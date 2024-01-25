Какой завтра, 26 января, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 26 января День работника контрольно-ревизионной службы Украины. Верующие чтят память Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия. До Нового года осталось 340 дней.

26 января 2024 года — пятница. 702-й день войны в Украине.

Какой завтра, 26 января, церковный праздник

26 января в церковном календаре — день памяти Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия. Ксенофонт с Марией жили в V веке благочестивой жизнью и имели двоих детей Иоанна и Аркадия. Однажды сыновья отплыли в другой город на обучение на корабле и попали в сильный шторм. Дети спаслись, но их выбросило на разные берега. Отдельно они попали в разные монастыри. Но каждому постоянно снилось, что другой брат жив. Такой же сон видели и Ксенофонт с Марией. Поэтому последние отправились в Иерусалим. Там они все наконец-то встретились. От радости Ксенофонт и Мария раздали свое имущество и пошли в монастырь. Иоанн же и Аркадий жили в пустыне и прославились своими делами.

Что нельзя делать 26 января

Нельзя убирать, особенно мыть пол – так можно вымести из дома счастье.

Не следует снимать обереги с шеи.

Запрещено ссориться, злословить, ругаться.

Народные приметы и традиции на 26 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: меете метель — зима еще будет яростной;

ясный и тихий день — к ранней и теплой весне;

синица поет с самого утра — скоро придет похолодание;

закат безоблачный, а погода морозная — ждите холода;

ночь звездная — хорошо уродит лен.

26 января синица поет с самого утра, скоро придет похолодание / Фото: Pexels

В этот день крестьяне гадали. К примеру, бросали горошины на тарелку. Если они катились звонко, то ждали мороз. А если тихо, считали, что будет снегопад.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 января

Какие завтра именины: Аркадий, Арсений, Гаврило, Давид, Иоанн, Петр, Семен, Федор, Филипп, Мария.

Талисманом человека, рожденного 26 января, является нефрит. Считается одни из самых красивых камней. В Китае нефрит принято считать национальным символом. Говорят, он помогает показать истинную сущность человека.

В этот день родились:

1950 год – украинский ученый в области горничества, доктор технических наук Владимир Белецкий;

1979 год – украинский футболист Максим Калиниченко;

1988 год – белорусский активист Евромайдана, один из первых погибших во время Революции Достоинства Михаил Жизневский.

Памятные даты 26 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 января:

661 год — удачное покушение хариджитов на последнего праведного халифа Али ибн Абу Талиба приводит к последующему формированию Омеядского халифата;

1244 год — в хрониках впервые появляется название поселения Берлин;

1500 год — первые европейцы прибывают в Бразилию, открыв устье Амазонки;

1699 год — заключают Карловицкий мир, завершивший 17-летнюю войну Священного Союза Австрии, Речи Посполитой и Венецианской республики против Османской империи;

1788 год — первый флот бросает якорь в заливе Порт-Джексон, в то время как капитан Филипп поднимает британский флаг и основывает первое европейское поселение в Австралии — Сидней;

1802 год — создана библиотека Конгресса США;

1808 год — в Австралии происходит так называемый "ромовой мятеж";

1875 год — американец Джордж Грин получает патент на первую бормашину, работавшую от электрических батарей;

1886 год — немецкий конструктор Карл Бенц запатентовал трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;

1893 год — Карл Бенц строит четырехколесный автомобиль, который становится основой для создания многих удачных гоночных машин;

1905 год — в Южной Африке обнаруживают крупнейший в мире алмаз "Куллинан" весом 3106 каратов;

1923 год — в Харькове создают литературный союз "Гарт";

1926 год — шотландский изобретатель Джон Берд демонстрирует первую в мире работающую телевизионную систему;

1930 год — Индийский национальный конгресс принимает Декларацию независимости Индии (Purna Swaraj);

1931 год — из тюрьмы освобождают Магатма Ганди;

1939 год — войска генерала Франко берут Барселону;

1949 год — компания "Американ Эйрлайнз" первой в мире вводит предупреждение по громкоговорителям о правилах безопасности пассажиров;

1950 год — вступает в силу Конституция Индии;

1956 год — в Италии начинаются Седьмые зимние Олимпийские игры;

1965 год — хинди становится официальным языком Индии;

1983 год — выпускают программу электронных таблиц Lotus 1-2-3;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Японией;

1993 год — создан Конгресс украинских националистов;

1997 год — в Чечне проходят президентские выборы — набрав 65 % голосов, победу одерживает Аслан Масхадов;

1999 год — Сенат США отвергает предложение демократов о прекращении слушаний по обвинению президента страны Билла Клинтона;

2000 год — в Аргентине археологи находят останки крупнейшего в истории нашей планеты динозавра;

2001 год — в Черном море тонет украинский теплоход "Память Меркурия", на борту которого находились 54 человека;

2001 год — в результате землетрясения в Гуджарате (Индия) погибает более 20 тысяч человек;

2003 год — Вейхенмайер Эрик, американец, становится первым слепым человеком, который покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах.

Погода на 26 января

Завтра, 26 января, в Киеве облачно, возможен снег. Во Львове пасмурно, днем возможен сильный дождь. В Харькове будет облачно, возможен мелкий мокрый снег с дождем. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +2 днем и ночью. Во Львове — +5 днем и +3 ночью. В Харькове — +2 днем и +1 ночью. В Одессе — +8 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

26 января Всемирный день экологического образования / Фото: Pexels

26 января в Украине празднуют День работника контрольно-ревизионной службы. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1993 был подписан Закон "О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине". Эта служба следит за состоянием финансового баланса и достоверностью отчетов о расходах государственных средств.

Также 26 января Международный день таможенника. Праздник был создан для того, чтобы объединить все таможенные службы в мире и выявить солидарность между ними. Дату избрали в честь первой конференции, которая прошла в Брюсселе в 1953 году и была посвящена Совету таможенного сотрудничества. Саму организацию образовали годом ранее. На первой конференции присутствовали представители 17 стран Европы.

А еще 26 января Всемирный день экологического образования. Он был начат по инициативе международных организаций, чтобы привлечь внимание человечества к проблеме загрязнения окружающей среды.