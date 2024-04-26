Какой завтра, 27 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 27 апреля День кадровика в Украине. Верующие чтят память апостола Симеона. До Нового года осталось 248 дней.

27 апреля 2024 года — суббота. 794-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

27 апреля в церковном календаре — день памяти апостола Симеона. Святой апостол Симеон, также известный как Симон, является одним из апостолов семидесяти, часто рассматривается как брат Господень рядом с Иаковом, Иосией и Иудой. По некоторым источникам, Симеон был сыном Клеопы и Марии и родственником Иосифа Обручника.

Что нельзя делать 27 апреля

Нельзя ссориться с больным человеком.

Запрещается петь перед вспашкой и посевом овощей, иначе овощи плохо уродятся.

Не стоит подбирать животных, особенно кошек и птиц, поскольку считается, что нечистая сила может приобретать такой облик.

Народные приметы и традиции на 27 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дождь предвещает хороший урожай меда;

радуга — на жаркое и засушливое лето;

если на восходе солнца небо ясное, то лето будет ветреным;

многие звезды на небе ночью — к ухудшению погоды в ближайшие дни;

утром ясно, а к обеду появились тучи — к холодной погоде.

27 апреля утром ясно, а к обеду появились облака — к холодной погоде. / Фото: Unsplash

В прежние времена в этот день отмечали этот день.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 апреля

Какие завтра именины: Георгий, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Анастасия, Мария.

Талисманом человека, рожденного 27 апреля, является кошачий глаз. Является разновидностью хризоберилла, славящегося своими магическими свойствами. В частности, в древности кошачий глаз носили для увеличения обаяния и способности влиять на других.

В этот день родились:

1977 год — младший сержант Вооруженных сил Украины, Герой Украины Василий Мельников;

1994 год — украинский пловец, трехкратный чемпион и семикратный призер Летних Паралимпийских игр Евгений Богодайко;

2001 год — солдат Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Леонид Бутусин.

Памятные даты 27 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 апреля:

1509 год — папа Римский Юлиан II отлучает от церкви Венецию;

1565 год — на Филиппинах основывают первое испанское поселение — город Себу;

1644 год — впервые в Канаде высаживают пшеницу;

1825 год — английский социалист-утопист Роберт Овен основывает в Америке колонию, которую назвал Новой Гармонией;

1828 год — открывается Лондонский зоосад;

1908 год — начало IV Олимпийских игр в Лондоне;

1950 год — Великобритания признает государство Израиль;

1961 год — Великобритания признает независимость Сьерра-Леоне;

1965 год — в США получают патент на подгузники "Памперс";

1992 год — совет руководителей Международного валютного фонда голосует за принятие Украины в состав МВФ;

1995 год — учреждают день Государственного казначейства (казны) Украины;

2001 год — премьер-министр Украины Виктор Ющенко подает в отставку;

2010 год — Верховная Рада Украины ратифицирует договоренность о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Украине до 2042 года в обмен на скидку цены на газ.

Погода на 27 апреля

Завтра, 27 апреля, в Киеве облачно, будет целый день дождь. Во Львове пасмурно, ожидается, что весь день ожидается сильный дождь. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, утром небольшой дождь, который во второй половине дня закончится.

Температура воздуха в Киеве — +14 днем и +10 ночью. Во Львове — +12 днем и +6 ночью. В Харькове — +21 день и +10 ночью. В Одессе — +20 днем и +14 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

27 апреля празднуют Всемирный день ветеринара / Фото: Unsplash

27 апреля в Украине празднуют День кадровика. Это неофициальный профессиональный праздник, который празднуют дважды в год. Одно празднование приходится именно на конец апреля, потому что в этот день 1993 Кабмин принял постановление "О трудовых книжках работников", которым утвержден образец бланка украинской трудовой книжки.

Также 27 апреля Всемирный день дизайна. Этот день является глобальным напоминанием о важной роли дизайна в нашей повседневной жизни и признанием влияния дизайна на социальное, экономическое и культурное развитие.

А еще 27 апреля празднуют День спасения морских млекопитающих. Особый день, посвященный почитанию людей и организаций, посвящающих свою жизнь спасению и реабилитации морских млекопитающих. Его основная цель – напоминание о вызовах, с которыми сталкиваются морские млекопитающие, такие как дельфины, тюлени, киты и морские выдра, через человеческую деятельность и изменения в окружающей среде.

27 апреля Всемирный день исцеления. Событие, призванное объединить людей во всем мире для содействия личному и глобальному здоровью и исцелению. Она празднуется более чем в 80 странах и сосредоточена на различных методах исцеления, таких как йога, молитва, тайцзы, цигун, рельсы, медитация, священный танец, коренных аборигенов, суфийский танец, искусство и музыка.

Также 27 апреля Международный день распространения информации о донорском зачатии. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы повысить осведомленность о вызовах и проблемах, с которыми сталкиваются семьи и люди, использующие донорское зачатие для рождения детей. Он способствует открытому диалогу и обсуждению сложных эмоциональных, социальных и правовых вопросов, связанных с донорским зачатием.

А еще 27 апреля Всемирный день тапира. Он был начат в 2008 году с целью повышения осведомленности о тапирах, которые находятся под угрозой исчезновения из-за охоты и вырубки лесов, где они проживают. Тапиры важны для экосистем, поскольку они переносят семена съеденных растений на большое расстояние, способствуя повышению растительного разнообразия.

27 апреля празднуют Международный день скульптуры. Этот праздник посвящен искусству скульптуры и их значению в культурной жизни общества. Он подчеркивает важность скульптуры как формы выражения чувств, идей и концепций, а также ее роль в создании культурного наследия.

Также 27 апреля Международный день тайцзи и цигуна. Это праздник здорового образа жизни, который впервые отпраздновали в 1998 году, а официальный международный статус он приобрел в 1999 году. Основателями праздника являются Билл Дуглас и Анжела Вон-Дуглас. Целью этого дня является популяризация тайцзи и цигуна, демонстрация преимуществ для здоровья, которые предлагают эти древние практики, а также укрепление чувств глобального сообщества и мира.

А еще 27 апреля Всемирный день графического дизайна. Этот день был основан Международным советом ассоциаций графического дизайна (Icograda) и является профессиональным праздником для людей одной из самых креативных профессий.

27 апреля празднуют Всемирный день ветеринара. Этот праздник был создан для чествования ветеринаров и их важной работы по уходу за здоровьем животных. Ветеринары играют ключевую роль в обеспечении благосостояния животных, профилактике болезней, исследовании и лечении различных состояний, которые могут влиять на домашних и диких животных.