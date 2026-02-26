Какой праздник 27 февраля 2026 года / © ТСН

27 февраля 2026 года — пятница. 1464-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

27 февраля верующие празднуют День памяти святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита / © pexels.com

Завтра, 27 февраля, верующие празднуют День памяти святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита. Он был монахом и прославился суровой аскетической жизнью, глубокой молитвой и верностью православной вере. Во время иконоборческих гонений при императоре Льве III Исавре святой открыто защищал почитание святых икон. За это его заключили в тюрьму и подвергли страданиям. После освобождения Прокопий продолжил монашеский подвиг и мирно отошел к Господу. Церковь почитает его как исповедника — то есть пострадавшего за веру, но не принявшего мученической смерти.

27 февраля в Украине и мире празднуют Международный день полярного медведя / © pexels.com

27 февраля в Украине и мире празднуют Международный день полярного медведя. Полярные медведи живут в Арктике и зависят от морского льда, над которым охотятся на тюленей. Из-за изменения климата лед тает раньше и образуется позже, что сокращает период охоты. В результате животные истощаются, чаще заходят в населенные пункты и имеют меньше шансов на выживание.

27 февраля Международный день противодействия буллингу / © pexels.com

Также 27 февраля Международный день противодействия буллингу. Он призван обратить внимание на проблему травли среди детей, подростков и взрослых и сформировать культуру уважения и безопасности. Булинг — это систематическая психологическая, физическая или онлайн-травля, цель которой — унижение или изоляция человека. Булинг влияет на психоэмоциональное состояние, самооценку и благополучие человека. Своевременная поддержка, открытый диалог и нулевая терпимость к насилию помогают создать атмосферу доверия и уважения.

27 февраля Всемирный день неправительственных организаций / © pexels.com

А еще 27 февраля Всемирный день неправительственных организаций. Он был начат в 2010 году, а международное признание инициатива получила в 2014 году на уровне Совета государств Балтийского моря. Неправительственные организации (НПО) — это независимые от правительства объединения граждан, работающих в сфере прав человека, образования, экологии, медицины, культуры, гуманитарной помощи и многих других направлений.