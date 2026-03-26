Какой праздник 27 марта 2026 года

Реклама

27 марта 2026 года — пятница. 1492-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

Завтра, 27 марта, верующие празднуют День памяти святой мученицы Матроны. Христианский праздник, живший в III–IV веке. Она пострадала за веру во Христа во время гонений на христиан, проявив мужество и стойкость перед мучителями. Ее уважают как покровительницу терпения и помощи в сложных жизненных обстоятельствах.

27 марта в Украине и мире празднуют День нефролога. Праздник посвящен врачам-нефрологам — специалистам, занимающимся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний почек. Почки играют ключевую роль в организме, контролируя очищение крови от токсинов, водно-солевой баланс, кислотно-щелочное равновесие и поддержание артериального давления, поэтому работа нефрологов имеет большое значение для здоровья людей.

Реклама

Также 27 марта Международный день театра. Был создан по инициативе Международного института театра (ITI). Этот праздник призван привлечь внимание к театральному искусству, его значению в культурной и духовной жизни общества. Каждый год известные деятели театра из разных стран обращаются к зрителям со специальным посланием, отражающим актуальные проблемы и роль театра в мире. Праздник подчеркивает универсальность театра как искусства, объединяющего людей независимо от национальности и языка, и вдохновляет новые поколения актеров, режиссеров и зрителей ценить живую сцену.

А еще 27 марта Международный день каракулов. Идея праздника родилась благодаря американской писательнице Диане Альбер и ее детской книге I’m Not Just a Scribble. Главный персонаж этой книги — яркая каракуля — учит детей принимать себя, не бояться ошибок и творчески выражать свои мысли.