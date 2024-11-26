Какой завтра, 27 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

27 ноября 2024 года – среда. 1008-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

27 ноября в церковном календаре – день памяти святого великомученика Иакова Персиянина. Он был христианским святым, жившим в IV веке. Он родился в Персии, но позже переехал в Фессалонику (современный Салоники в Греции), где стал известен своей духовной силой и верой. Иаков был известен своими чудотворными действиями и способностью вызывать духов. Он отличался великой верой и мужеством, что помогало ему вызвать духов и отвлекать их от людей. Его жизнь была полна служения Богу и помощи людям.

Что нельзя делать 27 ноября

Не разрешается рыбачить.

Не следует шить, плести, вязать.

Нельзя впускать в дом больных.

Народные приметы и традиции на 27 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дым стелется вниз – идет потепление, поднимается вверх – к морозам;

лес шумит — ждите оттепели;

громко чирикают воробьи — будет потепление;

коровы сопят и фыркают — в холодную погоду.

27 ноября коровы сопят и фыркают — к холодной погоде / Фото: Unsplash

Наши предки в этот день следили за облаками. Поэтому ждали судьбоносную встречу с важным человеком.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 ноября

Какие завтра именины: Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гаврило, Дмитрий, Иван, Николай, Алексей, Роман, Сергей.

Талисманом человека, рожденного 27 ноября является рубин. Давно верили, что этот камень помогает остановить лихорадку и кровотечения. Рубин является символом страсти, искренней и сильной любви.

В этот день родились:

1940 год – актер и режиссер львовского драматического театра имени М. Заньковецкой, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, декан факультета культуры и искусств Львовского университета им. Франко Богдан Козак;

1946 год — украинский оружейник, главный конструктор КБ "Специальной Техники" Игорь Алексеенко;

1977 год — украинская биатлонистка, призер пяти чемпионатов мира Оксана Хвостенко.

Памятные даты 27 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 ноября:

1095 год – папа Римский Урбан II на соборе в Клермоне провозглашает Первый крестовый поход;

1620 год — пилигримы высаживаются в Америке;

1893 год — во Львове проходит премьера пьесы Ивана Франко "Украденное счастье", постановку осуществил Костя Подвысоцкий, который и исполняет роль Николая Задорожного;

1895 год — Альфред Нобель подписывает свое завещание, по которому его имущество поступает в фонд Нобелевской премии;

1897 год – вводят в эксплуатацию Енакиевский металлургический завод – одно из старейших металлургических предприятий Украины;

1918 год — проходит первое учредительное совместное собрание Украинской Академии Наук, на котором президентом Академии был избран В. Вернадского, секретарем — А.Крымского;

1937 год — в возрасте 73 лет "народный патриарх" митрополит Василий (Липковский) расстрелян по приговору "тройки" НКВД;

1952 год – в свой первый рейс отправляется львовский троллейбус;

1992 год – в Вене пожар охватывает дворец Гофбург;

2004 год — Верховная Рада Украины на внеочередном заседании признает результаты повторного голосования на выборах Президента 21.11.2004 не отражающими в полной мере волеизъявления народа и недействительными.

Погода на 27 ноября

Завтра, 27 ноября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове ожидается облачная погода, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве 0 днем и -2 ночью. Во Львове +5 днем и +2 ночью. В Харькове +1 день и -4 ночью. В Одессе +5 днем и ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

27 ноября День защиты черепах / Фото: Unsplash

27 ноября в Украине празднуют День основания Национальной Академии Наук (НАНУ). Эта дата символизирует важный этап в развитии украинской науки, ведь именно в этот день 1918 была основана Украинская академия наук (УАН), которая стала предшественницей современной НАНУ. Академия была создана по инициативе гетмана Павла Скоропадского во время Украинского Государства. Ее первым президентом стал выдающийся ученый Владимир Вернадский, внесший большой вклад в развитие геохимии, биогеохимии и философии науки. УАН должна стать научным центром для развития естественных и гуманитарных наук в Украине, способствовать интеграции украинской науки в мировой контекст и поддерживать национальное возрождение.

В советский период академия получила название Академии наук РСФСР, ее структура и направления работы значительно расширились. После провозглашения независимости Украины в 1991 году академия получила современное название – Национальная академия наук Украины. НАНУ стала ведущим учреждением во многих областях науки, включая информационные технологии, физику, биологию, химию, а также социально-гуманитарные науки.

Также 27 ноября День шпилек и игл. Этот необычный день имеет интересное происхождение и разные интерпретации, связанные как с искусством, так и с повседневной жизнью. День шпилек и игл возник в США и первоначально имел отношение к театральному мюзиклу "Pins and Needles", который был создан и поставлен в 1937 году в Нью-Йорке. Этот спектакль, освещавший социальные и политические проблемы того времени, имел большой успех и оставил след в истории искусства. Она была связана с профсоюзным движением, участниками спектакля были работники текстильной промышленности.

А еще 27 ноября День защиты черепах. Это международная инициатива, призванная привлечь внимание к охране черепах и сохранению их природной среды обитания.