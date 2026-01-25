Какой праздник 26 января 2026 года / © ТСН

26 января 2026 года — понедельник. 1432-й день войны в Украине.

26 января верующие празднуют День памяти святых преподобных Ксенофонта и Марии / © pexels.com

Завтра, 26 января, верующие празднуют День памяти святых преподобных Ксенофонта и Марии. Супруги из Византии V–VI веков, известные своим глубоким благочестием. Ксенофонт был богатым и уважаемым сенатором в Константинополе, а Мария — его благочестивой женой. После того как их сыновья — Иоанн и Аркадий — стали монахами, супруги также избрали путь подвижничества: Ксенофонт принял монашество, а Мария пошла в монастырь. Они прославились смирением, милосердием и полным отречением от светских благ ради служения Богу.

26 января в Украине и мире празднуют Международный день таможенника / © Фото из открытых источников

26 января в Украине и мире празднуют Международный день таможенника. Праздник основан в честь создания 26 января 1953 года Совета таможенного сотрудничества, который ныне известен как Всемирная таможенная организация (ВМО). Этот день посвящен специалистам таможенной службы, которые обеспечивают безопасность государственных границ, контролируют международную торговлю, противодействуют контрабанде и способствуют экономическому развитию стран.

26 января Всемирный день экологического образования / © pexels.com

Также 26 января Всемирный день экологического образования. Его цель — привлечь внимание к важности экологических знаний и формированию ответственного отношения человека к окружающей среде. Экологическое образование помогает осознать взаимосвязь между деятельностью человека и состоянием природы, учит бережно пользоваться природными ресурсами, сохранять биоразнообразие и предотвращать экологические кризисы.

26 января Международный день чистой энергии / © pexels.com

А еще 26 января Международный день чистой энергии. Его провозгласила Генеральная Ассамблея ООН, чтобы подчеркнуть ключевую роль чистой и возобновляемой энергии в борьбе с изменением климата и обеспечении устойчивого развития. Этот день обращает внимание на важность перехода от ископаемого топлива к солнечной, ветровой, гидро- и другим видам экологически безопасной энергии. Чистая энергия способствует уменьшению выбросов парниковых газов, улучшению качества воздуха и повышению энергетической безопасности.

26 января празднуют День работника контрольно-ревизионной службы Украины / © unsplash.com

26 января отмечают День работника контрольно-ревизионной службы Украины. Праздник установлен в честь специалистов, осуществляющих государственный финансовый контроль, проверяют эффективность использования бюджетных средств, предотвращают финансовые нарушения и злоупотребления. Сегодня эти функции выполняет Государственная аудиторская служба Украины, являющаяся правопреемницей контрольно-ревизионной службы.

26 января День Австралии / © pexels.com

Также 26 января День Австралии. Это национальный праздник, приуроченный к прибытию 26 января 1788 г. Первого флота британских кораблей к бухте Порт-Джексон (ныне Сидней), ставшей началом европейского заселения континента. В этот день в Австралии проходят торжественные церемонии, концерты, фестивали, фейерверки, а также церемонии предоставления австралийского гражданства. Праздник есть возможность почтить историю страны, ее культурное разнообразие и достижения.