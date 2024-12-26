Какой завтра, 27 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 27 декабря, День контрразведки СБУ. Верующие чтят память святого апостола первомученика и архидьякона Стефана. До Нового года осталось 4 дня.
27 декабря 2024 года — пятница. 1038-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
27 декабря в церковном календаре – день памяти святого апостола первомученика и архидиакона Стефана. Он был известен своей верой, мудростью и способностью к проповедованию. Как архидиакон, он помогал бедным и служил в общине, отдавая себя на служение Богу и людям. Стефан также имел дар чудотворения, что привлекало многих к вере во Христа. Из-за своих проповедей и открытой критики еврейских религиозных лидеров, Стефан был обвинен в богохульстве. Он был приведен перед синедрионом, где произнес речь, в которой защищал свою веру в Иисуса Христа как Мессию. Его слова вызвали гнев среди слушателей, и они решили его избить камнями. Стефан стал первым человеком, потерпевшим мученическую смерть за свою веру во Христа, и поэтому его называют первомучеником. Во время камни он молился за своих преследователей, говоря: "Господи, не прими им этого за грех!" (Деяния 7:60).
Что нельзя делать 27 декабря
- Запрещается физически работать.
- Нельзя отказывать в помощи, если его просят.
- Не следует пить алкоголь.
Народные приметы и традиции на 27 декабря
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: вороны на снегу гнездятся — придет оттепель;
- мороз и солнце — до урожайного года;
- в дом прибежал заяц — ждите сильных морозов;
- в небе летают стаями птицы — к затяжным снегопадам.
В этот день по традиции чествовали пастухов, потому что святой Стефан считается их покровителем. Девушки традиционно устраивали предновогодние гадания на будущую свадьбу.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 декабря
Какие завтра именины: Аркадий, Игнат, Леонид, Николай, Александр, Петр, Агата.
Талисманом человека, рожденного 27 декабря, является змеевик. В Китае считается, что этот камень помогает преодолеть разногласия в семье. А еще змеевик защищает организм от яда.
В этот день родились:
- 1885 год – украинский актер театра и кино Степан Шкурат;
- 1908 год – кобзарь, дирижер Владимир Божик;
- 1934 год – украинка, 9-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, обладательница наибольшего числа олимпийских наград за всю историю Олимпийских игр Лариса Латынина (Дирий).
Памятные даты 27 декабря
Календарь важных событий в Украине и мире за 27 декабря:
- 537 год — в Константинополе, столице Византийской империи, освящают храм святой Софии, который на протяжении тысячелетия был главным храмом православного мира;
- 1648 год — триумфальный въезд гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого в Киев через Золотые ворота;
- 1932 год — в разгар Великой депрессии в Нью-Йорке открывается крупнейший в мире театр искусств "Radio City Music Hall", рассчитанный на 5945 мест;
- 1945 год — в Нью-Йорке представители 28 стран подписывают соглашение о создании Международного валютного фонда;
- 1959 год — от семи толчков землетрясения на севере Турции гибнет более 50 тысяч человек, сотни тысяч жителей провинций Эрзинджан, Сивас и Самсун остаются без жилья и в течение всей зимы страдают от лютых морозов, порой достигавших 30 градусов;
- 1978 год — король Испании Хуан Карлос I после национального референдума утверждает новую демократическую Конституцию – первую за предыдущие 50 лет;
- 1991 год — независимость Украины признают Алжир, КНР, Социалистическая Республика Вьетнам, Камбоджа, Молдова и Франция;
- 2008 год — под кодовым названием "Литой свинец" в Секторе Газа начинается антитеррористическая военная операция израильской армии против ХАМАСа.
Погода на 27 декабря
Завтра, 27 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве — +2 днем и ночью. Во Львове — +1 день и -1 ночью. В Харькове — +2 день и 0 ночью. В Одессе — +4 день и 0 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
27 декабря в Украине празднуют День контрразведки СБУ. Контрразведка является одним из ключевых направлений деятельности СБУ. Ее главная цель — обеспечение государственной безопасности путем выявления, предотвращения и нейтрализации угроз, связанных со шпионажем, диверсионной деятельностью, терроризмом и другими действиями, направленными против Украины. В этот день чествуют сотрудников контрразведки за их сложную и важную работу, которая часто остается незаметной для общества, но критически важна для национальной безопасности.
Также 27 декабря Международный день готовности к эпидемиям. Этот глобальный праздник был введен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2020 как ответ на вызовы, связанные с пандемией COVID-19. Цель этого дня — повысить осведомленность общества о важности предотвращения эпидемий и готовности к ним, а также укрепить глобальную систему здравоохранения. Эпидемии могут оказать значительное влияние на здоровье, экономику и социальную стабильность. Глобализация способствует быстрому распространению инфекционных болезней, поэтому международная готовность к ним чрезвычайно актуальна. Этот день — напоминание правительствам, гражданам и общественным организациям о том, что только благодаря совместным усилиям можно минимизировать последствия эпидемий и сохранить жизнь миллионов людей.