Какой праздник 27 мая 2025 года / © ТСН

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27 мая 2025 года — вторник. 1189-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 27 мая, верующие празднуют день памяти святого священномученика Терапонта. Святой Терапонт, епископ древнего малоазиатского города Сарды, прославился как несокрушимый свидетель Христовой истины во время жестоких преследований Церкви под правлением римского императора Декия (III век). Его духовное служение, преданность евангельской проповеди и мученический подвиг стали живым свидетельством силы веры, способной победить самые тяжелые испытания.

Как епископ, Терапонт ревностно заботился о своей пастве, утверждая ее в истинах христианства и обращая новых верующих в лоно Церкви. В то время, когда языческие власти пытались уничтожить христианство, он не испугался угроз, не скрылся и не смолчал. Напротив, открыто и бесстрашно продолжал проповедовать Евангелие, за что и попал в руки преследователей.

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После ареста святого жестоко мучили железными крюками, водили с места на место, публично издеваясь и подвергая унижениям. Но никакие муки не сломили его воли.

По преданию, на месте, где мученик пролил кровь, из-под земли забил источник, вода из которого приносила чудесные исцеления. Так Господь прославил верного слугу своего еще при жизни — страдания святого стали источником живой благодати.

Что нельзя делать 27 мая

Нельзя работать с ножами, топорами — не следует “колоть землю” или резать что-то без крайней необходимости, чтобы не нанести вред духовному миру.

Не следует стирать одежду — попрать в этот день воду значит навлечь на себя беду.

Запрещается желать зла, ссориться — народ верил, что все сказанное в это время имеет сильную энергетику (как хорошо, так и плохо).

Народные приметы и традиции на 27 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

если день пасмурный — лето будет дождливым;

дождь в этот день — к щедрому урожаю зерновых;

если птицы летают низко — скоро будет дождь;

сильный ветер — лето будет бурным и грозовым;

увидеть радугу на небе — к хорошей погоде в ближайшие дни.

Если 27 мая птицы летают низко — скоро будет дождь / © unsplash.com

В народе 27 мая носило название Сидор Бокогрий. Это день, связанный с именем святого Исидора (Сидора), и он символизирует окончательное наступление стойкого весеннего тепла. Слово “Бокогрей” указывает на приятное, ласковое солнце, которое уже не курит, как летнее, но греет по бокам, то есть по-весеннему мягко прогревает землю и тело.

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Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 мая

Какие завтра именины: Иван, Феодора.

Талисманом человека, рожденного 27 мая является аметист. Камень глубокого, изысканного фиолетового оттенка, относящегося к группе полудрагоценных. С давних времен аметист окружали ореолом святости и мистики — его считали олицетворением божественной силы и небесной мудрости. В народных преданиях и эзотерических учениях ему приписывали целый спектр волшебных свойств. Одной из самых известных является способность предохранять человека от опьянения и губительного воздействия алкоголя.

В этот день родились:

1948 год — Александр Волков, украинский космонавт;

1962 год — Петр Воробей, украинский журналист, писатель;

1964 год — Владимир Цыбулько, украинский поэт, переводчик, эссеист, политический деятель.

Памятные даты 27 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 мая:

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1753 год — в Киеве завершено строительство величественной Андреевской церкви, которая стала архитектурной жемчужиной города и символом его духовного величия;

1821 год — основана Николаевская астрономическая обсерватория;

1895 год — английский изобретатель Бирт Акрес получил патент на кинопроектор, положив начало революции в искусстве кинематографа;

1900 год — в Бельгии на парламентских выборах впервые в мире применили систему пропорционального представительства, начав новый демократический стандарт;

1916 год — президент США Вудро Вильсон обратился с инициативой создать Лигу Наций, стремясь предотвратить новые мировые войны после разрушительного конфликта;

1921 год — Афганистан официально провозгласил свою независимость, начиная новую страницу в истории государственности;

1926 год — в штате Миссури построен памятник героям американской литературы — Гекльберри Финну и Тому Сойеру, ставшему символом национальной культуры;

1930 год — Ричард Дрю запатентовал революционную “прозрачную целлофановую липкую ленту” — скотч, первоначально созданную для защиты автомобильного стекла во время покраски;

1933 год — мир увидел премьеру мультфильма Уолта Диснея “Три поросенка”, вошедшего в классику анимации и полюбившегося поколению;

1937 год — в Сан-Франциско торжественно открыли мост через пролив Золотые Ворота — один из самых величественных и красивых мостов мира;

1944 год — в Париже состоялась премьера спектакля Жана-Поля Сартра “Выхода нет”, закрепившая его как одного из ведущих драматургов ХХ века;

1950 год — Фрэнк Синатра дебютировал на телевидении на канале NBC, выступая вместе с комиком Бобом Гоупом и заложив основу для будущих шоу-бизнесовых триумфов;

2002 год — музыкант Алан Паркер удостоен рыцарского титула, получив право добавлять к своему имени почетное “сэр”;

2009 год — на базе Национального авиационного университета создан Институт Аэронавигации, усиливший образовательный и научный потенциал в сфере авиации;

2015 год — правоохранительные органы Швейцарии и США арестовали семь высокопоставленных должностных лиц ФИФА и всего 14 человек, обвиняя их в масштабной коррупции, рэкете, мошенничестве и отмывании средств — событие, потрясло мировой спорт.

Какой завтра праздник в Украине и мире

27 мая в Украине и мире празднуют День неотложной медицинской помощи / © unsplash.com

27 мая в Украине и мире празднуют День неотложной медицинской помощи. Этот день напоминает всем нам о чрезвычайной важности службы скорой помощи — о тех, кто первым прибывает на вызовы, оказывают срочную помощь и берут на себя ответственность за спасение жизни в экстремальных условиях. Работа этих специалистов — это постоянная борьба с временем, где каждая секунда может стать решающей.

Также 27 мая Международный день маркетинга. Это ежегодный профессиональный праздник, который отмечается в мае и призван отметить маркетинг в развитие бизнеса и экономики во всем мире. Это особый день для всех, кто связан с этой сферой: стратегов, аналитиков, рекламистов, бренд-менеджеров и других специалистов, формирующих современный рынок.

Маркетинг — это не просто реклама или продажа товаров. Это сложный, многогранный процесс, включающий в себя глубокое исследование рынка, понимание потребностей потребителей, создание уникальных предложений и построение длительных взаимоотношений с клиентами. Международный день маркетинга подчеркивает стратегическую важность этой деятельности по росту и процветанию компаний.

А еще 27 мая День рождения скотча. История скотча начинается в 1930 году, когда инженер Ричард Дрю из компании 3M запатентовал изобретение, которое первоначально должно было служить для защиты автомобильных окон во время покраски кузова. Однако благодаря своей прочности, прозрачности и универсальности эта лента очень быстро стала незаменимой в самых разных сферах — от офисной работы до творческих проектов и домашнего ремонта.

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