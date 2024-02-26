Какой завтра, 27 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

27 февраля 2024 года — вторник. 734 день войны в Украине.

Какой завтра, 27 февраля, церковный праздник

27 февраля в церковном календаре – день памяти святого Прокопия Декаполита. Он был палестинским монахом, борцом с иконоборчеством, исповедником и святым. Всю свою жизнь посвятил служению Богу. Родился в городе Селевкия, в то время эта земля называлась Декаполитом, а сегодня – Иордания. Первоначально был монахом в Константинополе, где мужественно выступил против императора Льва III, не желавшего чтить иконы. За это Прокопия бросили в тюрьму, избив сначала железными прутьями. Там он просидел до смерти императора (741 год). Умер в глубокой старости.

Что нельзя делать 27 февраля

Запрещено отправляться в дальний путь.

Нельзя игнорировать просьбу о помощи.

Не стоит отказывать в гостеприимстве, особенно друзьям.

Народные приметы и традиции на 27 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: грачи летят на гнезда – весна будет теплой;

уже распустилась ива — ждите большого урожая;

появились подснежники – уже можно приступать к полевым работам;

обильно капает с крыш домов – лето будет теплым.

27 февраля появились подснежники – уже можно приступать к полевым работам. / Фото: Pexels

В народе день называли Прокоп Перезимник, ведь считалось, что уже с этого дня начинается весна. По традиции дверь дома держала открытой, чтобы можно было впустить в дом и накормить путешественника.

Именины: как назвать родившегося 27 февраля ребенка

Какие завтра именины: Михаил, Петр, Прокоп, Тит.

Талисманом человека, рожденного 27 февраля, является изумруд. Самоцвет был известен с давних времен, его добывали еще во время правления царицы Клеопатры в Египте. Издавна верили, что изумруд помогает раскрыть человеку его будущее.

В этот день родились:

1887 год — пилот-новатор, первый исполнитель "петли Нестерова", член Киевского общества воздухоплавания Нестеров Петр Николаевич;

1904 год — украинский писатель, автор произведений "Новое жилище", "Машинисты", "Периферия" Леонид Смилянский;

1923 год — воин УПА, политзаключенный Иван Терлецкий.

Памятные даты 27 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 февраля:

425 год — византийский император Феодосий II основывает Константинопольский университет;

1593 год — японские войска разбивают китайско-корейскую коалиционную армию в битве при Пекчегване;

1594 год — первый из Бурбонов, Генрих IV, становится королем Франции;

1870 год — японское правительство утверждает государственный флаг;

1883 год — композитор Оскар Гаммерштайн получает патент на первую машину, скручивающую сигары;

1900 год — основывают ФК "Бавария" (Мюнхен);

1918 год — начало похода сечевых стрелков против большевистских войск, напавших на Украину;

1919 год — комиссия Антанты проводит встречу с украинским атаманом Симоном Петлюрой;

1932 год — в Nature печатают сообщения Джеймса Чедвика о возможности существования нейтрона;

1933 год — поджог Немецкого Рейхстага, который был использован Гитлером как повод для роспуска Рейхстага и установления диктатуры в Третьем Рейхе;

1942 год — начало битвы в Яванском море между Японией и США;

1952 год — ООН впервые проводит заседание в новой штаб-квартире в Нью-Йорке;

1965 год — происходит первый полет первого в мире широкофюзеляжного транспортного самолета АН-22 ("Анте"), созданного в КБ О. К. Антонова (Киев);

1971 год — альбом "Pearl" Дженис Джоплин возглавляет чарт и находился на вершине хит-парада 9 недель;

1974 год — в Нью-Йорке миллионным тиражом выходит первый номер еженедельного журнала People, рассказывающий новости о жизни звезд шоу-бизнеса;

1980 год — триумф Глории Гейнор на "Грэмми" — ее хит "I Will Survive" называют лучшим "диско-записью года";

1991 год — президент США Джордж Герберт Уокер Буш объявляет об освобождении Кувейта в ходе операции "Буря в пустыне";

2010 год — крупное землетрясение в Чили силой 8,8 балла по шкале Рихтера;

2014 год — войска российского спецназа в военной форме без опознавательных знаков захватывают здания парламента и Совета министров Крыма и вывешивают над ними российские флаги.

Погода на 27 февраля

Завтра, 27 февраля, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурная погода, осадков не ожидается. В Харькове пасмурное утро, но днем небо прояснится, без осадков. В Одессе утром ясная погода, но днем и вечером облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +9 днем и +1 ночью. Во Львове — +15 днем и +5 ночью. В Харькове — +5 днем и -3 ночью. В Одессе — +6 днем и +2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

27 февраля в Украине и мире празднуют Международный день полярного медведя / Фото: Pexels

27 февраля в Украине и мире празднуют Международный день полярного медведя. Праздник был создан для того, чтобы люди могли больше узнать об интересных животных, как климатические изменения влияют на их жизнь, какие действия можно предпринимать для сохранения их вида. Событие было основано по инициативе некоммерческой организации Polar Bear International. Белые медведи отделились от общего медвежьего предка тысячи лет назад и прошли серьезные эволюционные изменения, необходимые для выживания в условиях Арктики. Подерный медведь является самым большим хищным животным на планете. Их рост от 1,8 до 3 метров.

Белые медведи отлично приспособились к ледяной среде. Прежде всего, их мех состоит из двух слоев, что предотвращает потерю тепла. На самом деле мех полярных медведей не белый, а прозрачный. Каждый волос отражает солнечный свет и рассеивает его, поэтому нам и кажется, что шерсть животных белая. Также наши глаза воспринимают цвет льда или снега.

Также 27 февраля Всемирный день стерилизации животных. Появился он в США в 1995 году по инициативе актрисы и певицы Дорис Дэй. В 2006 году событие уже вышло за пределы одной страны и получило мировой статус. Благодаря стерилизации домашних животных можно справиться с проблемой беспризорности, ведь они прекращают размножаться, становятся менее агрессивными.

А еще 27 февраля День осведомленности об аносмии. Событие было создано в США в 2012 году. Аносмия – полная или частичная потеря обоняния, которая ставит под угрозу здоровье человека в целом. Из-за отсутствия обоняния возникают проблемы с пищеварением, человеку сложнее выявить ядовитые вещества. Потеря обоняния бывает врожденной и обретенной (например, в результате болезни).

27 февраля празднуют Всемирный день неправительственных организаций. Студент Марцис Лиорс Скадманис в 2009 году решил, что следует добавить такой праздник в календари стран мира. Однако его идея была поддержана только в 2010 году на Форуме неправительственных организаций. Первое же международное празднование состоялось в 2014 году.

Также 27 февраля Международный день оптимиста. Интересно, что февраль считается самым оптимистичным месяцем года, ведь имеет целых два праздника, связанных с оптимистами. Сначала в первый четверг февраля празднуют подобный праздник, а затем 27 февраля. Достоверно неизвестно, кто и когда стал инициатором появления такого события.