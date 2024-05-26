Какой завтра, 27 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

27 мая 2024 года – понедельник. 824-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

27 мая в церковном календаре – день памяти священномученика Ферапонта. Он жил в городе Сардис на территории современной Турции, в III веке и был местным епископом. Ферапонт проповедовал христианскую веру и крестил многих язычников-эллинов. Когда правитель Юлиан узнал это, он приказал бросить епископа в темницу, где его морили голодом и жаждой. Несмотря на мучения, Ферапонт оставался непоколебимым в своей вере. После этого его начали пытать, и он скончался мученической смертью. На месте его смерти выросли большие деревья, которые, по преданию, обладали целительными свойствами.

Что нельзя делать 27 мая

Нельзя носить монеты в кармане.

Запрещено ругаться и ссориться с родными.

Не стоит выметать или выносить мусор из дома.

Народные приметы и традиции на 27 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: обильная роса на траве, день будет солнечным;

утром удушающий воздух будет ненастье;

ясная погода, но на земле ползают черви до грозы;

лес шумит без ветра – ждите дождя в ближайшее время;

от цветов жимолости не ощущается запах — до засухи.

27 мая ясная погода, но на земле ползают черви до грозы. / Фото: Unsplash

Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день наши предки продолжают идти. Вообще-то день считался неблагоприятным для серьезных дел.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 мая

Какие завтра именины: Иван, Анастасия.

Талисманом человека, рожденного 27 мая является аметист. Полудрагоценный камень насыщенного фиолетового цвета. Издавна аметист считали символом богов, ему приписывали многие магические свойства. В частности, считалось, что он защищает от алкоголя.

В этот день родились:

1964 год – украинский поэт, переводчик, эссеист, политический деятель Цыбулько Владимир Николаевич;

1971 год — украинский футболист, защитник запорожского "Металлурга" Александр Чижевский;

1979 год – украинский хоккеист Дмитрий Толкунов.

Памятные даты 27 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 мая:

1753 год — в Киеве завершают строительство Андреевской церкви;

1821 год – в Николаеве основывают астрономическую обсерваторию;

1895 год – английский изобретатель Бирт Акрес запатентовывает кинопроектор;

1900 год — впервые в мире на парламентских выборах в Бельгии опробовали систему пропорционального представительства;

1916 год — президент США Вудро Вильсон призывает после Первой мировой войны создать Лигу Наций;

1921 год – объявление независимости Афганистана;

1926 год — в штате Миссури сооружают памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру;

1930 год — Ричард Дрю получают патент на "прозрачную целлофановую липкую ленту", которую назвали скотч;

1933 год — проходит премьера мультфильма Уолта Диснея "Три поросенка";

1937 год – в Сан-Франциско торжественно открывается мост над проливом Золотые Ворота – один из самых красивых в мире;

1944 год — в Париже проходит премьера спектакля Жана-Поля Сартра "Выхода нет";

1950 год — теледебют Фрэнка Синатры на канале "NBC", где он выступил вместе с комиком Бобом Гоупом;

2002 год – музыкант Алан Паркер становится рыцарем;

2009 год – на базе Национального авиационного университета создают Институт Аэронавигации;

2015 год — прокуратуры Швейцарии и США арестовывают 7 высших должностных лиц ФИФА и всего 14 человек — по обвинению в коррупции, рэкете, мошенничестве и отмывании денег

Погода на 27 мая

Завтра, 27 мая, в Киеве солнечно, осадков не ожидается. Во Львове облачно с прояснениями, без осадков. В Харькове солнечно, осадков не ожидается. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +22 днем и +15 ночью. Во Львове +20 днем и +13 ночью. В Харькове +22 днем и +15 ночью. В Одессе +22 днем и +17 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

27 мая День экстренной медицинской помощи / Фото: Unsplash

27 мая в Украине и мире празднуют Международный день маркетинга. Этот глобальный праздник предназначен для чествования жизненно важной роли маркетинга в налаживании связей между бизнесом и потребителями, а также для стимулирования общественных изменений. Почему 27 мая? Эту дату выбрали для празднования маркетинга, поскольку именно в этот день 1931 года в Чикаго родился выдающийся маркетолог, практик и теоретик, которого часто называют "отцом современного маркетинга" – Филипп Котлер. Котлер написал более 80 книг и оказал большое влияние на развитие маркетинга по всему миру.

Также 27 мая День экстренной медицинской помощи. Это день, когда мы чтим врачей неотложной медицинской помощи, медсестрам, фельдшерам, реаниматологам и другим медицинским работникам, которые без устали работают, чтобы оказать неотложную и жизненно необходимую помощь в критических ситуациях.

Он отмечает начало экстренной медицины в Европе, когда в Лондоне был подписан акт Европейского общества экстренной медицины с целью создания модели системы, чтобы предоставить каждому гражданину Европы профессиональную, компетентную и, прежде всего, своевременную реакцию на любое острое состояние, угрожающее жизни или здоровью.

А еще 27 мая День защиты от Солнца. Ультрафиолетовое излучение, особенно типы УФ-А и УФ-В (UVA и UVB), могут негативно влиять на кожу, вызывая фотостарение, пигментные пятна, новообразования, а также увеличивая риск развития рака кожи. Поэтому очень важно правильно пользоваться солнцезащитными средствами во избежание этих негативных последствий.

27 мая празднуют День рождения скотча. Именно в этот день 1930 Ричард Дрю, работая лабораторным техником в компании Minnesota Mining and Manufacturing, которая специализировалась на производстве наждачной бумаги, разработал первую ленту на целлофановой основе из каучука, смол и масел. Это изобретение стало незаменимым во многих областях жизни и принесло своему создателю значительный капитал.

Интересный факт: название "скотч" возникло из-за шутливого замечания одного из мастеров, посоветовавшего Дрю обратиться к своим шотландским директорам (Scotch bosses) и попросить их не экономить на клею, чтобы сделать ленту более клейкой. В те времена шотландцев считали жадными, и это стало основанием для названия продукта.