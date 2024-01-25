Какой завтра, 26 января, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 26 января День работника контрольно-ревизионной службы Украины. Верующие чтят память Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия. До Нового года осталось 340 дней.
26 января 2024 года — пятница. 702-й день войны в Украине.
Какой завтра, 26 января, церковный праздник
26 января в церковном календаре — день памяти Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия. Ксенофонт с Марией жили в V веке благочестивой жизнью и имели двоих детей Иоанна и Аркадия. Однажды сыновья отплыли в другой город на обучение на корабле и попали в сильный шторм. Дети спаслись, но их выбросило на разные берега. Отдельно они попали в разные монастыри. Но каждому постоянно снилось, что другой брат жив. Такой же сон видели и Ксенофонт с Марией. Поэтому последние отправились в Иерусалим. Там они все наконец-то встретились. От радости Ксенофонт и Мария раздали свое имущество и пошли в монастырь. Иоанн же и Аркадий жили в пустыне и прославились своими делами.
Что нельзя делать 26 января
- Нельзя убирать, особенно мыть пол – так можно вымести из дома счастье.
- Не следует снимать обереги с шеи.
- Запрещено ссориться, злословить, ругаться.
Народные приметы и традиции на 26 января
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: меете метель — зима еще будет яростной;
- ясный и тихий день — к ранней и теплой весне;
- синица поет с самого утра — скоро придет похолодание;
- закат безоблачный, а погода морозная — ждите холода;
- ночь звездная — хорошо уродит лен.
В этот день крестьяне гадали. К примеру, бросали горошины на тарелку. Если они катились звонко, то ждали мороз. А если тихо, считали, что будет снегопад.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 января
Какие завтра именины: Аркадий, Арсений, Гаврило, Давид, Иоанн, Петр, Семен, Федор, Филипп, Мария.
Талисманом человека, рожденного 26 января, является нефрит. Считается одни из самых красивых камней. В Китае нефрит принято считать национальным символом. Говорят, он помогает показать истинную сущность человека.
В этот день родились:
- 1950 год – украинский ученый в области горничества, доктор технических наук Владимир Белецкий;
- 1979 год – украинский футболист Максим Калиниченко;
- 1988 год – белорусский активист Евромайдана, один из первых погибших во время Революции Достоинства Михаил Жизневский.
Памятные даты 26 января
Календарь важных событий в Украине и мире за 26 января:
- 661 год — удачное покушение хариджитов на последнего праведного халифа Али ибн Абу Талиба приводит к последующему формированию Омеядского халифата;
- 1244 год — в хрониках впервые появляется название поселения Берлин;
- 1500 год — первые европейцы прибывают в Бразилию, открыв устье Амазонки;
- 1699 год — заключают Карловицкий мир, завершивший 17-летнюю войну Священного Союза Австрии, Речи Посполитой и Венецианской республики против Османской империи;
- 1788 год — первый флот бросает якорь в заливе Порт-Джексон, в то время как капитан Филипп поднимает британский флаг и основывает первое европейское поселение в Австралии — Сидней;
- 1802 год — создана библиотека Конгресса США;
- 1808 год — в Австралии происходит так называемый "ромовой мятеж";
- 1875 год — американец Джордж Грин получает патент на первую бормашину, работавшую от электрических батарей;
- 1886 год — немецкий конструктор Карл Бенц запатентовал трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;
- 1893 год — Карл Бенц строит четырехколесный автомобиль, который становится основой для создания многих удачных гоночных машин;
- 1905 год — в Южной Африке обнаруживают крупнейший в мире алмаз "Куллинан" весом 3106 каратов;
- 1923 год — в Харькове создают литературный союз "Гарт";
- 1926 год — шотландский изобретатель Джон Берд демонстрирует первую в мире работающую телевизионную систему;
- 1930 год — Индийский национальный конгресс принимает Декларацию независимости Индии (Purna Swaraj);
- 1931 год — из тюрьмы освобождают Магатма Ганди;
- 1939 год — войска генерала Франко берут Барселону;
- 1949 год — компания "Американ Эйрлайнз" первой в мире вводит предупреждение по громкоговорителям о правилах безопасности пассажиров;
- 1950 год — вступает в силу Конституция Индии;
- 1956 год — в Италии начинаются Седьмые зимние Олимпийские игры;
- 1965 год — хинди становится официальным языком Индии;
- 1983 год — выпускают программу электронных таблиц Lotus 1-2-3;
- 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Японией;
- 1993 год — создан Конгресс украинских националистов;
- 1997 год — в Чечне проходят президентские выборы — набрав 65 % голосов, победу одерживает Аслан Масхадов;
- 1999 год — Сенат США отвергает предложение демократов о прекращении слушаний по обвинению президента страны Билла Клинтона;
- 2000 год — в Аргентине археологи находят останки крупнейшего в истории нашей планеты динозавра;
- 2001 год — в Черном море тонет украинский теплоход "Память Меркурия", на борту которого находились 54 человека;
- 2001 год — в результате землетрясения в Гуджарате (Индия) погибает более 20 тысяч человек;
- 2003 год — Вейхенмайер Эрик, американец, становится первым слепым человеком, который покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах.
Погода на 26 января
Завтра, 26 января, в Киеве облачно, возможен снег. Во Львове пасмурно, днем возможен сильный дождь. В Харькове будет облачно, возможен мелкий мокрый снег с дождем. В Одессе пасмурно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +2 днем и ночью. Во Львове — +5 днем и +3 ночью. В Харькове — +2 днем и +1 ночью. В Одессе — +8 днем и +2 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
26 января в Украине празднуют День работника контрольно-ревизионной службы. Дату выбрали не случайно. Именно в этот день 1993 был подписан Закон "О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине". Эта служба следит за состоянием финансового баланса и достоверностью отчетов о расходах государственных средств.
Также 26 января Международный день таможенника. Праздник был создан для того, чтобы объединить все таможенные службы в мире и выявить солидарность между ними. Дату избрали в честь первой конференции, которая прошла в Брюсселе в 1953 году и была посвящена Совету таможенного сотрудничества. Саму организацию образовали годом ранее. На первой конференции присутствовали представители 17 стран Европы.
А еще 26 января Всемирный день экологического образования. Он был начат по инициативе международных организаций, чтобы привлечь внимание человечества к проблеме загрязнения окружающей среды.