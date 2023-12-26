Какой завтра, 27 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

27 декабря 2023 года — среда. 672-й день войны в Украине.

Какой завтра, 27 декабря, церковный праздник

27 декабря в церковном календаре – день памяти святого Стефана. Он был известен как подлинный почитатель христианства. В возрасте 30 лет пострадал за Христа. Всю жизнь проповедовал, успешно побеждал иудеев в дискуссиях. За это люди стали его оговаривать. Когда Стефан предстал перед судом, то произнес свою известную речь, упрекнув иудеев в том, что они гонят от себя пророков. Во время этой проповеди явился сам Иисус Христос, но люди закрывали уши и глаза, потому что не хотели ничего слышать и видеть. Тогда его увели за город и избили камнями. От травм мужчина и скончался. Христяне пришли тайно ночью и похоронили его тело по всем законам.

Что нельзя делать 27 декабря

Нельзя пить алкогольные напитки.

Не разрешается отказывать нуждающимся.

Запрещено работать.

Народные приметы и традиции на 27 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: солнце и мороз — год будет урожайным;

на деревьях иней — к большому урожаю зерновых;

птицы собираются стайками на верхушках деревьев — еще долго продержатся морозы;

вороны гнездятся прямо на снегу — скоро придет оттепель;

сильный снегопад — к большому урожаю ягод и грибов;

в небе много маленьких птиц летает — к скорым снегопадам;

в дома прибежал заяц — скоро ударят затяжные морозы.

27 декабря в дома прибежал заяц, скоро ударят затяжные морозы / Фото: Pexels

По традиции в день Стефана чествовали пастухов, ведь он считался их покровителем. В эту дату их щедро угощали, приглашали в гости. А еще ухаживали за лошадьми, ведь верили, что если их в этот день хорошо напоить, то животные будут круглогодично здоровыми и крепкими. Девушки же устраивали предновогодние гадания на свадьбу. Высыпали на стол семена и считали, если выпадало четное число – скоро пойдут под венец с любимым.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 декабря

Какие завтра именины: Степан, Федор, Лука, Иосиф, Давид, Иаков.

Талисманом человека, рожденного 27 декабря, является змеевик. Это уникальный талисман, известный с давних времен. Издавна верили, что змеевик отличается бактерицидными свойствами и даже сегодня считается, что он усиливает действие лекарства.

В этот день родились:

1885 год – украинский актер театра и кино Степан Шкурат;

1908 год – кобзарь, дирижер Владимир Божик;

1934 год – украинка, 9-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, обладательница наибольшего числа олимпийских наград за всю историю Олимпийских игр Лариса Латынина (Дирий).

Памятные даты 27 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 декабря:

537 год — в Константинополе, столице Византийской империи, освящают храм святой Софии, который на протяжении тысячелетия был главным храмом православного мира;

1648 год — триумфальный въезд гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого в Киев через Золотые ворота;

1932 год — в разгар Великой депрессии в Нью-Йорке открывается крупнейший в мире театр искусств "Radio City Music Hall", рассчитанный на 5945 мест;

1945 год — в Нью-Йорке представители 28 стран подписывают соглашение о создании Международного валютного фонда;

1959 год — от семи толчков землетрясения на севере Турции погибает более 50 тысяч человек, сотни тысяч жителей провинций Эрзинджан, Сивас и Самсун остаются без жилья и в течение всей зимы страдают от сильных морозов, порой достигавших 30 градусов;

1978 год — король Испании Хуан Карлос I после национального референдума утверждает новую демократическую Конституцию;

1991 год — независимость Украины признают Алжир, КНР, Социалистическая Республика Вьетнам, Камбоджа, Молдова и Франция;

1994 год — запускают в эксплуатацию киевскую станцию метро "Позняки";

1997 год — вводят в эксплуатацию станцию метро "Печерская";

2008 год — под кодовым названием !Литой свинец" в Секторе Газа начинается антитеррористическая военная операция израильской армии против ХАМАСа.

Погода на 27 декабря

Завтра, 27 декабря, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, утром небольшой дождь, который должен закончиться к середине дня. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +8 днем и +4 ночью. Во Львове — +7 днем и +3 ночью. В Харькове — +5 днем и +3 ночью. В Одессе — +11 днем и +5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

27 декабря День вырезания снежинок / Фото: Pexels

27 декабря в Украине празднуют День контрразведки СБУ. Профессиональный праздник ключевого института в обеспечении безопасности государства от внешних и внутренних угроз. Этот департамент был официально создан 27 декабря 1991 года. С момента своего создания он столкнулся с разнообразными вызовами, в частности, с адаптацией к изменяющемуся геополитическому ландшафту и новым угрозам во время войны с Россией.

Также 27 декабря День вырезания снежинок. Прекрасная возможность собраться всей семьей, вырезать снежинки из бумаги со своими детьми, вспомнить свое детство и весело провести время.