Какой завтра, 26 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 26 января, Международный день таможенника почитают память святых преподобных Ксенофонта и Марии.
26 января 2025 года — воскресенье. 1068-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
26 января в церковном календаре – день памяти святых преподобных Ксенофонта и Марии. Ксенофонт и Мария были богатыми и благочестивыми христианами из Константинополя. У них было двое сыновей, которых отправили на обучение в Бейрут. Во время путешествия корабль потерпел крушение, и сыновей считали погибшими. В действительности Аркадий и Иоанн спаслись и стали монахами. Через некоторое время Ксенофонт и Мария решили отправиться на паломничество в святые места. Во время этой поездки они случайно встретили своих сыновей в монастыре. После этой встречи они сами приняли монашеский постриг и посвятили свою жизнь служению Богу.
Что нельзя делать 26 января
- Запрещается злословить, ругаться, ссориться.
- Не следует убирать в доме, особенно мыть пол.
- Не снимайте с шеи какие-либо обереги.
Народные приметы и традиции на 26 января
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: звездная ночь до богатого урожая льна;
- тихий и ясный день – весна будет ранней и теплой;
- синицы поют целый день – придет похолодание;
- метель указывает, что конец зимы будет суровым.
Крестьяне в этот день гадали на погоду. Бросали горошину на тарелку, если она падала со стуком, то ждали морозов.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 января
Какие завтра именины: Аркадий, Иван, Петр, Семен, Федор, Мария.
Талисманом человека, рожденного 26 января, является нефрит. Камень, воспитывающий у владельца усердие, выносливость и трудолюбие. Нефрит носят, чтобы находить выход из трудных ситуаций.
В этот день родились:
- 1950 год – украинский ученый в области горничества, доктор технических наук Владимир Белецкий;
- 1979 год – украинский футболист Максим Калиниченко;
- 1988 год – белорусский активист Евромайдана, один из первых погибших во время Революции Достоинства Михаил Жизневский.
Памятные даты 26 января
Календарь важных событий в Украине и мире за 26 января:
- 661 год — удачное покушение хариджитов на последнего праведного халифа Али ибн Абу Талиба приводит к последующему формированию Омеядского халифата;
- 1244 год — в хрониках впервые появляется название поселения Берлин;
- 1500 год – первые европейцы прибывают в Бразилию, открыв устье Амазонки;
- 1788 год — первый флот бросает якорь в заливе Порт-Джексон, в то время как капитан Филипп поднимает британский флаг и основывает первое европейское поселение в Австралии — Сидней;
- 1802 год – создают библиотеку Конгресса США;
- 1875 год — американец Джордж Грин получает патент на первую бормашину, работавшую от электрических батарей;
- 1886 год – немецкий конструктор Карл Бенц получает патент на трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;
- 1893 год – Бенц строит четырехколесный автомобиль, который становится основой для создания многих удачных гоночных машин;
- 1905 год — в Южной Африке обнаруживают крупнейший в мире алмаз "Куллинан" весом 3106 каратов;
- 1923 год — в Харькове создают литературный союз "Гарт";
- 1926 год – шотландский изобретатель Джон Берд демонстрирует первую в мире работающую телевизионную систему;
- 1930 год – Индийский национальный конгресс принимает Декларацию независимости Индии (Purna Swaraj);
- 1931 год — из тюрьмы освобождают Магатму Ганди;
- 1934 год — подписывают пакт Гитлера-Пилсудского между Германией и Польшей;
- 1939 год — войска генерала Франко берут Барселону;
- 1949 год — компания "Американ Эйрлайнз" первой в мире вводит предупреждение по громкоговорителям о правилах безопасности пассажиров;
- 1950 год — вступает в силу Конституция Индии;
- 1956 год – в Италии начинаются Седьмые зимние Олимпийские игры;
- 1962 год — в США запускают космическую станцию "Рейнджер 3", которая должна была доставить на Луну научное оборудование, но запуск становится неудачным;
- 1965 год – хинди становится официальным языком Индии;
- 1972 год – югославка Вулович Весна остается живой после падения самолета с высоты 10 159 метров;
- 1983 год – выпускают программу электронных таблиц Lotus 1-2-3;
- 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Японией;
- 1993 год – создают Конгресс украинских националистов;
- 1997 год — в Чечне проходят президентские выборы — набрав 65 % голосов, победу одерживает Аслан Масхадов;
- 1999 год — Сенат США отвергает предложение демократов о прекращении слушаний по обвинению президента страны Билла Клинтона;
- 2000 год – в Аргентине археологи находят останки крупнейшего в истории нашей планеты динозавра;
- 2001 год — в Черном море тонет украинский теплоход "Память Меркурия", на борту которого находились 54 человека (12 погибают, 8 пропали без вести);
- 2001 год — в результате землетрясения в Гуджарате (Индия) погибает более 20 тысяч человек;
- 2003 год — Вейхенмайер Эрик, американец, становится первым слепым человеком, который покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах.
Погода на 26 января
Завтра, 26 января, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве +6 днем и +1 ночью. Во Львове +9 днем и +1 ночью. В Харькове +7 днем и +3 ночью. В Одессе +7 днем и +4 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
26 января в Украине и мире празднуют Международный день таможенника. Он был установлен в честь создания Таможенной организации мира (WCO) в 1952 году. Целью этой цели является повышение осведомленности о роли таможенных органов в обеспечении безопасности, торговли и защиты экономики стран. Таможенники выполняют важную работу, контролируя перемещение товаров через границы, предотвращая контрабанду, борьбу с пиратством, терроризмом и другими незаконными действиями. Также таможенные органы играют ключевую роль в обеспечении справедливого таможенного обложения и развития международной торговли.
Также 26 января Всемирный день борьбы с проказой. Выпадает на последнее воскресенье января. Этот день был основан в 1954 году французским врачом и активистом Гием Мейнардом с целью привлечения внимания к проблеме проказы и борьбы с этой болезнью в мире. Проказа – это хроническое инфекционное заболевание, поражающее кожу, нервную систему, верхние дыхательные пути и глаза. Хотя проказа является очень редкой болезнью сегодня, она все еще существует в некоторых странах, в основном в регионах с низким уровнем медицинского обслуживания. Важной проблемой является социальная стигматизация людей, страдающих этой болезнью, поскольку проказа часто ассоциируется с бедностью и маргинализацией.
А еще 26 января Международный день без интернета. Это неофициальный праздник, который предлагается отвлечься от постоянного использования интернета и напомнить о важности баланса между виртуальным и реальным миром. Однако, в отличие от других международных дней, этот праздник не имеет конкретной даты, которую официально отмечал бы мир. Идея такого дня возникла как реакция на современную зависимость от интернета, социальных сетей и технологий, которые все больше влияют на повседневную жизнь. Цель этого дня – обратить внимание на важность личного пространства, времени для отдыха и общения без цифровых устройств. Это также может стать возможностью для людей развивать навыки управления временем и способствовать уменьшению зависимости постоянного подключения к сети.
26 января отмечают День работника контрольно-ревизионной службы Украины. Этот день был установлен для признания важности работы работников занимающихся финансовым контролем и ревизией в Украине. Контрольно-ревизионная служба (КРС) – это органы, занимающиеся проверкой правильности расходования государственных средств, оценкой эффективности государственных программ и политик, а также предотвращения и выявления финансовых нарушений. Ревизоры и другие работники службы играют важную роль в обеспечении надлежащего использования государственных ресурсов, проведении проверок финансовой деятельности предприятий, учреждений и организаций, в том числе в сфере государственных закупок. Они также помогают обеспечивать прозрачность в работе органов власти и снижать уровень коррупции.
Также 26 января Всемирный день экологического образования Он является важной мерой для повышения осведомленности о необходимости охраны окружающей среды и важности экологического образования. установлен с целью мобилизации людей к активным действиям при сохранении планеты, а также для популяризации знаний о устойчивое развитие, энергоэффективность, сохранность водных ресурсов, защита биоразнообразия и другие аспекты экологической устойчивости.
А еще 26 января Международный день чистой энергии. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН с целью повышения осведомленности о важности перехода на экологически чистые источники энергии, уменьшение выбросов углерода и борьбу с изменениями климата. — и геотермальная энергия, позволяет уменьшить зависимость от ископаемого топлива, снизить выбросы парниковых газов и обеспечить устойчивое развитие для будущих поколений.