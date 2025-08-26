Какой праздник 27 августа 2025 года / © ТСН

27 августа 2025 года — среда. 1281-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 27 августа, верующие празднуют день памяти святого преподобного Пимена. Родился в Египте в благочестивой семье. Пошел в скитскую пустыню вместе с другими братьями, чтобы посвятить жизнь Богу. О жизни Пимена сохранилось мало сведений. Из преданий мы знаем, что он отличался особой сдержанностью, кротостью и духовностью. К нему часто обращались люди и даже монахи за советом.

Что нельзя делать 27 августа

Нельзя работать на поле после захода солнца — в этот день земля “замыкается на ночь”, а потому любой труд будет напрасным.

Не следует начинать новых дел — считалось, что у них нет успеха.

Запрещается осуждать других, ссориться — святой преподобный Пимен особо предостерег от осуждения.

Народные приметы и традиции на 27 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплая и ясная погода — к длинной и сухой осени;

гроза на Пимена — ждите несколько теплых дней;

дождь в этот день — осень будет затяжной и туманной;

жаркий день — к мягкой зиме;

холодный ветер — ждите скорого прихода осенних холодов.

Гроза на Пимена — ждите нескольких теплых дней / © unsplash.com

В народе 27 августа носило название Пимен Холодник. В этот день уже особенно сильно чувствуется первое дыхание осени. Часто говорили: “Пришел Пимен — лето сворачивает свой ковер”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 августа

Какие завтра именины: Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Степан, Анфиса.

Талисманом человека, рожденного 27 августа, является сердолик. В Древнем Египте его ценили особенно высоко, считая священным камнем богини Изиды — покровительницы гармонии, благополучия и родства.

В этот день родились:

1856 год — Иван Франко, писатель, один из выдающихся духовных руководителей Украины, ученый, общественно-политический деятель, публицист;

1941 год — Богдан Ступка, украинский актер театра и кино;

1983 год — Джамала, украинская певица и актриса крымскотатарского и армянского происхождения. Народная артистка Украины, победительница Евровидения-2016.

Памятные даты 27 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 августа:

1672 год — совместное украинско-османско-крымское войско под руководством гетмана Петра Дорошенко, султана Мехмеда IV и крымского хана Селима-Гирея обретает Каменец-Подольскую крепость и двигается дальше в направлении Галиции;

1783 год — совершают первый полет шарльера — воздушного шара, оболочка которого была наполнена водородом;

1813 год — в Дрезденской битве Наполеон наносит поражение союзному войску России, Пруссии и Австрии;

1831 год — Варшава сдается под натиском армии фельдмаршала Паскевича, что фактически означало завершение Ноябрьского восстания;

1859 год — в штате Пенсильвания Эдвин Дрейк пробуривает первую нефтяную скважину, дающую промышленную нефть;

1913 год — в 18:10 в небе над Киевом летчик Петр Нестеров на самолете “Ньепор IV” впервые в мире исполняет фигуру высшего пилотажа — знаменитую “мертвую петлю”, которая впоследствии получает название “петли Нестерова”;

1916 год — Королевство Румыния объявляет войну Австро-Венгрии;

1919 год — войска Украинской Народной Республики, наступая на Киев, освобождают Житомир, Белую Церковь и Васильков;

1934 год — принимают решение о запрете вырубки лесов в радиусе 50 километров от Киева;

1938 год — в Риме проходит Второе Большое Собрание Организации украинских националистов, которое окончательно утверждает Андрея Мельника во главе Провода ОУН;

1939 год — немецкий авиаконструктор Эрнст Гайнкель совершает первый в мире полет реактивного самолета He-178;

1955 год — выходит в свет первое издание “Книги рекордов Гиннеса”;

1977 год — на Чернобыльской атомной электростанции запускают в эксплуатацию первый энергоблок;

1991 год — Республика Молдова провозглашает независимость;

2007 год — украинская интеллигенция обнародует воззвание с протестом против установления в Украине памятников российской императрице Екатерине II.

Какой завтра праздник в Украине и мире

27 августа в Украине и мире празднуют Международный день бокса / © unsplash.com

27 августа в Украине и мире празднуют Международный день бокса. Этот праздник посвящен развитию и популяризации бокса как спорта, сочетающего силу, выносливость, быстроту и тактическое мышление. День бокса был начат для чествования выдающихся спортсменов и тренеров, а также для популяризации этого вида спорта среди молодежи. Этот день стимулирует людей познавать спорт не только как физическую нагрузку, но и как школу характера, самосовершенствования и самодисциплины.

Также 27 августа Всемирный день прощения. Этот праздник призван напомнить людям о силе прощения — как способе освободиться от обид, внутренней боли и негатива, а также о важности восстановления гармонии в отношениях. День прощения начали, чтобы подчеркнуть, что прощать — это не слабость, а проявление силы, мудрости и духовной зрелости. Праздник носит морально-нравственный характер и призывает людей к личному росту, развитию эмпатии и милосердия.

А еще 27 августа Международный день лотереи. Этот праздник посвящен одному из старейших и популярных способов развлечения и сбора средств для благотворительных и социальных проектов во всем мире. Лотереи существуют уже сотни лет: от первоначальных жеребьевок для распределения ресурсов до современных государственных и международных игр. День лотереи призван подчеркнуть ее роль в финансировании социальных программ, образования, медицины и культуры.

27 августа празднуют День украинского сала. Юмористически-гастрономический праздник, посвященный одному из самых известных и любимых украинских продуктов — салу, занимающему в национальной кухне особое место. Празднование возникло как народная инициатива: оно сочетает любовь украинцев к традиционной кухне и чувство юмора.