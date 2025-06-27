Какой праздник 27 июня 2025 года / © ТСН

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27 июня 2025 года — пятница. 1220-й день войны в Украине.

Какой сегодня церковный праздник по новому календарю

Сегодня, 27 июня, верующие празднуют день памяти блаженного священномученика Николая (Чарнецкого). Николай Чарнецкий родился в 1884 году в Галиции. С детства отличался глубоким благочестием и стремлением к служению Богу. После обучения и рукоположения в священники он активно работал в церковной пастырской деятельности, заботясь о своих прихожанах.

В период жестоких репрессий против Украинской Греко-Католической Церкви в СССР (особенно в 1940-х годах) о. Николай остался верен своей вере и духовному призванию, несмотря на опасность.

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По своей вере и несокрушимости в духовных убеждениях его арестовали и заключили в тюрьму. Он подвергся жестоким пыткам и преследованиям, но не отрекся от своей Церкви и веры во Христа. Умер в тюрьме 1959 года, став священномучеником — то есть мучеником за священный сан и веру.

Что нельзя делать 27 июня

Лучше воздержаться от конфликтов и ссор — день спокойный и споры могут стать причиной несчастий.

Не стоит сплетничать, слишком много говорить — разговоры могут навредить вашему благосостоянию.

Нельзя начинать новых дел — особенно если они требуют много энергии.

Народные приметы и традиции на 27 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

небо ясное — к урожайному году;

ветер с запада или юга — будет тепло без осадков;

утром роса — к теплой и солнечной погоде;

на рассвете тучи быстро плывут — ждите непогоду.

27 июня утром роса — до теплой и солнечной погоды / © unsplash.com

В народе 27 июня называлось Петровские вечерницы. В этот день и вечер часто проводили народные гуляния, песни, танцы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 июня

Какие сегодня именины: Василий, Гаврило, Давид, Денис, Павел, Вера.

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Талисманом человека, рожденного 27 июня, является изумруд. В народных верованиях этот камень знали как “небесного целителя”. С давних пор считалось, что изумруд дарит способность заглянуть в собственное будущее.

В этот день родились:

1833 год — Владислав Заремба, украинский композитор, пианист и педагог;

1985 год — Нико Росберг, немецкий автогонщик, пилот Формулы-1;

1991 год — Денис Прокопенко, офицер Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины.

Памятные даты 27 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 июня:

1663 год — в Нежине собрался знаменитый казацкий совет, известный как Черный совет, на котором избрали гетманом Левобережной Украины Ивана Брюховецкого;

1871 год — в Японской империи официально введена новая денежная единица — иена, впоследствии ставшая национальной валютой;

1905 год — началось вооруженное восстание моряков на броненосце “Князь Потемкин Таврический”, что стало одним из определяющих событий революционного движения;

1929 год — в лабораториях компании Bell в Нью-Йорке продемонстрировали систему передачи телевидения с полноцветным изображением, что стало прорывом в развитии техники;

1931 год — изобретатель Игорь Сикорский в США получил патент на первый в мире вертолет, открыв новую эру в авиации;

1932 — в Сиаме (теперь Таиланд) приняли новую конституцию;

1944 год — началась массовая депортация болгар, армян и греков из Крыма в восточные районы Советского Союза;

1954 год — в Обнинске открылась первая в мире атомная электростанция;

1964 год — в Вашингтоне установили памятник Тарасу Шевченко;

1991 год — начались Югославские войны с войны за независимость Словении;

2001 год — во Львове во время Праздничной Литургии по византийскому обряду с участием Папы Иоанна Павла II состоялась беатификация украинских греко-католических новомучеников;

2017 год — в Киеве произошел теракт, в результате которого погиб полковник Максим Шаповал;

2022 год — в Кременчуге (Полтавская область) в результате ракетного удара по торговому центру “Амстор” произошло одно из самых трагических событий современной истории региона.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

27 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день рыболовства / © unsplash.com

27 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день рыболовства. В этот день проходят конференции, форумы, образовательные кампании, выставки и экологические акции по всему миру. Во многих прибрежных общинах организуют праздничные мероприятия, рыболовные ярмарки, фестивали с соревнованиями и народными гуляниями.

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Также 27 июня Всемирный день микробиомы. Микробиом — это совокупность микроорганизмов (бактерий, грибов, вирусов и других), живущих в определенной среде, в частности, в организме человека (в кишечнике, на коже, во рту и т.д.). Эти микроорганизмы играют ключевую роль в поддержании здоровья, защите от болезней, переваривании пищи, регуляции иммунной системы и даже влияют на настроение и поведение.

А еще 27 июня Международный день ананаса. Это неофициальный праздник, набирающий популярность во всем мире, особенно среди любителей тропических вкусностей и кулинаров. В Международный день ананаса проводятся кулинарные мастер-классы, фестивали фруктов, дегустации и тематические вечеринки с тропической музыкой. В соцсетях распространяют фото и рецепты с ананасом, популяризируют здоровый образ жизни и правильное питание.

27 июня празднуют Всемирный день работников промышленности. Главная цель Всемирного дня работников промышленности — подчеркнуть важность промышленного труда, обратить внимание на вклад рабочих, инженеров, технических специалистов и руководителей в развитие современных технологий и производства.