Какой завтра, 27 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

27 марта 2024 года – среда. 763-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

27 марта в церковном календаре – день памяти святой Матроны. Она была рабыней у язычницы, которая требовала у девушки отречься от ее веры во Христа. Любые страдания Матрона переносила стойко и только молилась Богу. Однажды хозяйка узнала, что ее рабыня тайно пошла в церковь. После этого она ее три дня терзала, не давала пить и есть. Так она умерла. Ее тело обнаружили и похоронили другие христиане.

Что нельзя делать 27 марта

Не стоит выяснять отношения, если поссориться в этот день, то уже не помиритесь.

Даже если очень обиделись на человека, старайтесь скрыть свое оскорбление.

Нельзя злословить и ревновать.

Народные приметы и традиции на 27 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: вечером кричат чайки – на следующий день будет ясная погода;

туман и другой утром указывают на урожайный год;

высоко кружат птицы — еще нескоро будут дожди;

не поют петухи – ждите похолодания.

27 марта не поют петухи — ждите похолодания / Фото: Pexels

Существует мнение, что святая Матрона является защитницей усердных и добропорядочных хозяек. Перед тем как начинать домашние дела, женщины шли в церковь, ставили свечу и молились ей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 марта

Какие завтра именины: Мануил, Мефодий, Феодосий, Александр, Иван, Кондратий, Матрона.

Талисманом человека, рожденного 27 марта, является соколиный глаз. Встречается довольно редко, хотя и не относится к естественным драгоценным самоцветам. Издавна верили, что соколиный глаз является отличным помощником амбициозных людей.

В этот день родились:

1918 год — украинская художница, мастер декоративно-прикладного искусства Ирина Банах-Твердохлеб;

1939 год — художница-постановщица львовского театра имени Марии Заньковецкой, заслуженная деятельница искусств Украины Людмила Боярская;

1997 год — украинская гребля-каноистка, серебряный и бронзовый призер Олимпиады-2020 Людмила Лузан.

Памятные даты 27 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 марта:

1664 год — поляки расстреливают украинского гетмана Ивана Выговского;

1668 год — Карл II передает Бомбей в аренду Британской Ост-Индской компании за годовую плату £10;

1794 год — Конгресс США основывает постоянно действующий военный флот Союза;

1860 год — житель Нью-Йорка Майкл Бирн получает патент на коркотяг;

1914 год — И. Сикорский на своем самолете С-6А устанавливает мировой рекорд скорости с 4 пассажирами — 106 км/ч;

1977 год — два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Тенерифе, погибли 583 человека;

1998 год — FDA разрешает применение перорального средства "Виагра" компании Pfizer при эректильной дисфункции;

1999 год — образуют альянс Renault-Nissan-Mitsubishi;

2011 год — интронизация нового Главы УГКЦ епископа Святослава Шевчука в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве;

2014 год — Генеральная Ассамблея ООН поддерживает территориальную целостность Украины, признав Крым и Севастополь ее неотъемлемыми частями;

2020 год – Северная Македония становится 30-м членом НАТО.

Погода на 27 марта

Завтра, 27 марта, в Киеве облачно, поздно вечером возможен мелкий дождь. Во Львове пасмурно, вечером возможен дождь. В Харькове утром ясно, после этого облачно без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +16 днем и +6 ночью. Во Львове — +13 днем и +3 ночью. В Харькове — +15 днем и +6 ночью. В Одессе — +10 днем и +7 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

27 марта Международный день театра / Фото: pixabay.com

27 марта в Украине и мире празднуют День нефролога. Профессиональный праздник врачей, специализирующихся на лечении почек. Они помогают диагностировать проблему, а затем лечить ее или, если это невозможно, заботятся о максимально комфортной жизни.

Также 27 марта Международный день театра. Творческий праздник, также считающийся профессиональным для работников театра. Событие было начато французом Жаном Кокто в 1961 году. Дату он избрал не случайно. Именно в этот день состоялся первый театральный спектакль в Древнем Риме. Хотя вероятность этого события не подтверждена исторически.

А еще 27 марта празднуют Международный день виски. Праздник был начат в 2009 году как неофициальный, но он стал очень распространенным в разных странах мира. Дату выбрали в честь дня рождения Майкла Джеймса Джексона, разработавшего шкалу оценки качества виски, концепцию его дегустации и написавшую немало работ об этом напитке.

27 марта Международный день каракулей. День, посвященный радости спонтанного рисования или писания. Он призывает людей всех возрастов услышать своего внутреннего ребенка и дать волю его воображению, создав на бумаге причудливые каракули.