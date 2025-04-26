Какой праздник 27 апреля 2025 года / © ТСН

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27 апреля 2025 года — воскресенье. 1159-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 27 апреля, верующие празднуют день памяти святого священномученика Симеона. Симеон был епископом Селевкии-Ктесифона — столицы Персии — и духовным проводником христиан в государстве Сасанидов. Его служение пришлось на период, когда христианство, в силу своей принадлежности к Римской империи (врагу Персии), стало восприниматься как угроза государственной безопасности.

В 341 году шах Шапур II начал массовые гонения на христиан. Святой Симеон, отказавшись поклоняться солнцу и отречься от Христа, был арестован. Вместе с ним заточили многих пресвитеров, дьяконов и мирян. Несмотря на пытки и призывы отречься от веры, Симеон остался непоколебимым.

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К Пасхе 341 года святой Симеон и несколько сотен христианских верующих были казнены. Среди них — два священника: Авделай и Анания, а также обратившийся в христианство персидский чиновник Устазан (Иоанн). Их смерть стала свидетельством силы веры и мужества.

Что нельзя делать 27 апреля

Категорически нельзя наносить вред лесу — не сорить, не вырывать растения, не создавать шума и не уничтожать цветы.

Запрещается лгать, обманывать, льстить или сплетничать — неправда обязательно выйдет на явь.

Избегайте ссор и конфликтов с близкими сегодня — свою правоту не докажете, а отношения только ухудшите.

Народные приметы и традиции на 27 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если 27 апреля день ясный и сухой, то это сулит хорошее лето без дождей;

идет дождь или небо затянуто облаками, то лето будет дождливым и холодным;

температура ночью не снижается до холодных значений, это может являться признаком того, что лето будет жарким;

сильные и холодные ветры — летом будут периоды холодных дней;

муравьи активно строят муравейники в этот день, то лето будет жарким и сухим.

Муравьи активно строят муравейники в этот день, то лето будет жарким и сухим. / © unsplash.com

В народе 27 апреля носило название Семен Ранопашец. Ранопашец — это тот, кто начинает ранние полевые работы, поэтому это имя стало ассоциироваться с 27 апреля. В этот день фермеры традиционно осматривали землю, готовили ее к севу, а также призвали благоприятные погодные условия для хорошего урожая.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 апреля

Какие завтра именины: Георгий, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Анастасия, Мария.

Талисманом человека, рожденного 27 апреля является кошачий глаз. Это одна из форм хризоберилла, получившая известность благодаря своим мистическим свойствам. В античные времена кошачий глаз носили для усиления собственной привлекательности и способности манипулировать окружающими.

В этот день родились:

1978 год — Олег Тимченко, украинский хоккеист;

1994 год — Евгений Богодайко, украинский пловец, трехкратный чемпион и семикратный призер Летних Паралимпийских игр;

2001 год — Леонид Бутусин, солдат Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины.

Памятные даты 27 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 апреля:

1509 год — Папа Римский Юлиан II изгнал Венецию из церкви;

1521 год — Португальский мореплаватель Фернан Магеллан погиб на острове Мактан от рук местных жителей. Его кругосветную экспедицию завершил Хуан Себастьян Элькано;

1565 год — Основано первое испанское поселение на Филиппинах — город Себу;

1644 год — Впервые в Канаде выращена пшеница;

1667 год — Английский поэт Джон Милтон, давно потерявший зрение, продал права на свою поэму “Потерянный рай” за 10 фунтов. Она впоследствии стала его известнейшим произведением;

1746 год — В битве у Каллоден-Мора шотландские повстанцы во главе с претендентом на английский престол Карлом Эдуардом Стюартом потерпели поражение от английских войск во главе с Уильямом Августом. Это стало последним восстанием католиков Стюартов против Ганноверской династии;

1749 год — Во время первого исполнения музыки Генделя на Королевских фейерверках возник пожар, прервавший событие;

1773 год — Английский парламент принял “чайный акт”, позволявший Ост-Индийской компании беспошлинно ввозить чай в Северную Америку, что привело к протестам колонистов и стало одной из причин войны за независимость;

1825 год — Роберт Овен основал в Америке колонию Новая Гармония, но из-за споров между поселенцами она была прекращена в 1828 году;

1828 год — Открыт Лондонский зоосад;

1861 год — Западная Вирджиния отделилась от Вирджинии после ее отделения от США;

1861 год — Парламент штата Мэриленд принял решение покинуть США;

1865 год— Через несколько дней после окончания гражданской войны, на пароходе “Султанша” близ Мемфиса произошла катастрофа, в которой погибли более 1700 человек;

1865 год — В Нью-Йорке основан Корнельский университет;

1908 год — Открыли IV Олимпийские игры в Лондоне;

1940 год — Генрих Гиммлер создал концентрационный лагерь Аушвиц близ Кракова;

1950 год — Великобритания признала Израиль;

1956 год — Чемпион мира по боксу Рокки Марчиано завершил свою карьеру без всякого поражения;

1960 год — Ли Синман подал в отставку с поста президента Южной Кореи после массовых беспорядков;

1960 год — Тоголенд, часть Французской колонии, обрела независимость и стала Республикой Того;

1961 год — Великобритания признала независимость Сьерра-Леоне;

1965 год — В США запатентованы подгузники “Памперс”;

1978 год — В Афганистане произошел военный переворот, убит президент М. Дауда, Нур Мухаммед Тарак стал новым руководителем;

1981 год — Компания “Xerox” анонсировала выход первого компьютера с графическим интерфейсом и мышкой;

1981 год — Ринго Старр женился на актрисе Барбаре Бах;

1992 год — Украина стала членом Международного валютного фонда;

1992 год — Провозглашено создание Федеративной Республики Югославия после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии;

1993 год — В Сингапуре состоялась первая встреча представителей Китайской Республики и Китайской Народной Республики после 1949 года;

1995 год — День основания Государственного казначейства Украины;

1997 год — В Техасе группа “Республика Техас” захватила заложников и требовала независимости штата, но заложники были освобождены, а лидеры группы осуждены;

2001 год — Премьер-министр Украины Виктор Ющенко подал в отставку;

2005 год — Авиалайнер “Airbus A380” совершил свой первый полет;

2012 год — В Днепропетровске произошла серия террористических актов;

2014 год — Пророссийские сепаратисты объявили о создании “Луганской народной республики”.

Какой завтра праздник в Украине и мире

27 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день дизайна / © unsplash.com

27 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день дизайна. Он подчеркивает значимость данной отрасли в современном мире. Этот праздник призван отметить роль дизайна во всех его формах — от графического до промышленного, от веб-дизайна до моды и экологических решений. День призван напомнить, что дизайн не только определяет внешний вид предметов и среды, но и оказывает глубокое влияние на функциональность, удобство и экологичность продуктов.

Также 27 апреля День спасения морских млекопитающих. Цель привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются морские млекопитающие, в частности киты, дельфины, тюлени и морские котики. Эти животные находятся под угрозой из-за загрязнения океанов, изменения климата, судоходства, а также нелегального отлова и вмешательства человека в их среду.

А еще 27 апреля – Международный день осведомленности о донорском зачатии. Направлен на привлечение внимания к важным вопросам, касающимся донорства спермы или яйцеклеток, а также использование репродуктивных технологий для помощи парам, которые не могут иметь детей естественным путем. Этот праздник призван повысить осведомленность об этических, правовых и психологических аспектах донорского зачатия.

27 апреля празднуют День кадровика в Украине. Празднуют дважды в год — 27 апреля и в первое воскресенье октября. Эти даты связаны с важными этапами истории кадровой службы страны. 27 апреля неофициальный праздник. Эта дата выбрана постановлением Кабинета Министров Украины, принятым 27 апреля 1993 года, которое утвердило стандарт трудовых книжек для украинских работников. Хотя этот праздник не официальный, кадровые специалисты отмечают его как важное событие в своей профессии.

Также 27 апреля Всемирный день графического дизайна. Он имеет целью подчеркнуть важность этой профессии, которая формирует наше повседневное восприятие мира через визуальные элементы.