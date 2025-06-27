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Какой сегодня, 27 июня, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Сегодня, 27 июня, Всемирный день рыболовства. Верующие чтят память блаженного священномученика Николая (Чарнецкого). До Нового года осталось 187 дней.
27 июня 2025 года — пятница. 1220-й день войны в Украине.
Какой сегодня церковный праздник по новому календарю
Сегодня, 27 июня, верующие празднуют день памяти блаженного священномученика Николая (Чарнецкого). Николай Чарнецкий родился в 1884 году в Галиции. С детства отличался глубоким благочестием и стремлением к служению Богу. После обучения и рукоположения в священники он активно работал в церковной пастырской деятельности, заботясь о своих прихожанах.
В период жестоких репрессий против Украинской Греко-Католической Церкви в СССР (особенно в 1940-х годах) о. Николай остался верен своей вере и духовному призванию, несмотря на опасность.
По своей вере и несокрушимости в духовных убеждениях его арестовали и заключили в тюрьму. Он подвергся жестоким пыткам и преследованиям, но не отрекся от своей Церкви и веры во Христа. Умер в тюрьме 1959 года, став священномучеником — то есть мучеником за священный сан и веру.
Что нельзя делать 27 июня
Лучше воздержаться от конфликтов и ссор — день спокойный и споры могут стать причиной несчастий.
Не стоит сплетничать, слишком много говорить — разговоры могут навредить вашему благосостоянию.
Нельзя начинать новых дел — особенно если они требуют много энергии.
Народные приметы и традиции на 27 июня
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
небо ясное — к урожайному году;
ветер с запада или юга — будет тепло без осадков;
утром роса — к теплой и солнечной погоде;
на рассвете тучи быстро плывут — ждите непогоду.
В народе 27 июня называлось Петровские вечерницы. В этот день и вечер часто проводили народные гуляния, песни, танцы.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 июня
Какие сегодня именины: Василий, Гаврило, Давид, Денис, Павел, Вера.
Талисманом человека, рожденного 27 июня, является изумруд. В народных верованиях этот камень знали как “небесного целителя”. С давних пор считалось, что изумруд дарит способность заглянуть в собственное будущее.
В этот день родились:
1833 год — Владислав Заремба, украинский композитор, пианист и педагог;
1985 год — Нико Росберг, немецкий автогонщик, пилот Формулы-1;
1991 год — Денис Прокопенко, офицер Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины.
Памятные даты 27 июня
Календарь важных событий в Украине и мире за 27 июня:
1663 год — в Нежине собрался знаменитый казацкий совет, известный как Черный совет, на котором избрали гетманом Левобережной Украины Ивана Брюховецкого;
1871 год — в Японской империи официально введена новая денежная единица — иена, впоследствии ставшая национальной валютой;
1905 год — началось вооруженное восстание моряков на броненосце “Князь Потемкин Таврический”, что стало одним из определяющих событий революционного движения;
1929 год — в лабораториях компании Bell в Нью-Йорке продемонстрировали систему передачи телевидения с полноцветным изображением, что стало прорывом в развитии техники;
1931 год — изобретатель Игорь Сикорский в США получил патент на первый в мире вертолет, открыв новую эру в авиации;
1932 — в Сиаме (теперь Таиланд) приняли новую конституцию;
1944 год — началась массовая депортация болгар, армян и греков из Крыма в восточные районы Советского Союза;
1954 год — в Обнинске открылась первая в мире атомная электростанция;
1964 год — в Вашингтоне установили памятник Тарасу Шевченко;
1991 год — начались Югославские войны с войны за независимость Словении;
2001 год — во Львове во время Праздничной Литургии по византийскому обряду с участием Папы Иоанна Павла II состоялась беатификация украинских греко-католических новомучеников;
2017 год — в Киеве произошел теракт, в результате которого погиб полковник Максим Шаповал;
2022 год — в Кременчуге (Полтавская область) в результате ракетного удара по торговому центру “Амстор” произошло одно из самых трагических событий современной истории региона.
Какой сегодня праздник в Украине и мире
27 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день рыболовства. В этот день проходят конференции, форумы, образовательные кампании, выставки и экологические акции по всему миру. Во многих прибрежных общинах организуют праздничные мероприятия, рыболовные ярмарки, фестивали с соревнованиями и народными гуляниями.
Также 27 июня Всемирный день микробиомы. Микробиом — это совокупность микроорганизмов (бактерий, грибов, вирусов и других), живущих в определенной среде, в частности, в организме человека (в кишечнике, на коже, во рту и т.д.). Эти микроорганизмы играют ключевую роль в поддержании здоровья, защите от болезней, переваривании пищи, регуляции иммунной системы и даже влияют на настроение и поведение.
А еще 27 июня Международный день ананаса. Это неофициальный праздник, набирающий популярность во всем мире, особенно среди любителей тропических вкусностей и кулинаров. В Международный день ананаса проводятся кулинарные мастер-классы, фестивали фруктов, дегустации и тематические вечеринки с тропической музыкой. В соцсетях распространяют фото и рецепты с ананасом, популяризируют здоровый образ жизни и правильное питание.
27 июня празднуют Всемирный день работников промышленности. Главная цель Всемирного дня работников промышленности — подчеркнуть важность промышленного труда, обратить внимание на вклад рабочих, инженеров, технических специалистов и руководителей в развитие современных технологий и производства.