Какой завтра, 27 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

27 февраля 2025 года — четверг. 1100-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

27 февраля в церковном календаре — день памяти святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита. Он был византийским монахом, жившим во второй половине VIII века. Он родился в области Декаполис (Десятиградье), находящейся восточнее Геннесаримского озера. Прокопий известен своим монашеским подвижничеством, молитвой и постом. Прокопий был одним из активных противников иконоборческой лжи, которую поддерживал василевс Лев V. По своим убеждениям он был подвергнут многочисленным мучениям и заключен в темницу, где провел много лет вместе с другими православными подвижниками, включая Василия Исповедника. После смерти Льва V, Прокопий прожил еще около десяти лет, продолжая свои монашеские подвижничества. Он умер в глубокой старости, оставив после себя славу как великого защитника православных икон.

Что нельзя делать 27 февраля

Нельзя отказывать в гостиной.

Не следует проходить мимо человека, который просит помощи.

Запрещается отправляться в далекое путешествие.

Народные приметы и традиции на 27 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ива уже распустилась — к большому урожаю;

грачи прилетели на гнезда – ждите теплую весну;

с крыш домов обильно капает — к теплым летом;

зацвели подснежники – можно начинать полевые работы.

27 февраля ива уже распустилась до большого урожая / Фото: Unsplash

С давних времен считалось, что с этого дня начинается весна. По традиции дверь в дом нужно было держать открытой, чтобы впустить ее тепло.

Именины: как назвать родившегося 27 февраля ребенка

Какие завтра именины: Макар, Михаил, Петр, Степан, Яков.

Талисманом человека, рожденного 27 февраля, является изумруд. Камень, обладающий антибактериальными свойствами. Изумруд помогает бороться с разнообразными инфекциями.

В этот день родились:

1887 год — пилот-новатор, первый исполнитель "петли Нестерова", член Киевского общества воздухоплавания Петр Нестеров;

1904 год — украинский писатель Леонид Смилянский;

1923 год — воин УПА, политзаключенный Иван Терлецкий.

Памятные даты 27 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 февраля:

1593 год — японские войска разбивают китайско-корейскую коалиционную армию в битве при Пекчегване;

1594 год – первый из Бурбонов, Генрих IV, становится королем Франции;

1870 год — японское правительство утверждает государственный флаг;

1919 год — комиссия Антанты проводит встречу с Главным атаманом Симоном Петлюрой;

1933 год — поджог Немецкого Рейхстага, который был использован Гитлером как повод для роспуска Рейхстага и установления диктатуры в Третьем Рейхе;

1942 год — массовые расстрелы в Бабьем Яру немецкими войсками членов украинского националистического подполья;

1942 год — начало битвы в Яванском море между Японией и США;

1944 год — массовое сожжение чеченцев войсками НКВД в поселке Хайбах;

1952 год — ООН впервые проводит заседание в новой штаб-квартире в Нью-Йорке;

1991 год — президент США Джордж Герберт Уокер Буш объявляет об освобождении Кувейта в ходе операции "Буря в пустыне";

2014 год — войска российского спецназа в военной форме без опознавательных знаков захватывают здания парламента и Совета министров Крыма и вывешивают над ними российские флаги;

2015 год — в Москве возле Кремля застрелен один из главных лидеров политической оппозиции путинскому режиму, бывший вице-премьер правительства России Борис Немцов.

Погода на 27 февраля

Завтра, 27 февраля, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +4 днем и -2 ночью. Во Львове — +6 днем и -1 ночью. В Харькове — +3 днем и +1 ночью. В Одессе — +7 днем и +1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

27 февраля Международный день полярного медведя / Фото: Unsplash

27 февраля в Украине и мире празднуют Международный день оптимиста. Этот неофициальный праздник посвящен людям, которые видят мир в положительном свете, вдохновляют других и находят возможности даже в сложных ситуациях. День оптимиста напоминает о важности позитивного мышления и веры в лучшее. Оптимизм помогает преодолевать трудности, улучшает благосостояние и положительно влияет на здоровье. Это прекрасная возможность настроить себя на волну радости и вдохновения!

Также 27 февраля Всемирный день неправительственных организаций. Это международный праздник, посвященный деятельности неправительственных организаций (НПО), которые играют важную роль в решении социальных, экологических, гуманитарных и других глобальных проблем. Идея празднования в этот день возникла в 2010 году в Латвии. Официально день был признан в 2014 году ООН, ЕС и другими международными структурами.

А еще 27 февраля День осведомленности об аносмии. Аносмия – это полная или частичная потеря обоняния. Она может быть врожденной или приобретенной из-за инфекций, травм, аллергии или неврологических заболеваний. В этот день люди делятся своим опытом, а медицинские сообщества проводят лекции и кампании по повышению осведомленности.

27 февраля Международный день полярного медведя. Это экологический праздник, посвященный привлечению внимания к проблеме исчезновения белых медведей из-за изменения климата, таяния арктических льдов и влияния человеческой деятельности. Полярные медведи являются ключевыми хищниками Арктики, и их выживаемость зависит от состояния окружающей среды. Этот день напоминает всем нам о важности защиты природы и сохранении арктических экосистем!