Какой завтра, 26 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 26 сентября, Всемирный день контрацепции. Верующие празднуют преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. До Нового года осталось 96 дней.

26 сентября 2023 года — вторник. 580-й день войны в Украине.

Какой завтра, 26 сентября, церковный праздник

26 сентября в церковном календаре – преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. По церковным преданиям, Иоанн был младшим братом апостола Иакова и был призван вместе с ним в число учеников Иисуса Христа. Иаков и Иоанн были, вместе с апостолом Петром, входили в список наиболее приближенных ко Христу апостолов. Втроем они стали свидетелями воскресения дочери Иаира. Также только им Христос позволил видеть Его Преображение.

Что запрещено делать в этот день

Запрещено ссориться с близкими или друзьями, ругаться.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Не зацикливайтесь на отрицательных мыслях.

Народные приметы и традиции на 26 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: теплый и солнечный — прогнозирует, что в июле не будет сильной жары;

идет дождь со снегом — в январе будут три больших оттепеля;

начинает дуть сильный ветер после длительного затишья — ждите снег или дождь;

в течение дня практически не меняется температура воздуха — такой она будет и в ближайшие дни;

уже улетели грачи — ждите первого снега;

золотой, желтый или розовый закат — к хорошей погоде.

26 сентября теплый и солнечный день прогнозирует, что в июле не будет сильной жары. / Фото: Pexels

По сей день украинцы пытались завершить уже все работы на поле или огороде.

Погода на 26 сентября

Завтра, 26 сентября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +17 ночью. Во Львове — +25 днем и +14 ночью. В Харькове — +25 днем и +12 ночью. В Одессе — +27 днем и +16 ночью.

Памятные даты 26 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 сентября:

1371 год — в битве в долине реки Марица объединенные сербско-болгарско-валасько-венгерско-хорватские войска терпят поражение от османов;

1580 год — английский пират Фрэнсис Дрейк завершает второе в мире кругосветное плавание;

1687 год — в результате обстрела Афин венецианской армией частично разрушен Парфенон;

1815 год — герцога Ришелье назначают премьер-министром и министром иностранных дел Королевства Франция;

1913 год — в Киеве начинается суд по делу Бейлиса;

1930 год — польские власти запретили деятельность Пласта;

1951 год — Бундестаг голосует за выплату послевоенных репараций евреям;

1960 год — Кеннеди и Никсон проводят между собой первые в истории выборов президентов США телевизионные дебаты;

1961 год — на три недели американский гитпарад возглавляет Рой Орбисон с песней "Oh, Pretty Woman";

1962 год — провозглашают Йеменскую Арабскую Республику;

1969 год — выходит последний студийный альбом группы "Битлз" "Abbey Road";

1991 год — устанавливают консульские отношения между Украиной и Австрией;

1995 год — Украину принимают в Совет Европы;

2001 год — день рождения польской Википедии;

2012 год — убийство в ТРЦ "Караван", подозреваемый Ярослав Мазурок убивает трех охранников и ранит одного сотрудника торгового центра;

2021 год – в боксерском противостоянии между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа победу одерживает Усик.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 сентября

Какие завтра именины: Валериан, Илья, Корнелий, Леонтий, Лукьян, Петр, Юлиан.

Талисманом человека, рожденного 26 сентября, является авантюрин. Это разновидность тонкозернистого кварца. Издавна авантюрин широко использовался в народной медицине. К примеру, им лечили кожные заболевания и стабилизировали давление.

В этот день родились:

1893 год — украинский поэт-байкар Никита Годованец;

1965 год — украинский государственный и политический деятель, предприниматель, пятый Президент Украины, основатель "Украинского промышленно-инвестиционного концерна" Петр Порошенко;

1989 год — украинская борчина Юлия Остапчук.

Какой завтра день в Украине и мире

26 сентября День рождения граммофона / Фото: Pexels

26 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день контрацепции. Был создан по инициативе международных организаций и учреждений, занимающихся репродуктивным здоровьем женщин и мужчин в сентябре 2007 года. Главным лозунгом этого события является снижение числа незапланированных беременностей. Нужно понимать, что контрацепция – это индивидуальная ответственность каждого.

Также 26 сентября — Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Событие было создано по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН согласно решению от 5 декабря 2013 года. Главная ее цель состоит в том, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам ядерного оружия и обеспечению безопасности во всем мире.

А еще 26 сентября — Всемирный день здоровья окружающей среды. Сначала событие было популярно на территории Индонезии (с 2011 года) и во время первого празднования студенты исполнили гимн праздника, музыку и слова, к которому написали сами. Уже год спустя событие распространилось на Африку и некоторые страны Европы.

26 сентября — День рождения граммофона. Поклонники музыки празднуют в этот день особый праздник. Ведь именно 26 сентября 1877-го известный ученый Эмиль Берлинер получил патент на новое изобретение — граммофон. Интересно, что прибор, способный записывать звук на пластинку (фотограф) изобрел немного раньше того же года американский изобретатель Томас Эдисон.