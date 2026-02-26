- Дата публикации
Какой завтра, 27 февраля, праздник — все про этот день, какой церковный праздник
Завтра, 27 февраля, Международный день полярного медведя. Верующие чтят память святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита. До Нового года осталось 308 дней.
27 февраля 2026 года — пятница. 1464-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 27 февраля, верующие празднуют День памяти святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита. Он был монахом и прославился суровой аскетической жизнью, глубокой молитвой и верностью православной вере. Во время иконоборческих гонений при императоре Льве III Исавре святой открыто защищал почитание святых икон. За это его заключили в тюрьму и подвергли страданиям. После освобождения Прокопий продолжил монашеский подвиг и мирно отошел к Господу. Церковь почитает его как исповедника — то есть пострадавшего за веру, но не принявшего мученической смерти.
27 февраля в Украине и мире празднуют Международный день полярного медведя. Полярные медведи живут в Арктике и зависят от морского льда, над которым охотятся на тюленей. Из-за изменения климата лед тает раньше и образуется позже, что сокращает период охоты. В результате животные истощаются, чаще заходят в населенные пункты и имеют меньше шансов на выживание.
Также 27 февраля Международный день противодействия буллингу. Он призван обратить внимание на проблему травли среди детей, подростков и взрослых и сформировать культуру уважения и безопасности. Булинг — это систематическая психологическая, физическая или онлайн-травля, цель которой — унижение или изоляция человека. Булинг влияет на психоэмоциональное состояние, самооценку и благополучие человека. Своевременная поддержка, открытый диалог и нулевая терпимость к насилию помогают создать атмосферу доверия и уважения.
А еще 27 февраля Всемирный день неправительственных организаций. Он был начат в 2010 году, а международное признание инициатива получила в 2014 году на уровне Совета государств Балтийского моря. Неправительственные организации (НПО) — это независимые от правительства объединения граждан, работающих в сфере прав человека, образования, экологии, медицины, культуры, гуманитарной помощи и многих других направлений.