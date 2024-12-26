Какой завтра, 27 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

27 декабря 2024 года — пятница. 1038-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

27 декабря в церковном календаре – день памяти святого апостола первомученика и архидиакона Стефана. Он был известен своей верой, мудростью и способностью к проповедованию. Как архидиакон, он помогал бедным и служил в общине, отдавая себя на служение Богу и людям. Стефан также имел дар чудотворения, что привлекало многих к вере во Христа. Из-за своих проповедей и открытой критики еврейских религиозных лидеров, Стефан был обвинен в богохульстве. Он был приведен перед синедрионом, где произнес речь, в которой защищал свою веру в Иисуса Христа как Мессию. Его слова вызвали гнев среди слушателей, и они решили его избить камнями. Стефан стал первым человеком, потерпевшим мученическую смерть за свою веру во Христа, и поэтому его называют первомучеником. Во время камни он молился за своих преследователей, говоря: "Господи, не прими им этого за грех!" (Деяния 7:60).

Что нельзя делать 27 декабря

Запрещается физически работать.

Нельзя отказывать в помощи, если его просят.

Не следует пить алкоголь.

Народные приметы и традиции на 27 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: вороны на снегу гнездятся — придет оттепель;

мороз и солнце — до урожайного года;

в дом прибежал заяц — ждите сильных морозов;

в небе летают стаями птицы — к затяжным снегопадам.

27 декабря в небе летают стаями птицы — к затяжным снегопадам. / Фото: Unsplash

В этот день по традиции чествовали пастухов, потому что святой Стефан считается их покровителем. Девушки традиционно устраивали предновогодние гадания на будущую свадьбу.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 декабря

Какие завтра именины: Аркадий, Игнат, Леонид, Николай, Александр, Петр, Агата.

Талисманом человека, рожденного 27 декабря, является змеевик. В Китае считается, что этот камень помогает преодолеть разногласия в семье. А еще змеевик защищает организм от яда.

В этот день родились:

1885 год – украинский актер театра и кино Степан Шкурат;

1908 год – кобзарь, дирижер Владимир Божик;

1934 год – украинка, 9-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, обладательница наибольшего числа олимпийских наград за всю историю Олимпийских игр Лариса Латынина (Дирий).

Памятные даты 27 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 декабря:

537 год — в Константинополе, столице Византийской империи, освящают храм святой Софии, который на протяжении тысячелетия был главным храмом православного мира;

1648 год — триумфальный въезд гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого в Киев через Золотые ворота;

1932 год — в разгар Великой депрессии в Нью-Йорке открывается крупнейший в мире театр искусств "Radio City Music Hall", рассчитанный на 5945 мест;

1945 год — в Нью-Йорке представители 28 стран подписывают соглашение о создании Международного валютного фонда;

1959 год — от семи толчков землетрясения на севере Турции гибнет более 50 тысяч человек, сотни тысяч жителей провинций Эрзинджан, Сивас и Самсун остаются без жилья и в течение всей зимы страдают от лютых морозов, порой достигавших 30 градусов;

1978 год — король Испании Хуан Карлос I после национального референдума утверждает новую демократическую Конституцию – первую за предыдущие 50 лет;

1991 год — независимость Украины признают Алжир, КНР, Социалистическая Республика Вьетнам, Камбоджа, Молдова и Франция;

2008 год — под кодовым названием "Литой свинец" в Секторе Газа начинается антитеррористическая военная операция израильской армии против ХАМАСа.

Погода на 27 декабря

Завтра, 27 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +2 днем и ночью. Во Львове — +1 день и -1 ночью. В Харькове — +2 день и 0 ночью. В Одессе — +4 день и 0 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

27 декабря в Украине отмечают День контрразведки СБУ / Фото: Pexels

27 декабря в Украине празднуют День контрразведки СБУ. Контрразведка является одним из ключевых направлений деятельности СБУ. Ее главная цель — обеспечение государственной безопасности путем выявления, предотвращения и нейтрализации угроз, связанных со шпионажем, диверсионной деятельностью, терроризмом и другими действиями, направленными против Украины. В этот день чествуют сотрудников контрразведки за их сложную и важную работу, которая часто остается незаметной для общества, но критически важна для национальной безопасности.

Также 27 декабря Международный день готовности к эпидемиям. Этот глобальный праздник был введен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2020 как ответ на вызовы, связанные с пандемией COVID-19. Цель этого дня — повысить осведомленность общества о важности предотвращения эпидемий и готовности к ним, а также укрепить глобальную систему здравоохранения. Эпидемии могут оказать значительное влияние на здоровье, экономику и социальную стабильность. Глобализация способствует быстрому распространению инфекционных болезней, поэтому международная готовность к ним чрезвычайно актуальна. Этот день — напоминание правительствам, гражданам и общественным организациям о том, что только благодаря совместным усилиям можно минимизировать последствия эпидемий и сохранить жизнь миллионов людей.