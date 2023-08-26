Какой завтра, 27 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 27 августа, Международный день бокса, День шахтера в Украине. Верующие чтят память пророка Михея. До Нового года осталось 126 дней.

27 августа 2023 года — воскресенье. 550-й день войны в Украине.

Какой завтра, 27 августа, церковный праздник

27 августа в церковном календаре – день памяти пророка Михея. Пророческое служение он начал около 778 года к Рождеству Христову и пророчествовал 50 лет. Был современником еще одного великого пророка Исаии. Многие предсказания Михея касались царя и израильского народа. Он видел грядущие разрушения и набеги врагов. Одним из первых заговорил о пришествии Иисуса Христа. Мощи Михея обнаружили в IV веке н.э. в Варафсатии.

Что завтра делать в этот день

Запрещено употреблять спиртные напитки.

Не стоит печь что угодно — работа с тестом может навлечь болезни.

Нельзя лениться и злословить.

Народные приметы и традиции на 27 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: журавли начали улетать в теплые края — морозы придут очень быстро;

листья тополя покрылись росой — ждите дождя;

заря красного цвета – ветер будет очень сильным;

тихий ветер в этот день предвещает ясную и теплую осень.

27 августа заря красного цвета – ветер будет очень сильным / Фото: Pexels

Наши предки называли 27 августа Михей-Тиховей, потому что крестьяне следили за ветром, чтобы спрогнозировать, какой будет погода. Пророк считался защитником каменщиков, особенно тех, кто занимался строительством храмов. К 27 августа крестьяне пытались окончить все работы в поле. А вот ремонтом или другими подобными делами заниматься запрещалось.

Погода на 27 августа

Завтра, 27 августа, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, утром небольшой дождь, который к середине дня должен закончиться. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +29 днем и +22 ночью. Во Львове +33 днем и +19 ночью. В Харькове +29 днем и +19 ночью. В Одессе +30 днем и +22 ночью.

Памятные даты 27 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 августа:

1672 год — объединенная украинско-османско-татарская армия, которую возглавляли гетман Петр Дорошенко, османский сулан Мегмед IV и крымский хан Селим-Гирей, обретает крепость Каменец (Каменец-Подольский) и отправляется на Галицию;

1783 год – происходит первый полет шарльера – аэростата с оболочками, наполненными водородом;

1813 год — Дрезденское сражение, победа Наполеона над союзной русско-прусско-австрийской армией;

1831 год — Варшава капитулирует перед войсками фельдмаршала Паскевича, фактически покончив с Ноябрьским восстанием 1831 года;

1859 год — скважина, пробуренная Эдвином Дрейком в штате Пенсильвания, дает первую нефть;

1913 год — в 18 часов 10 минут Нестеров на самолете "Ньепор"-IV поднимается над киевским Сырецким военным аэродромом и на высоте 600 метров впервые в мире совершает знаменитую "мертвую петлю", которая впоследствии начинает называться "петлей Нестерова";

1916 год — Королевство Румыния объявляет войну Австро-Венгрии;

1919 год — во время наступления на Киев Армия УНР освобождает Житомир, Белую Церковь и Васильков;

1934 год — принимают постановление о запрете уничтожения леса в 50-километровой зоне вокруг Киева;

1938 год — в Риме проходит Второе Большое Собрание Украинских Националистов, которое официально утверждает Андрея Мельника в должности главы Провода Украинских Националистов (лидера ОУН);

1939 год – происходит первый в мире полет реактивного самолета (He-178 немецкого авиаконструктора Эрнста Гайнкеля);

1955 год — выходит первое издание Книги рекордов Гиннеса;

1977 год – на Чернобыльской АЭС запускают в действие 1-й энергоблок;

1991 год – провозглашение независимости Молдовы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 августа

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Федор, Ева, Евдокия.

Талисманом человека, рожденного 27 августа является сердолик. Разновидность агата оранжево-красного цвета. Чаще имеет неоднородную окраску. В древние времена сердолик использовали для лечения головных болей.

В этот день родились:

1856 год — писатель, один из выдающихся духовных руководителей Украины, ученый, общественно-политический деятель, публицист Иван Франко.

1902 год — украинский писатель Юрий Яновский;

1941 год – украинский актер театра и кино Богдан Ступка;

1983 год – украинская певица и актриса крымскотатарского и армянского происхождения, народная артистка Украины, победительница Евровидения-2016 Джамала.

Какой завтра день в Украине и мире

27 августа в Украине и мире празднуют Международный день бокса / Фото: Pexels

27 августа в Украине и мире празднуют Международный день бокса. С давних времен мужчины соревновались в кулачных боях, о чем свидетельствуют шумерские рисунки на камне (III тысячелетие до нашей эры). На Древнеегипетских рельефах можно увидеть бойцов и зрителей. При этом тогда бились без перчаток, но запястье перевязывали бинтами. Бокс впервые появился на Олимпийских играх в 688 году до нашей эры. Поединки в то время проходили на свежем воздухе, соперник был запрещен удерживать руками, раундов не было — бой заканчивался полным поражением одного из участников. Возрождение бокса как вида спорта началось в Англии XVII века, ведь аристократы очень интересовались античными традициями, в том числе и боями. Первым чемпионом Англии стал Джеймс Фигг в 1719 году. Он оставался непобедим 15 лет.

Также 27 августа Всемирный день прощения. Прощение почти во всех мировых религиях является одним из основных постулатов. Некоторые из верований акцентируют внимание на прощении Богом грехов человечества, а другие призывают прощать друг друга. Согласно христианскому учению, у верующего есть духовная обязанность прощать других. А первоисточником прощения есть Бог. Благодаря страданиям Иисуса Христа каждый раскаявшийся грешник может получить прощение. В церковной традиции прощение принято получать от священника из-за специальных ритуалов.

А еще 27 августа празднуют День украинского сала. Сало для Украины считается национальным продуктом. Оно не только вкусно, но и достаточно полезно. И пользу сала подтвердили эксперты. Понятно, что в нем содержатся витамины А, E, D, F, также микроэлемент селен. Наибольшим преимуществом сала является наличие арахидоновой кислоты, которая помогает стимулировать работу мозга и сердечной мышцы, выводит излишние холестериновые сгустки, улучшает работу почек.

27 августа Международный день лотереи. Слово "лотерея" происходит от финского языка и означает "жребий". Существует лотерея с древнейших времен, а в особенности обширное распространение получила в Европе в конце XV века. Первую известную человечеству лотерею провели в феврале 1466 года. Тогда вдова бельгийского художника Яна Ван Эйка в честь 25-летия смерти своего мужа устроила благотворительное мероприятие, на котором каждый участник покупал билет и мог по номеру билета выиграть приз. Все собранные средства пошли на помощь беднякам из города Брюгге.

Также 27 августа День шахтера в Украине. Принято приветствовать людей этой серьезной профессии. Наиболее выдающиеся труженики получают разные награды и благодарности. Также принято чтить память тех шахтеров, которые погибли в забое во время взрывов или завалов.