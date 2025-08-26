- Дата публикации
Какой завтра, 27 августа, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 27 августа, Международный день бокса. Верующие чтят память святого преподобного Пимена. До Нового года осталось 126 дней.
27 августа 2025 года — среда. 1281-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 27 августа, верующие празднуют день памяти святого преподобного Пимена. Родился в Египте в благочестивой семье. Пошел в скитскую пустыню вместе с другими братьями, чтобы посвятить жизнь Богу. О жизни Пимена сохранилось мало сведений. Из преданий мы знаем, что он отличался особой сдержанностью, кротостью и духовностью. К нему часто обращались люди и даже монахи за советом.
Что нельзя делать 27 августа
Нельзя работать на поле после захода солнца — в этот день земля “замыкается на ночь”, а потому любой труд будет напрасным.
Не следует начинать новых дел — считалось, что у них нет успеха.
Запрещается осуждать других, ссориться — святой преподобный Пимен особо предостерег от осуждения.
Народные приметы и традиции на 27 августа
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
теплая и ясная погода — к длинной и сухой осени;
гроза на Пимена — ждите несколько теплых дней;
дождь в этот день — осень будет затяжной и туманной;
жаркий день — к мягкой зиме;
холодный ветер — ждите скорого прихода осенних холодов.
В народе 27 августа носило название Пимен Холодник. В этот день уже особенно сильно чувствуется первое дыхание осени. Часто говорили: “Пришел Пимен — лето сворачивает свой ковер”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 августа
Какие завтра именины: Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр, Степан, Анфиса.
Талисманом человека, рожденного 27 августа, является сердолик. В Древнем Египте его ценили особенно высоко, считая священным камнем богини Изиды — покровительницы гармонии, благополучия и родства.
В этот день родились:
1856 год — Иван Франко, писатель, один из выдающихся духовных руководителей Украины, ученый, общественно-политический деятель, публицист;
1941 год — Богдан Ступка, украинский актер театра и кино;
1983 год — Джамала, украинская певица и актриса крымскотатарского и армянского происхождения. Народная артистка Украины, победительница Евровидения-2016.
Памятные даты 27 августа
Календарь важных событий в Украине и мире за 27 августа:
1672 год — совместное украинско-османско-крымское войско под руководством гетмана Петра Дорошенко, султана Мехмеда IV и крымского хана Селима-Гирея обретает Каменец-Подольскую крепость и двигается дальше в направлении Галиции;
1783 год — совершают первый полет шарльера — воздушного шара, оболочка которого была наполнена водородом;
1813 год — в Дрезденской битве Наполеон наносит поражение союзному войску России, Пруссии и Австрии;
1831 год — Варшава сдается под натиском армии фельдмаршала Паскевича, что фактически означало завершение Ноябрьского восстания;
1859 год — в штате Пенсильвания Эдвин Дрейк пробуривает первую нефтяную скважину, дающую промышленную нефть;
1913 год — в 18:10 в небе над Киевом летчик Петр Нестеров на самолете “Ньепор IV” впервые в мире исполняет фигуру высшего пилотажа — знаменитую “мертвую петлю”, которая впоследствии получает название “петли Нестерова”;
1916 год — Королевство Румыния объявляет войну Австро-Венгрии;
1919 год — войска Украинской Народной Республики, наступая на Киев, освобождают Житомир, Белую Церковь и Васильков;
1934 год — принимают решение о запрете вырубки лесов в радиусе 50 километров от Киева;
1938 год — в Риме проходит Второе Большое Собрание Организации украинских националистов, которое окончательно утверждает Андрея Мельника во главе Провода ОУН;
1939 год — немецкий авиаконструктор Эрнст Гайнкель совершает первый в мире полет реактивного самолета He-178;
1955 год — выходит в свет первое издание “Книги рекордов Гиннеса”;
1977 год — на Чернобыльской атомной электростанции запускают в эксплуатацию первый энергоблок;
1991 год — Республика Молдова провозглашает независимость;
2007 год — украинская интеллигенция обнародует воззвание с протестом против установления в Украине памятников российской императрице Екатерине II.
Какой завтра праздник в Украине и мире
27 августа в Украине и мире празднуют Международный день бокса. Этот праздник посвящен развитию и популяризации бокса как спорта, сочетающего силу, выносливость, быстроту и тактическое мышление. День бокса был начат для чествования выдающихся спортсменов и тренеров, а также для популяризации этого вида спорта среди молодежи. Этот день стимулирует людей познавать спорт не только как физическую нагрузку, но и как школу характера, самосовершенствования и самодисциплины.
Также 27 августа Всемирный день прощения. Этот праздник призван напомнить людям о силе прощения — как способе освободиться от обид, внутренней боли и негатива, а также о важности восстановления гармонии в отношениях. День прощения начали, чтобы подчеркнуть, что прощать — это не слабость, а проявление силы, мудрости и духовной зрелости. Праздник носит морально-нравственный характер и призывает людей к личному росту, развитию эмпатии и милосердия.
А еще 27 августа Международный день лотереи. Этот праздник посвящен одному из старейших и популярных способов развлечения и сбора средств для благотворительных и социальных проектов во всем мире. Лотереи существуют уже сотни лет: от первоначальных жеребьевок для распределения ресурсов до современных государственных и международных игр. День лотереи призван подчеркнуть ее роль в финансировании социальных программ, образования, медицины и культуры.
27 августа празднуют День украинского сала. Юмористически-гастрономический праздник, посвященный одному из самых известных и любимых украинских продуктов — салу, занимающему в национальной кухне особое место. Празднование возникло как народная инициатива: оно сочетает любовь украинцев к традиционной кухне и чувство юмора.