Какой завтра, 27 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 27 октября, День автомобилиста и дорожника. Верующие чтят память святого мученика Нестора. До Нового года осталось 65 дней.

27 октября 2024 года — воскресенье. 977-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

27 октября в церковном календаре – день памяти святого мученика Нестора. Также известен как Нестор Летописец, был известным древнерусским историком и писателем. Он жил в XI веке и был монахом Киево-Печерского монастыря. Нестор был автором "Повести временных лет", являющейся одним из важнейших источников для изучения истории Руси. Его жизнь и деятельность отличаются преданностью своей вере и огромным вкладом в развитие древнерусской культуры и историографии.

Что нельзя делать 27 октября

Не следует переедать – будут проблемы со здоровьем.

Запрещается давать пустые обещания.

Не ведите разговора ни о чем.

Народные приметы и традиции на 27 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: снег упал на мокрую землю – до ранней весны;

на деревьях целый день держится иней – ждите скорого прихода настоящих морозов;

гусь плавает долго по воде — морозы еще не придут;

туман утром будет оттепель.

27 октября гусь плавает долго по воде — морозы еще не придут / Фото: Unsplash

Очень важно в этот день помолиться в полной тишине и одиночестве. Именно тогда святые помогут исполнить ваше заветное желание.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 октября

Какие завтра именины: Андрей, Валентин, Марк, Нестор.

Талисманом человека, рожденного 27 октября является родонит. Издавна считался женским камнем. Верили, что родонит нужно носить юным девушкам, желающим знать свое счастье и предназначение.

В этот день родились:

1856 год — украинский общественно-политический деятель Киприан Иван;

1919 год – украинский историк, правовед Иван Лисяк-Рудницкий;

1970 год — украинская яхтсменка, трехкратный призер Олимпийских игр Руслана Таран.

Памятные даты 27 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 октября:

1654 год — 50-тысячное войско Речи Посполитой во главе с коронным гетманом Станиславом Потоцким отправляется на Подолье и Брацлавщину;

1662 год – английский король Карл II продает Дюнкерк Королевству Франция;

1882 год – создают первый профессиональный национальный реалистический театр на украинских землях под руководством М. Л. Кропивницкого;

1904 год – открывается Нью-Йоркский метрополитен;

1937 год — первый день расстрелов в урочище Сандармох капитаном ГБ Михаилом Матвеевым 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения, среди них — цвета украинской интеллигенции;

1938 год — на I съезде художников УССР создают Союз советских художников Украины;

1951 год – впервые для лечения рака применяют радиацию;

1982 год – Китайская Народная Республика объявляет, что численность ее населения превысила 1 миллиард жителей.

Погода на 27 октября

Завтра, 27 октября, в Киеве пасмурное утро сменится ясными днем и вечером, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе прояснится вечером, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +7 ночью. Во Львове +19 днем и +5 ночью. В Харькове +11 днем и +2 ночью. В Одессе +16 днем и +11 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

27 октября в Украине празднуют День автомобилиста и дорожника / Фото: Unsplash

27 октября в Украине празднуют День автомобилиста и дорожника. Ежегодно приходится на последнее воскресенье октября. Этот праздник был основан для чествования работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, играющих важную роль в развитии экономики страны и обеспечении комфорта и безопасности граждан. Этот день отмечается разными мероприятиями, включая торжественные собрания, награждения лучших работников отрасли, а также проведение образовательных программ и мероприятий по повышению безопасности на дорогах.

Также 27 октября Всемирный день аудиовизуального наследия. Этот день посвящен сохранению и популяризации аудиовизуального наследия, которое включает кинофильмы, телепередачи, радиопередачи и другие аудиовизуальные материалы. Это важный день для сохранения культурной памяти и исторических документов, значительных ценностей для современного и будущего поколений.

А еще 27 октября День свекрови и тещи. Ежегодно выпадает на четвертое воскресенье октября. Этот праздник посвящен чествованию и выражению благодарности матерям мужчин и жен за их поддержку, любовь и заботу. Этот день создан для укрепления семейных связей и признания важности этих женщин в жизни супружеских пар. Он также является возможностью для их роли в воспитании детей и поддержании семейных традиций.

27 октября празднуют День украинской письменности и языка. День украинской письменности и языка отмечается ежегодно 9 ноября. Этот праздник был установлен Указом Президента Украины 1997 года и цель — чествование наследия украинского языка и развитие национальной культуры. Праздник приурочен ко дню памяти Преподобного Нестора Летописца, последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия. Нестор Летописец считается одним из первых историков Киевской Руси и автором "Повести временных лет". В этот день традиционно проводятся различные мероприятия, такие как диктанты национального единства, конкурсы, лекции и тематические выставки. Это прекрасная возможность повысить осведомленность о важности языка как составляющей культурной идентичности и средства коммуникации.

Также 27 октября Всемирный день эрготерапии или трудотерапии. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности физической активности и реабилитации для здоровья человека. Эрготерапия или трудотерапия использует физические упражнения для лечения и профилактики различных заболеваний. Этот день также создан для поддержки и поощрения работающих в этой области специалистов, а также для повышения осведомленности общества о важности физической реабилитации.