Какой завтра, 27 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

27 августа 2024 года — вторник. 916-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

27 августа в церковном календаре – день памяти святого преподобного Пимена. Он был родом из Египта, родился около 340 года. В молодом возрасте он вместе с двумя братьями пошел в один из монастырей в Египетской пустыне, где они приняли монашеский постриг. Пимен был известен своей суровой аскезой и великим постом. Он мог не принимать пищу больше недели, но всегда советовал другим есть каждый день, но без пресыщения.

Пимен также прославился своей духовной мудростью и наставничеством. Он избегал встреч с мирскими людьми, но всегда готов был помочь монахам своими советами. Умер святой в возрасте 110 лет, около 450 года, и вскоре после смерти был признан святым.

Что нельзя делать 27 августа

Запрещается поднимать любую вещь на перекрестке.

Нельзя долго стоять на пороге дома.

Не стоит жениться или свататься.

Народные приметы и традиции на 27 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром туман – будут ливни;

поздно появились цветы на рябине – к теплой осени;

много желудей – зима будет холодной и суровой;

кошка постоянно прячется под одеяло – ждите похолодания.

27 августа кошка постоянно прячется под одеяло – ждите похолодания / Фото: Unsplash

Наши предки в этот день обязательно уходили на рыбалку. Также можно помолиться святому, чтобы он подарил благополучие и здоровье всем членам вашей семьи.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 августа

Какие завтра именины: Александр, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан, Анфиса.

Талисманом человека, рожденного 27 августа, является сердолик. Этот камень может похвастаться очень богатой историей. Сердолик особенно почитался в Древнем Египте, ведь являлся символом богини Изиды, покровительницы гармонии, благополучия и семейных уз.

В этот день родились:

1902 год — украинский писатель Юрий Яновский;

1941 год — украинский актер театра и кино Богдан Ступка;

1983 год — украинская певица и актриса крымскотатарского и армянского происхождения, народная артистка Украины, победительница Евровидения-2016 Джамала.

Памятные даты 27 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 августа:

1672 год — объединенная украинско-османско-крымская армия, которую возглавляли гетман Петр Дорошенко, османский сулан Мегмед IV и крымский хан Селим-Гирей, обретает крепость Каменец (Каменец-Подольский) и отправляется на Галицию;

1831 год — Варшава капитулирует перед войсками фельдмаршала Паскевича, фактически покончив с Ноябрьским восстанием 1831 года;

1859 год — скважина, пробуренная Эдвином Дрейком в штате Пенсильвания, дает первую нефть;

1916 год — Румынское королевство объявляет войну Австро-Венгрии;

1934 год — принимают постановление о запрете уничтожения леса в 50-километровой зоне вокруг Киева;

1938 год — в Риме проходит Второй Большой Сбор Украинских Националистов, который официально утверждает Андрея Мельника в должности руководителя Провода Украинских Националистов (лидера ОУН);

1939 год — происходит первый в мире полет реактивного самолета (He-178 немецкого авиаконструктора Эрнста Гайнкеля);

1955 год — выходит первое издание Книги рекордов Гиннеса;

1991 год — провозглашают независимость Молдовы.

Погода на 27 августа

Завтра, 27 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове утром ясно, но в течение дня пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе облачно, но осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +32 днем и +22 ночью. Во Львове — +30 днем и +20 ночью. В Харькове — +32 днем и +21 ночью. В Одессе — +30 днем и +25 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

27 августа Международный день бокса / Фото: Unsplash

27 августа в Украине празднуют День украинского сала. Этот праздник неофициальный, но стал популярен среди украинцев, которые в этот день обмениваются веселыми картинками и принимают участие в различных мероприятиях, связанных с салом. Сало считается национальным продуктом Украины и имеет много полезных свойств. Он содержит витамины A, E, D, F и микроэлемент селен. Арахидоновая кислота, которая есть в сале, стимулирует работу головного мозга и сердечной мышцы, улучшает работу почек и помогает выводить лишний холестерин.

Также 27 августа Международный день бокса. Этот праздник был перенесен с 22 июля, чтобы связать его с первым чемпионатом мира AIBA по боксу, который проводился в Гаване, Куба, в 1974 году. Этот день должен почтить нелегкий труд спортсменов и тренеров, а также популяризировать бокс среди населения. Бокс является одним из самых древних и популярных видов спорта, который требует не только физической силы, но и выдержки и стратегии.

А еще 27 августа Всемирный день прощения. Этот праздник был начат в 1994 году в Канаде, и с тех пор распространился на другие страны мира. Цель этого дня — привлечь людей к прощению, примирению и взаимопониманию. Прощение является важным элементом многих религий и культур. Оно помогает освободиться от отрицательных эмоций, таких как гнев и обида, и способствует улучшению психического и физического здоровья. В этот день людей поощряют заглаживать вину, прощать других и, возможно, самое важное, прощать себя.

27 августа празднуют Международный день лотереи. Этот праздник посвящен популяризации лотерей как формы развлечения и возможности выиграть призы. Лотереи имеют давнюю историю, которая уходит еще в античные времена. К примеру, первая известная лотерея была проведена в 1466 году в Брюгге, Бельгия, вдовой художника Яна ван Эйка. Лотереи стали популярны в Европе в конце XV века и с тех пор распространились по всему миру. Они используются не только для развлечений, но и сбора средств на благотворительные и общественные проекты. К примеру, на деньги от продажи лотерейных билетов был построен Британский музей.