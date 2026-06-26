Какой праздник 27 июня 2026 года / © ТСН

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27 июня 2026 года — суббота. 1584-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

27 июня верующие празднуют День памяти святого преподобного Самсона / © pexels.com

Завтра, 27 июня, верующие празднуют День памяти святого преподобного Самсона. Он жил в VI веке и происходил из богатой римской семьи. Получив хорошее образование, он изучил врачебное искусство и бесплатно лечил больных, совмещая медицинскую помощь с духовной поддержкой. Переехав в Константинополь, Самсон посвятил себя нуждающимся служению. По преданию, он исцелил императора Юстиниана I от тяжелого недуга. В благодарность правитель предложил ему вознаграждение, но святой попросил построить приют и больницу для бедных путешественников и больных.

27 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день работников промышленности / © pexels.com

27 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день работников промышленности. Цель этого дня — привлечь внимание к важной роли промышленных работников в развитии экономики, повышении уровня жизни общества и создании материальных благ. Праздник также представляет благодарность инженерам, технологам, рабочим, механикам и всем специалистам, которые обеспечивают непрерывную работу промышленных предприятий.

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27 июня Международный день амброзии / © pexels.com

Также 27 июня Международный день амброзии. Амброзия — это инвазивное растение, пыльца которого является одним из сильнейших природных аллергенов. В период цветения она может вызвать сезонную аллергию, насморк, слезотечение, кашель и приступы бронхиальной астмы. Кроме того, растение быстро распространяется, вытесняет местные виды и наносит ущерб сельскому хозяйству.

27 июня Всемирный день рыболовства / © pexels.com

А еще 27 июня Всемирный день рыболовства. Этот день посвящен рыбакам, работникам рыбной отрасли и всем, кто связан с промысловым и любительским рыболовством. Его цель — подчеркнуть важное значение рыбных ресурсов для продовольственной безопасности человечества, привлечь внимание к проблемам сохранения водных экосистем и необходимости ответственного использования природных богатств.

27 июня празднуют Всемирный день смурфиков / © unsplash.com

27 июня празднуют Всемирный день смурфиков. Выпадает на субботу, ближайшую к 25 июня. Смурфики впервые появились в 1958 году на страницах комиксов Пейо, а затем стали героями мультсериалов, фильмов, книг и видеоигр. Они живут в волшебном поселке грибовидных домиков и постоянно попадают в увлекательные приключения, пытаясь перехитрить своего главного врага — Гаргамель.

27 июня Международного дня осведомленности о сколиозе / © pexels.com

Также 27 июня Международного дня осведомленности о сколиозе. Выпадает на последнюю субботу июня. Сколиоз — это заболевание позвоночника, при котором он искажается в сторону и может принимать S- или C-образную форму. сколиоз чаще всего проявляется в подростковом возрасте, но может возникать и у взрослых. Цель этого дня — отметить важность ранней диагностики, ведь на начальных стадиях сколиоз часто почти незаметен. Своевременное выявление позволяет избежать осложнений, таких как боли в спине, нарушение осанки или влияние на работу внутренних органов в тяжелых случаях.

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27 июня Всемирный день против отказа от домашних животных / © pexels.com

А еще 27 июня Всемирный день против отказа от домашних животных. Выпадает на последнюю субботу июня. Его главная цель — напомнить, что домашнее животное является живым существом, нуждающимся в постоянном уходе, заботе, питании и ветеринарной помощи. Организаторы и зоозащитные сообщества подчеркивают, что отказ от животного часто приводит к его страданиям, стрессу и угрозе жизни.

27 июня празднуют Международный день ананаса / © pexels.com

27 июня празднуют Международный день ананаса. Его цель — просто и символически популяризировать ананас как продукт питания и культурный символ. В этот день напоминают о его происхождении из Южной Америки, дальнейшем распространении по миру и значении в мировой кухне.

27 июня День микро-, малых и средних предприятий / © pexels.com

Также 27 июня День микро-, малых и средних предприятий. Микро-, малые и средние предприятия (МСП) составляют большинство бизнесов в мире. Они создают рабочие места, поддерживают местные общества, стимулируют инновации и обеспечивают гибкость экономики, особенно в кризисные периоды.

27 июня Всемирный день микробиома / © pexels.com

А еще 27 июня Всемирный день микробиомы. Цель этого дня — повысить осведомленность о важности микробиома для здоровья человека и экосистем, а также поддержать научные исследования в области микробиологии и медицины.

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