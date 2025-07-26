Какой праздник 27 июля 2025 года / © ТСН

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27 июля 2025 года — воскресенье. 1250-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 27 июля, верующие празднуют день памяти святого великомученика Пантелеймона. Святой Пантелеймон родился около 275 года в городе Никомидия (современная Турция). Его языческое имя было Пантолеон, что означает “всемогущий как лев”. Отец был язычником, а мать – христианкой по имени Еввула. Именно она с детства прививала ему христианские ценности, но умерла рано.

Пантолеон получил глубокое образование, особенно в медицине и стал учеником известного врача Евфросина. Его талант был столь велик, что его пригласили как придворного врача императора Максимиана.

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Парень познакомился со священником Ермолаем, обратившим его в христианство. После крещения он получил имя Пантелеймон, что переводится как “всемилостивый”. С тех пор он начал лечить людей бесплатно, исцеляя не только телесные, но и душевные болезни молитвой ко Христу.

Когда император узнал, что Пантелеймон стал христианином, его приказали схватить и жестоко пытать. Легенды свидетельствуют, что во время пыток Господь многократно чудесно спасал его от смерти: его не брали огонь, вода, колеса с шипами, львы. В конце концов, в 305 году святого казнили — ему отрубили голову. По преданию, когда меч коснулся его шеи, из раны вытекло молоко вместо крови.

Что нельзя делать 27 июля

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом — это считается неуважением к святому целителя.

Запрещается оставлять животных без присмотра — святого почитают как защитника всего живого, поэтому особое внимание следует уделить скоту.

Не следует игнорировать потребности и просьбы больных — это считается большим грехом.

Народные приметы и традиции на 27 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

какая погода на Пантелеймона — такова будет осень;

активно квакают лягушки к дождю;

западный ветер — ждите дождей во время жатвы;

утром стелется по земле густой туман — будет большой урожай зерновых;

красный закат и спокойное небо — до длительного тепла.

27 июля красный закат и спокойное небо — до длительного тепла / © unsplash.com

В народе 27 июля носило название Пантелей-целитель. В этот день не только молились о здоровье, но и внимательно следили за погодой — считалось, что сама природа в этот день “лечит” землю или наоборот — предупреждает о бедствиях.

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Именины: как назвать родившегося 27 июля ребенка

Какие завтра именины: Герман, Эммануил, Иван, Николай.

Талисманом человека, рожденного 27 июля является яшма. Человечество знало этот камень еще с глубокой древности. С древнейших времен ее считали мощным оберегом, способным предотвращать зло и оберегать человека от всякой тьмы и недоброго влияния.

В этот день родились:

1935 год — Владимир Юрчишин, украинский художник-график, мастер книжного оформления;

1937 год — Владимир Дячков, украинский писатель, критик, публицист;

1965 год — Наталья Половинка, украинская актриса, певица, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Памятные даты 27 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 июля:

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971 год — заключают мирное соглашение между киевским князем Святославом Игоревичем и византийским императором Иоанном Цимисхием;

1054 год — Английский граф Сивард совершает вторжение в Шотландию, чтобы поддержать претендента на трон Малкольма III в борьбе против узурпатора Макбета, захватившего власть после гибели короля Дункана I;

1147 год — Митрополитом Русской (украинской) православной церкви избирают Климентия Смолятича;

1214 год — Происходит битва при Бувине, которая укрепила власть французского короля Филиппа II Августа и ослабила английские и имперские позиции в Западной Европе;

1532 год — Имперский рейхстаг в Регенсбурге утверждает “Каролину” — первый общеимперский уголовный и процессуальный кодекс Священной Римской империи;

1586 год — Английский путешественник Уолтер Рели впервые привозит в Англию табак из американской колонии Вирджиния;

1606 год — В Порт-Рояле основывают первое постоянное французское поселение на территории современной Канады;

1656 год — Философ Бенедикт Спиноза был официально отлучен от еврейской общины Амстердама из-за своих вольнодумных и “еретических” идей;

1672 год — Гетман Петр Дорошенко наносит сокрушительное поражение войску Речи Посполитой близ Четвертиновки;

1675 год — Османские войска штурмом обретают крепость Збараж;

1694 год — Парламентом Великобритании утверждают создание Банка Англии;

1830 год — Во Франции вспыхивает Июльская революция, которая кладет конец правлению династии Бурбонов;

1834 год — В Киеве торжественно открывают Императорский университет святого Владимира (ныне КНУ имени Тараса Шевченко);

1890 год — Исключительный художник-постимпрессионист Винсент ван Гог покончает жизнь самоубийством;

1900 год — В городе Нью-Гейвен (США) Луи Лессинг впервые продает блюдо, которое впоследствии становится кулинарным символом Америки — гамбургер;

1921 год — Канадский медик Фредерик Бантинг впервые представляет миру инсулин — революционное средство для лечения сахарного диабета;

1936 год — Основают Институт истории Украины, который становится главным научным центром изучения прошлого украинского народа;

1949 год — Подразделение УПА во главе с сотником “Хмарою” осуществляет пропагандистский рейд в Румынию с целью донесения идей освободительной борьбы украинцев до местного населения;

1953 год — В Пханмунджоме подписывают соглашение о перемирии, которое завершает активную фазу Корейской войны;

1974 год — Президент США Ричард Никсон официально обвинен в препятствовании правосудию после отказа передать суду записи, связанные с Вотергейтским скандалом;

1991 год — В Киеве создают Союз офицеров Украины;

2002 год — На Скниловском аэродроме под Львовом происходит самая масштабная в истории авиашоу катастрофа: во время демонстрационного полета самолет Су-27 упал в толпу, погибли 77 человек, более 400 — ранены;

2006 год — В Секретариате Президента Украины по инициативе Виктора Ющенко проходит Общенациональный круглый стол, посвященный политическому диалогу;

2006 год — Компания Intel представляет первый процессор нового поколения — Core 2, ознаменующий новую эпоху в компьютерной производительности;

2012 год — В Лондоне проходит торжественное открытие XXX летних Олимпийских игр, которые собрали спортсменов со всего мира.

Какой завтра праздник в Украине и мире

27 июля в Украине празднуют День медицинского работника (или День медика) / © Фото из открытых источников

27 июля в Украине празднуют День медицинского работника (или День медика). Профессиональный праздник всех, кто посвятил себя делу сохранения жизни и здоровья людей: врачей, медсестер, фельдшеров, акушеров, фармацевтов, лаборантов, парамедиков, а также студентов и преподавателей медицинских вузов. Установлен указом президента Украины 13 июня 2023 года. До этого официально праздновалось в третье воскресенье июня. 27 июля избран неслучайно — именно в этот день традиционно чествуют святого великомученика и целителя Пантелеймона, считающегося покровителем врачей.

Также 27 июля День работников торговли в Украине. Праздник был установлен в Украине Указом Президента Леонида Кучмы от 5 июня 1995 №427/95 в поддержку инициативы работников торговли и профессиональных союзов. Праздновать его начали с 1996 года.

А еще 27 июля Всемирный день бабушек, дедушек и стариков. Этот день напоминает о большой ценности старшего поколения — их жизненном опыте, мудрости и любви, которую они дарят семье. Важно проявлять уважение, внимание и заботу к бабушкам, дедушкам и всем пожилым людям. День способствует повышению осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются пожилые люди — одиночество, социальная изоляция, здоровье.