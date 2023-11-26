Какой завтра, 27 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

27 ноября 2023 года – понедельник. 642-й день войны в Украине.

Какой завтра, 27 ноября, церковный праздник

27 ноября в церковном календаре – день памяти святого Романа. Он был глубоко благочестивым и благочестивым человеком. Раздав почти все свое имущество, полжизни прожил в сирийской пустыне, где питался водой и хлебом. За это Бог наградил его даром исцеления.

Что нельзя делать 27 ноября

Не стоит шить или плести, вообще лучше не заниматься рукоделием.

Запрещено в этот день впускать в дом немощных, старых и больных людей, после такого у вас самих начнется бедность.

Нельзя рыбачить, потому что рыба вся залегает ко дну и вы ничего не поймаете.

Народные приметы и традиции на 27 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дружно чирикают воробьи — к потеплению;

шумит лес – ждите оттепели;

коровы фыркают и сопят — будет холодная погода;

красная заря в этот день указывает на ветреную погоду;

дым из трубы поднимается вверх – на морозы, стелется вниз – на потепление.

27 ноября коровы фыркают и сопят — будет холодная погода / Фото: Pexels

В народе 27 ноября называли Романов день. Так как при жизни он был целителем, к нему молятся об исцелении от болезней. Также наши предки всегда считали этот день особенным и ждали судьбоносной встречи.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 ноября

Какие завтра именины: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Яков.

Талисманом человека, рожденного 27 ноября является рубин. Издавна этот камень считался символом власти и могущества. Это также один из четырех драгоценных камней. А еще рубин считали символом страстной любви.

В этот день родились:

1863 год — украинская писательница, активная деятельница женского движения Буковины Ольга Кобылянская;

1926 год – украинский писатель-фантаст, философ, общественный деятель, автор более 20 романов и повестей Олесь Бердник;

1977 год — украинская биатлонистка, призер пяти чемпионатов мира Оксана Хвостенко.

Памятные даты 27 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 ноября:

1095 год – Папа Римский Урбан II на соборе в Клермоне провозгласил Первый крестовый поход;

1620 год — Пилигримы высаживаются в Америке;

1893 год — во Львове проходит премьера пьесы Иван Франко "Украденное счастье", постановку осуществил Костя Подвысоцкий, который и исполнил роль Николая Задорожного;

1895 год — Альфред Нобель подписывает свое завещание, по которому его имущество поступает в фонд Нобелевской премии;

1897 год – вводят в эксплуатацию Енакиевский металлургический завод – одно из старейших металлургических предприятий Украины;

1918 год — проходит первое учредительное совместное собрание Украинской Академии Наук, на котором президентом Академии был избран В. Вернадский, секретарем — А.Крымский;

1937 год — в возрасте 73 лет "народный патриарх" митрополит Василий (Липковский) расстрелян по приговору "тройки" НКВД;

1943 год – битва подразделений УПА с 2 дивизиями вермахта в Черном лесу;

1952 год – в свой первый рейс отправляется львовский троллейбус;

1992 год — в Вене пожар охватывает дворец Гофбург;

2004 год — Верховная Рада Украины на внеочередном заседании признает результаты повторного голосования на выборах Президента 21.11.2004 не отражающими в полной мере волеизъявления народа и недействительными.

Погода на 27 ноября

Завтра, 27 ноября, в Киеве облачно, в течение всего дня будет снег. Во Львове пасмурно, ночью снег, но потом без осадков. В Харькове в течение всего дня небо будет покрыто облаками и будет снегом. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве -3 днем и -5 ночью. Во Львове -2 днем и -4 ночью. В Харькове +1 день и -3 ночью. В Одессе +1 день и -2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

27 ноября Киберпонедельник / Фото: Pexels

27 ноября в Украине празднуют День основания Национальной Академии Наук. Основателем НАНУ стал гетман Иван Скоропадский. А именно создание произошло в 1918 году во время учредительного собрания. Первым президентом Национальной академии наук Украины стал ученый-геолог и геохимик Вернадский. Во время Второй мировой войны здесь успешно проводились работы с ядерными реакциями, технологиями автоматической сварки корпусов артиллерийских систем.

Также 27 ноября Киберпонедельник. Наступает каждый год после Черной пятницы. Этот день является периодом безумных скидок, но уже в интернет-магазинах. Наиболее популярен он в США, хотя в последние годы и украинские интернет-магазины пытаются активно присоединиться к распродаже. Праздник был основан 28 ноября 2005 по инициативе продавцов, которые заметили, что люди возвращаются в понедельник в офисы после Черной пятницы и продолжают покупать товары уже в интернет-магазинах.