповедовали христианство, ведь в то время в Римской империи продолжались жестокие гонения на последователей Христа.

Когда родители умерли, юноша унаследовал не только их имение, но и глубокую веру. Благодаря своему разуму, доброте и добродетели он быстро приобрел уважение среди жителей Солуни. Император Максимиан, не зная, что Димитрий христианин, назначил его военным командиром (стратилатом) города.

Димитрий не скрывал своей веры. Напротив, он открыто учил людей познавать Христа, обращал многих язычников. Узнав об этом, император приказал заключить его в тюрьму.

В это время в Фессалонике проходили гладиаторские бои. Известный язычник Лий, могущественный воин императора, вызвал на поединок христианина Нестора — ученика Димитрия. Перед сражением Нестор пришел к своему учителю за благословением. Святой осенил его крестным знамением и сказал: “И Христос тебя подкрепит”. С Божьей помощью Нестор победил Лия, после чего император в гневе приказал казнить обоих Нестора и его наставника Димитрия.

Святого закололи копьями в темнице около 306 года.

Что нельзя делать 26 октября

Не следует физически работать — кто будет работать в этот день, тот назовет на себя усталость, болезни или неурожай.

Нельзя отказывать в помощи, считая, что сам святой в этот день ходит по земле в образе нищего и испытывает человеческое сердце.

Запрещается начинать новые дела — говорили: “До Дмитрия надо все закончить, потому что после Дмитрия зима за плечами”.

Народные приметы и традиции на 26 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тепло на Дмитрия — к мягкой зиме;

выпал снег — ждите, что он не растает до весны;

туманный и пасмурный день — будет оттепель;

дождь — зима будет затяжная, но мягкая;

северный ветер — к холодной зиме.

26 октября дождь — зима будет затяжная, но мягкая / © unsplash.com

В народе 26 октября носило название Дмитриев день. считалось, что именно “на Дмитрия зима землю покрывает”.

Крестьяне говорили: “До Дмитрия надо все поле справить, потому что после Дмитрия идет зима”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 октября

Какие завтра именины: Антон, Василий, Дмитрий, Афанасий.

Талисманом человека, рожденного 26 октября является александрит. Чрезвычайно редкий драгоценный камень — одна из редких форм хризоберила. В древности считалось, что александрит способен привлечь в жизнь своего владельца удачу и счастливые обстоятельства, однако сила этого камня раскрывается только перед теми, кто имеет крепкий дух и непреклонную волю.

В этот день родились:

1947 год — Ольга Матешко, украинская актриса;

1950 год — Владимир Лис, украинский журналист, драматург, писатель;

1992 год — Александр Пушко, украинский поэт.

Памятные даты 26 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 октября:

1636 год — основан Гарвардский колледж, который в первой четверти XIX века превратился в Гарвардский университет;

1810 год — Соединенные Штаты аннексировали Западную Флориду;

1861 год — немецкий исследователь и изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте-на-Майне впервые продемонстрировал созданный им прибор для передачи звука — телефон;

1863 год — в Женеве был основан Международный комитет Красного Креста;

1900 год — в Нью-Йорке торжественно открыта первая линия метро;

1905 год — официально разорван союз между Швецией и Норвегией;

1938 год — американская компания DuPont объявила о создании нового синтетического волокна — нейлона;

1939 год — во Львове состоялось так называемое “Народное собрание Западной Украины”, которое под давлением советской власти приняло решение об установлении советского режима, присоединении к УССР, национализацию банков и промышленности, а также конфискацию земель крупных землевладельцев и монастырей;

1944 год — в заливе Лейте (Филиппины) войска США нанесли сокрушительное поражение японскому флоту;

1962 год — во время Карибского кризиса Никита Хрущев и Джон Кеннеди достигли договоренности об отводе советских кораблей с Кубы;

1984 год — в американских кинотеатрах состоялась премьера культового фантастического фильма “Терминатор” с Арнольдом Шварценеггером в главной роли;

2014 год — в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Какой завтра праздник в Украине и мире

26 октября в Украине и мире празднуют День автомобилиста / © unsplash.com

26 октября в Украине и мире празднуют День автомобилиста. В Украине День автомобилиста и дорожника отмечают в последнее воскресенье октября. Дата меняется каждый год, но всегда в конце осени, когда водители особенно испытывают сложности погодных условий и важность дорожных служб. Праздник появился во времена активного развития автомобильного транспорта. Цель была отметить тех, кто обеспечивает мобильность людей и грузов, а также безопасность на дорогах. Со временем к нему присоединились дорожники — проектирующие и поддерживающие автомобильные пути.

Также 26 октября День перемен к лучшему. Он посвящен тому, чтобы каждый имел возможность сделать мир лучше. Идея праздника состоит в том, чтобы объединить усилия людей для помощи другим, улучшения жизни в общине и поддержки тех, кто в этом нуждается. Это может быть как большая благотворительная акция, так и маленький добрый поступок, изменяющий чью-то жизнь к лучшему.

А еще 26 октября Праздник приятных неожиданностей. Неофициальный международный праздник, созданный, чтобы напомнить о важности добрых поступков, неожиданных приятных сюрпризов и актов доброты, которые могут изменить день к лучшему.