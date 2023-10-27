Какой сегодня, 27 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 27 октября, Всемирный день лемура. Верующие чтят память преподобного Нестора Летописца. До Нового года осталось 65 дней.

27 октября 2023 года — пятница. 611-й день войны в Украине.

Какой сегодня, 27 октября, церковный праздник

27 октября в церковном календаре – день памяти преподобного Нестора Летописца. Он был писателем-агиографом, монахом Киево-Печерского монастыря в конце XI-начале XII века. Родился в Киеве и в возрасте 17 лет решил стать монахом. Постриг принял в Печерской обители. Благочестивой жизни его учили святой Антоний и Феодосий. Позже он стал диаконом, а умер в 1114 году. Именно Нестор Летописец стал автором известной "Повести временных лет", которую он написал на основе разных древних источников, рассказов старожилов и рассказов народа.

Что запрещено делать в этот день

Не позволено ругаться, иначе придется к Рождеству сердиться.

Не следует злоупотреблять алкогольными напитками.

Лучше не ходить в гости, потому что вынесете из дома все счастье.

Народные приметы и традиции на 27 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: в течение нескольких дней дует сильный ветер в одну сторону – ждите осадков;

утром сильный туман – будет оттепель;

на деревьях иней – скоро придет мороз;

на сырую землю выпал снег — весна придет рано и будет много подснежников;

гусь вышел на воду и долго плавает – похолодает еще нескоро.

27 октября гусь вышел на воду и долго плавает — похолодает еще нескоро / Фото: pixabay.com

С этого дня наши предки открывали "санный путь". Даже существовала поговорка: "Из Нестора мужик в сани убирается". Все потому, что к этому времени мог уже выпасть довольно сильный снег и можно было выезжать только на санях.

Погода на 27 октября

Сегодня, 27 октября, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове солнце будет редко появляться из-за облаков, без осадков. В Одессе без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +21 днем и +10 ночью. Во Львове — +20 днем и +13 ночью. В Харькове — +17 днем и +8 ночью. В Одессе — +20 днем и +14 ночью.

Памятные даты 27 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 октября:

1654 год — 50-тысячное войско Речи Посполитой во главе с коронным гетманом Станиславом Потоцким отправляется на Подолье и Брацлавщину;

1662 год — английский король Карл II продает Дюнкерк Королевству Франция;

1882 год — открывается первый профессиональный национальный реалистический театр на украинских землях под руководством М. Л. Кропивницкого;

1904 год — открывают Нью-Йоркский метрополитен;

1938 год — на I съезде художников УССР создают Союз советских художников Украины;

1951 год — впервые для лечения рака применяют радиацию;

1982 год — Китайская Народная Республика объявляет, что численность ее населения превысила 1 миллиард жителей;

2007 год — проходит премьера в Украине серии "The Devil's Hands Are Idle Playthings" мультсериала Футурама.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 октября

Какие сегодня именины: Нестор, Марк, Андрей, Агриппин, Александр, Капитолина, Эротиида, Елизавета.

Талисманом человека, рожденного 27 октября, является родонит. Образовался в результате контакта магмы с осадочными породами. В Индии родонит считают божественным камнем, помогающим раскрыть таланты человека.

В этот день родились:

1908 год — американская художница, работала в стиле абстрактного экспрессионизма, дочь украинских эмигрантов Анны и Иосифа Краснеров из села Шпиков Винницкой области Краснер Ли;

1919 год — украинский историк, правовед Иван Лисяк-Рудницкий;

1970 год — украинская яхтсменка, трехкратный призер Олимпийских игр Руслана Таран.

Какой сегодня день в Украине и мире

27 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день лемура / Фото: pixabay.com

27 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день лемура. Праздник был создан в 2014 году на Мадагаскаре – именно здесь живут эти уникальные животные. На сегодняшний день существует около 100 видов лемуров. Согласно недавнему исследованию, лемуры наименее защищены из всех приматов. Причиной этого является разрушение мест их проживания и постоянная охота браконьеров. В Мадагаскаре лемуры играют немаловажную роль в поддержании экосистемы леса, они способствуют распространению и росту растений.

Также 27 октября Всемирный день трудотерапии. Это лечение трудом, которое часто применяется к больным физическими или психическими заболеваниями. Праздник был начат в 2010 году для того, чтобы распространить информацию о важности трудотерапии. Этим вопросом занимается Всемирная федерация WFOT.

А еще 27 октября Всемирный день аудиовизуального наследия. Праздник был создан в 2005 году для того, чтобы повысить осведомленность о значении и сохранении звуковых и аудиовизуальных документов. Они являются свидетельством разных культур, историй и людей со всего мира. В архивы входят фильмы, телепрограммы, аудиопрограммы, всевозможные записи.

27 октября празднуют Всемирный день шампанского. Возник этот напиток в холодном регионе Франции, где из-за понижения температуры процесс брожения вина останавливался. Когда температура повышалась, он снова восстанавливался, но остановить его еще не удавалось. Так зародилось вино с пузырьками.