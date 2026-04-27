27 апреля 2026 года — понедельник. 1523-й день войны в Украине.

Сегодня, 27 апреля, верующие празднуют День памяти святого священномученика Симеона, родственника Господня. Он считается родственником Иисус Христос (по преданию — сын Клеопы, брата праведного Иосифа Обручника). Симеон стал вторым епископом Иерусалима и мудро управлял общиной в сложные времена гонений. Во время правления императора Траян он был арестован за веру. Несмотря на почтенный возраст (более 100 лет), он выдержал жестокую пытку и принял мученическую смерть из-за распятия.

27 апреля в Украине празднуют День кадровика. Именно 27 апреля 1993 был принят Закон Украины «О государственной службе», который заложил современные принципы работы с персоналом в государственном секторе. Потому часть кадровиков считает этот день своим профессиональным праздником.

Также 27 апреля Всемирный день пинхол-фотографии. Его цель — популяризировать простейшую форму фотографии: съемку без объектива, через маленькое отверстие (пинхол). Такой принцип основывается на явлении камера-обскура — свет проходит сквозь крохотное отверстие и создает перевернутое изображение на поверхности. Праздник начали в 2001 году энтузиасты фотографии из Worldwide Pinhole Photography Day Organization.

А еще 27 апреля Международный день тапира. Его цель — привлечь внимание к этим необычным животным и угрозам, с которыми они сталкиваются. Тапир — это крупное травоядное млекопитающее с коротким хоботком, обитающее в лесах Южной и Центральной Америки, а также в Юго-Восточной Азии. Тапиры играют немаловажную роль в природе: они распространяют семена растений и помогают восстановлению лесов.

27 апреля празднуют День спасения морских млекопитающих. К морским млекопитающим относятся такие животные как кит, дельфин, тюлень, морж и другие. Они дышат воздухом, вскармливают детенышей молоком и играют немаловажную роль в поддержании баланса морских экосистем.

Также 27 апреля Всемирный день дизайна. Праздник положил начало международной организации International Council of Design (ICoD), чтобы подчеркнуть роль дизайна в жизни общества и его влияние на благосостояние людей. Этот день посвящен всем направлениям дизайна — графическому, цифровому, промышленному, архитектурному и другим.

А еще 27 апреля Всемирный день графического дизайна. Его связывают с профессиональным сообществом дизайнеров и международными организациями, в частности, International Council of Design, которые популяризируют значение дизайна как инструмента коммуникации и влияния на общество. Его главная цель — не просто «красиво оформить», а передать идею быстро, понятно и эмоционально.

27 апреля празднуют Международный день осведомленности о донорском зачатии. Этот день посвящен повышению осведомленности о донорском зачатии — способе рождения ребенка с помощью донорских половых клеток (спермы или яйцеклеток). Также в этот день отмечают важность современных репродуктивных технологий и ответственного подхода к их использованию, чтобы обеспечить благосостояние всех участников процесса — детей, родителей и доноров.