Какой праздник 26 сентября 2025 года / © ТСН

26 сентября 2025 года — пятница. 1311-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 26 сентября, верующие празднуют день памяти святого апостола и епископа Иоанна Богослова. Иоанн был сыном Заведея и Саломеи, братом апостола Иакова. Семья происходила из Вифсаиды, а сам Иван был рыболовом на Генисаретском озере. Сначала Иоанн был учеником Иоанна Крестителя, а затем, услышав призыв Христа, стал Его учеником. Он принадлежал к ближайшему кругу Спасителя вместе с Петром и Иаковом. Иоанн известен как “ученик, которого любил Иисус” (Евангелие от Иоанна).

Он единственный из апостолов остался у креста во время распятия и принял на попечение Пресвятую Богородицу. Иоанн проповедовал в Иерусалиме, Самарии, а позже поселился в Эфесе (Малая Азия), где стал духовным наставником местной Церкви. При императоре Домициане был сослан на остров Патмос, где, по Преданию, получил откровение, записанное в книге Апокалипсиса. После смерти Домициана вернулся в Эфес, где завершил жизнь.

Что нельзя делать 26 сентября

Не стоит много работать — этот день для молитвы и глубоких размышлений.

Нельзя отказывать в помощи — это большой грех.

Запрещается давать деньги в долг — говорили: “На Богослова не давай денег, потому что сам будешь бедствовать”.

Народные приметы и традиции на 26 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

аисты еще не улетели к мягкой и поздней зиме;

в воздухе много паутины — ждите сухую и длинную осень;

пошел дождь к сырой и затяжной осени;

тихий и ласковый ветер — ждите зимы без резких морозов;

ясная и звездная ночь — будет сухая погода и большой урожай в следующем году.

26 сентября ясная и звездная ночь — будет сухая погода и большой урожай в следующем году / © unsplash.com

В народе 26 сентября называлось Иван Богослов Осенний. Считалось, что после этого дня тепло уже мало. Часто говорили: “Пришел Богослов — тепло забрал и холод привел”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 сентября

Какие завтра именины: Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Афанасий.

Талисманом человека, рожденного 26 сентября является авантюрин. Издавна было убеждение, что этот минерал облегчает проявления аллергических дерматитов. Также существует мнение, что авантюрин может быть полезным при недугах сердечно-сосудистой системы.

В этот день родились:

1954 год — Александр Буценко, украинский поэт, переводчик, критик, искусствовед;

1965 год — Петр Порошенко, украинский государственный и политический деятель, предприниматель, пятый Президент Украины, основатель “Украинского промышленно-инвестиционного концерна”;

1989 год — Юлия Остапчук, украинская борчина.

Памятные даты 26 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 сентября:

1371 год — в долине реки Марица объединены силы сербов, болгар, валахов, венгров и хорватов потерпят сокрушительное поражение в битве с войском Османской империи;

1580 год — английский мореплаватель и корсар Фрэнсис Дрейк завершает второе в истории человечества кругосветное плавание;

1687 год — во время венецианского обстрела Афин значительные разрушения терпит Парфенон — величественный памятник античной архитектуры;

1815 год — герцог Арман Эммануэль де Ришелье становится во главе правительства Франции, получив должности премьер-министра и министра иностранных дел;

1913 год — в Киеве начинается судебный процесс по так называемому делу Менделя Бейлиса, получающего широкую общественную огласку;

1919 год — повстанческая армия Нестора Махно прорывает позиции Добровольческой армии и совершает отчаянный рейд в направлении Бердянска и Таганрога;

1930 год — польские власти запрещают деятельность молодежной скаутской организации “Пласт”;

1951 год — парламент Федеративной Республики Германия (Бундестаг) принимает решение о выплате послевоенных репараций еврейскому народу;

1960 год — проходят первые в истории США телевизионные дебаты между кандидатами в президенты — Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном;

1961 год — песня Роя Орбисона “Oh, Pretty Woman” занимает первое место в американском хитпараде и удерживается на этой позиции в течение трех недель;

1962 год — провозглашают создание Йеменской Арабской Республики;

1969 год — в свет выходит последний студийный альбом легендарной группы The Beatles — Abbey Road;

1991 год — устанавливаются консульские отношения между Украиной и Австрией;

1995 год — Украина становится полноправным членом Совета Европы;

2001 год — начинает работу польская Википедия;

2012 год — в торгово-развлекательном центре “Караван” в Киеве Ярослав Мазурок совершает вооруженное нападение: погибает трое охранников, еще один получает тяжелое ранение;

2017 год — на складах боеприпасов в Калиновке вспыхивает масштабный пожар, вызывающий взрывы;

2021 год — в Лондоне проходит титульный боксерский бой между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, по единодушному решению судей Усик одерживает победу, став чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO и вернув чемпионские пояса Украине.

Какой завтра праздник в Украине и мире

26 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день здоровья окружающей среды / © unsplash.com

26 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день здоровья окружающей среды. Международная дата посвящена сохранению чистоты и безопасности окружающей среды для здоровья человека. Его цель — привлечь внимание общественности и правительств к влиянию экологических факторов на жизнь и благополучие людей.

Также 26 сентября Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Дата 26 сентября была избрана в память о важных международных шагах в области контроля над ядерными арсеналами. Праздник призывает государства, общественные организации и всех людей планеты к сотрудничеству в направлении глобального мира и безопасности. Он подчеркивает, что даже маленький конфликт с применением ядерного оружия может иметь катастрофические последствия для всего человечества.

А еще 26 сентября Всемирный день контрацепции. Его цель — помочь людям делать сознательный выбор в отношении репродуктивного здоровья и ответственного родительства, пропагандировать знания о различных методах предотвращения нежелательной беременности. День контрацепции напоминает, что доступ к знаниям и средствам планирования семьи — это не только вопрос личного комфорта, но и важная составляющая здорового общества, образования и благосостояния.