Какой завтра, 27 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 27 ноября, День основания Национальной академии наук Украины. Верующие чтят память святого Романа. До Нового года осталось 34 дня.
27 ноября 2023 года – понедельник. 642-й день войны в Украине.
Какой завтра, 27 ноября, церковный праздник
27 ноября в церковном календаре – день памяти святого Романа. Он был глубоко благочестивым и благочестивым человеком. Раздав почти все свое имущество, полжизни прожил в сирийской пустыне, где питался водой и хлебом. За это Бог наградил его даром исцеления.
Что нельзя делать 27 ноября
- Не стоит шить или плести, вообще лучше не заниматься рукоделием.
- Запрещено в этот день впускать в дом немощных, старых и больных людей, после такого у вас самих начнется бедность.
- Нельзя рыбачить, потому что рыба вся залегает ко дну и вы ничего не поймаете.
Народные приметы и традиции на 27 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: дружно чирикают воробьи — к потеплению;
- шумит лес – ждите оттепели;
- коровы фыркают и сопят — будет холодная погода;
- красная заря в этот день указывает на ветреную погоду;
- дым из трубы поднимается вверх – на морозы, стелется вниз – на потепление.
В народе 27 ноября называли Романов день. Так как при жизни он был целителем, к нему молятся об исцелении от болезней. Также наши предки всегда считали этот день особенным и ждали судьбоносной встречи.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 ноября
Какие завтра именины: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Яков.
Талисманом человека, рожденного 27 ноября является рубин. Издавна этот камень считался символом власти и могущества. Это также один из четырех драгоценных камней. А еще рубин считали символом страстной любви.
В этот день родились:
- 1863 год — украинская писательница, активная деятельница женского движения Буковины Ольга Кобылянская;
- 1926 год – украинский писатель-фантаст, философ, общественный деятель, автор более 20 романов и повестей Олесь Бердник;
- 1977 год — украинская биатлонистка, призер пяти чемпионатов мира Оксана Хвостенко.
Памятные даты 27 ноября
Календарь важных событий в Украине и мире за 27 ноября:
- 1095 год – Папа Римский Урбан II на соборе в Клермоне провозгласил Первый крестовый поход;
- 1620 год — Пилигримы высаживаются в Америке;
- 1893 год — во Львове проходит премьера пьесы Иван Франко "Украденное счастье", постановку осуществил Костя Подвысоцкий, который и исполнил роль Николая Задорожного;
- 1895 год — Альфред Нобель подписывает свое завещание, по которому его имущество поступает в фонд Нобелевской премии;
- 1897 год – вводят в эксплуатацию Енакиевский металлургический завод – одно из старейших металлургических предприятий Украины;
- 1918 год — проходит первое учредительное совместное собрание Украинской Академии Наук, на котором президентом Академии был избран В. Вернадский, секретарем — А.Крымский;
- 1937 год — в возрасте 73 лет "народный патриарх" митрополит Василий (Липковский) расстрелян по приговору "тройки" НКВД;
- 1943 год – битва подразделений УПА с 2 дивизиями вермахта в Черном лесу;
- 1952 год – в свой первый рейс отправляется львовский троллейбус;
- 1992 год — в Вене пожар охватывает дворец Гофбург;
- 2004 год — Верховная Рада Украины на внеочередном заседании признает результаты повторного голосования на выборах Президента 21.11.2004 не отражающими в полной мере волеизъявления народа и недействительными.
Погода на 27 ноября
Завтра, 27 ноября, в Киеве облачно, в течение всего дня будет снег. Во Львове пасмурно, ночью снег, но потом без осадков. В Харькове в течение всего дня небо будет покрыто облаками и будет снегом. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в Киеве -3 днем и -5 ночью. Во Львове -2 днем и -4 ночью. В Харькове +1 день и -3 ночью. В Одессе +1 день и -2 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
27 ноября в Украине празднуют День основания Национальной Академии Наук. Основателем НАНУ стал гетман Иван Скоропадский. А именно создание произошло в 1918 году во время учредительного собрания. Первым президентом Национальной академии наук Украины стал ученый-геолог и геохимик Вернадский. Во время Второй мировой войны здесь успешно проводились работы с ядерными реакциями, технологиями автоматической сварки корпусов артиллерийских систем.
Также 27 ноября Киберпонедельник. Наступает каждый год после Черной пятницы. Этот день является периодом безумных скидок, но уже в интернет-магазинах. Наиболее популярен он в США, хотя в последние годы и украинские интернет-магазины пытаются активно присоединиться к распродаже. Праздник был основан 28 ноября 2005 по инициативе продавцов, которые заметили, что люди возвращаются в понедельник в офисы после Черной пятницы и продолжают покупать товары уже в интернет-магазинах.