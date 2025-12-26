Какой праздник 27 декабря 2025 года / © ТСН

27 декабря 2025 года — суббота. 1402-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

27 декабря верующие празднуют День памяти святого апостола, первомученика и архидьякона Стефана / © pexels.com

Завтра, 27 декабря, верующие празднуют День памяти святого апостола, первомученика и архидьякона Стефана. Святой апостол, первомученик и архидиакон Стефан — один из первых служителей Христовой Церкви, избранный апостолами для дьяконского служения. Он отличался глубокой верой, мудростью и силой слова, проповедуя Евангелие с большой отвагой. За свидетельство об Иисусе Христе Стефане было несправедливо осужден синедрионом и избит камнями. Во время мученической смерти он молился о своих гонителях, подражая самому Спасителю. Его подвиг стал первым мученическим свидетельством христианской веры, а имя святого Стефана навеки вписано в историю Церкви как символ жертвенности, мужества и прощения.

27 декабря в Украине празднуют День контрразведки СБУ / © unsplash.com

27 декабря в Украине празднуют День контрразведки СБУ. Это профессиональный праздник сотрудников контрразведывательных подразделений Службы безопасности Украины. Контрразведка СБУ играет ключевую роль в защите государственного суверенитета, конституционного строя и национальной безопасности Украины. К ее задачам относятся выявление и нейтрализация деятельности иностранных спецслужб, борьба с диверсиями, терроризмом, шпионажем, а также защита стратегически важных объектов и государственной тайны.

В условиях вооруженной агрессии против Украины значение контрразведки выросло в разы: ее работа часто остается непубличной, но именно она является одним из фундаментов внутренней безопасности государства. День контрразведки СБУ — это возможность почтить профессионализм, мужество и самоотверженную службу тех, кто ежедневно работает для защиты Украины.

27 декабря Международный день готовности к эпидемиям / © pexels.com

Также 27 декабря Международный день готовности к эпидемиям. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН, чтобы отметить важность профилактики, подготовки и международного сотрудничества в противодействии эпидемиям и пандемиям. Этот день обращает внимание на необходимость укрепления систем здравоохранения, развития эпидемиологического надзора, раннего выявления угроз и быстрого реагирования на вспышки инфекционных болезней. Особый упор делается на роли науки, вакцинации, информирования населения и солидарности между странами.