Какой праздник 27 октября 2025 года / © ТСН

Реклама

27 октября 2025 года — понедельник. 1341 день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 27 октября, верующие празднуют день памяти святого мученика Нестора. Святой Нестор родился в Солуне (ныне — Салоники, Греция). Он был юношей знатного происхождения, образованным и благочестивым. Во времена императора Максимиана и правителя Солуни Димитрия (святого великомученика) в городе жестоко преследовали христиан.

Нестор был учеником и духовным чадом святого Димитрия Солунского. Когда Нестор узнал, что Димитрия заключили в тюрьму за проповедование Христа, он пришел к нему в темницу, попросил благословения и молитвы, чтобы мужественно выступить против язычества.

Реклама

В то время в Фессалонике происходили гладиаторские игры. Император послал в город огромного варвара по имени Лий (Лийя), который в кровавых боях убивал христиан для развлечения. Нестор, исполненный веры, явился на арену и вызвал Лия на поединок.

И, возложившись на Господа, победил и убил Лия, показав, что сила Божия превышает всякую плотскую мощь. Это разгневало императора Максимиана, приказавшего немедленно казнить Нестора. Юношу схватили и посекли мечами. Так Нестор принял мученическую смерть за Христа около 306 года.

Что нельзя делать 27 октября

Нельзя ссориться, желать другим зла — часто говорили: “На Нестора слово зло — к беде приведет”.

Не следует работать с острыми предметами — святой Нестор погиб от меча, поэтому в этот день избегают всего, что “режет” или “колет”.

Запрещается браться за тяжелый физический труд — это день покоя — не косили, не рубили дров, не начинали больших домашних дел.

Народные приметы и традиции на 27 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тихий и безветренный день до ласковой и мягкой зимы;

дождь или туман — ждите снежную и теплую зиму;

ветер холодный, резкий — придут ранние морозы;

красное небо на закате — осень затянется;

звездное небо ночью — ждите ранней зимы.

27 октября звездное небо ночью— ждите ранней зимой / © unsplash.com

В народе 27 октября носило название Несторов день. В этот день люди просили у святого силы духа и защиты от зла. День считали спокойным и задумчивым — люди сбавляли работу, готовились к холодам, чинили дом.

Реклама

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 октября

Какие завтра именины: Андрей, Валентин, Марк, Нестор.

Талисманом человека, рожденного 27 октября является родонит. Издавна родонит считали камнем женской силы и судьбы. Ему приписывали способность открывать сердце юных девушек к любви, подсказывать путь к собственному счастью и помогать познать свое истинное предназначение.

В этот день родились:

1856 год — Киприан Иван, украинский общественно-политический деятель;

1919 год — Иван Лысяк-Рудницкий, украинский историк, правовед;

1970 год — Руслана Таран, украинская яхтсменко, трехкратный призер Олимпийских игр.

Памятные даты 27 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 октября:

Реклама

1654 год — пятидесятитысячное войско Речи Посполитой под руководством коронного гетмана Станислава Потоцкого отправилось в поход на Подолье и Брацлавщину;

1662 год — английский монарх Карл II продал город Дюнкерк французской короне;

1882 год — на украинских землях создан первый профессиональный национальный реалистический театр под руководством Марка Лукича Кропивницкого;

1904 год — в США состоялось торжественное открытие Нью-Йоркского метрополитена;

1937 год — в урочище Сандармох начались массовые расстрелы узников Соловецкой тюрьмы особого назначения, совершенные капитаном госбезопасности Михаилом Матвеевым;

1938 год — на I съезде художников УССР основан Союз советских художников Украины;

1951 год — впервые в истории медицины для лечения онкологических заболеваний применили радиационную терапию;

1982 год — Китайская Народная Республика официально объявила, что численность ее населения превысила один миллиард человек;

2007 год — в Украине состоялась премьера серии “The Devil’s Hands Are Idle Playthings” культового мультсериала “Футурама”.

Какой завтра праздник в Украине и мире

27 октября в Украине празднуют День украинской письменности и языка / © unsplash.com

27 октября в Украине празднуют День украинской письменности и языка. Праздник начат в 1997 году указом Президента Украины. Дата была выбрана не случайно: 27 октября православная церковь чествует Преподобного Нестора Летописца, автора “Повести временных лет”, который считается одним из первых историков и литераторов Древней Руси. Его труд стал основой для развития древнеукраинской письменности и культуры.

Также 27 октября Международный день плюшевого мишки. Идея праздника возникла в начале XX века, когда плюшевые мишки стали массово изготавливаться в США и Европе. Название “медвежонок” связано с известной исторической историей: американский президент Теодор Рузвельт отказался убить медведя во время охоты, и в честь этого случая был создан первый игрушечный мишка. С этого времени он стал символом детства, нежности и тепла.

А еще 27 октября Всемирный день эрготерапии или трудотерапии. Эрготерапия (трудотерапия) — это медицинская и социальная практика, использующая практическую деятельность, работу и творчество для реабилитации и улучшения качества жизни человека. Праздник начат Международной федерацией эрготерапевтов (WFOT) и отмечается с целью повышения осведомленности о роли эрготерапии в мире. Оно акцентирует внимание на важности профессии, которая помогает людям быть самостоятельными, активными и социально интегрированными.

27 октября празднуют Международный день школьных библиотек. Этот праздник посвящен школьным библиотекам и библиотекарям, играющим ключевую роль в формировании образованной, читательски активной молодежи. Праздник основан Международной ассоциацией школьных библиотек (IASL) для того, чтобы подчеркнуть значение библиотек в обучении и жизни школьников. Школьная библиотека — это не просто место для хранения книг, а центр учебной поддержки, исследований, творческих проектов и развития критического мышления.

Реклама

Также 27 октября Всемирный день аудиовизуального наследия. Этот международный праздник посвящен сохранению и популяризации аудиовизуальных материалов — фильмов, звукозаписей, телепрограмм и других медиадокументов, которые являются неотъемлемой частью культурного наследия человечества. Праздник был начат ЮНЕСКО в 2005 году, чтобы подчеркнуть, что аудиовизуальные произведения — часть национальной и мировой истории, которая может быть потеряна без надлежащего ухода. Ведь старые пленки, магнитные ленты и аналоговые записи быстро портятся и нуждаются в реставрации и цифровом хранении.