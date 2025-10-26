- Дата публикации
Какой завтра, 27 октября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 27 октября, День украинской письменности и языка. Верующие чтят память святого мученика Нестора. До Нового года осталось 65 дней.
27 октября 2025 года — понедельник. 1341 день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 27 октября, верующие празднуют день памяти святого мученика Нестора. Святой Нестор родился в Солуне (ныне — Салоники, Греция). Он был юношей знатного происхождения, образованным и благочестивым. Во времена императора Максимиана и правителя Солуни Димитрия (святого великомученика) в городе жестоко преследовали христиан.
Нестор был учеником и духовным чадом святого Димитрия Солунского. Когда Нестор узнал, что Димитрия заключили в тюрьму за проповедование Христа, он пришел к нему в темницу, попросил благословения и молитвы, чтобы мужественно выступить против язычества.
В то время в Фессалонике происходили гладиаторские игры. Император послал в город огромного варвара по имени Лий (Лийя), который в кровавых боях убивал христиан для развлечения. Нестор, исполненный веры, явился на арену и вызвал Лия на поединок.
И, возложившись на Господа, победил и убил Лия, показав, что сила Божия превышает всякую плотскую мощь. Это разгневало императора Максимиана, приказавшего немедленно казнить Нестора. Юношу схватили и посекли мечами. Так Нестор принял мученическую смерть за Христа около 306 года.
Что нельзя делать 27 октября
Нельзя ссориться, желать другим зла — часто говорили: “На Нестора слово зло — к беде приведет”.
Не следует работать с острыми предметами — святой Нестор погиб от меча, поэтому в этот день избегают всего, что “режет” или “колет”.
Запрещается браться за тяжелый физический труд — это день покоя — не косили, не рубили дров, не начинали больших домашних дел.
Народные приметы и традиции на 27 октября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
тихий и безветренный день до ласковой и мягкой зимы;
дождь или туман — ждите снежную и теплую зиму;
ветер холодный, резкий — придут ранние морозы;
красное небо на закате — осень затянется;
звездное небо ночью — ждите ранней зимы.
В народе 27 октября носило название Несторов день. В этот день люди просили у святого силы духа и защиты от зла. День считали спокойным и задумчивым — люди сбавляли работу, готовились к холодам, чинили дом.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 октября
Какие завтра именины: Андрей, Валентин, Марк, Нестор.
Талисманом человека, рожденного 27 октября является родонит. Издавна родонит считали камнем женской силы и судьбы. Ему приписывали способность открывать сердце юных девушек к любви, подсказывать путь к собственному счастью и помогать познать свое истинное предназначение.
В этот день родились:
1856 год — Киприан Иван, украинский общественно-политический деятель;
1919 год — Иван Лысяк-Рудницкий, украинский историк, правовед;
1970 год — Руслана Таран, украинская яхтсменко, трехкратный призер Олимпийских игр.
Памятные даты 27 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 27 октября:
1654 год — пятидесятитысячное войско Речи Посполитой под руководством коронного гетмана Станислава Потоцкого отправилось в поход на Подолье и Брацлавщину;
1662 год — английский монарх Карл II продал город Дюнкерк французской короне;
1882 год — на украинских землях создан первый профессиональный национальный реалистический театр под руководством Марка Лукича Кропивницкого;
1904 год — в США состоялось торжественное открытие Нью-Йоркского метрополитена;
1937 год — в урочище Сандармох начались массовые расстрелы узников Соловецкой тюрьмы особого назначения, совершенные капитаном госбезопасности Михаилом Матвеевым;
1938 год — на I съезде художников УССР основан Союз советских художников Украины;
1951 год — впервые в истории медицины для лечения онкологических заболеваний применили радиационную терапию;
1982 год — Китайская Народная Республика официально объявила, что численность ее населения превысила один миллиард человек;
2007 год — в Украине состоялась премьера серии “The Devil’s Hands Are Idle Playthings” культового мультсериала “Футурама”.
Какой завтра праздник в Украине и мире
27 октября в Украине празднуют День украинской письменности и языка. Праздник начат в 1997 году указом Президента Украины. Дата была выбрана не случайно: 27 октября православная церковь чествует Преподобного Нестора Летописца, автора “Повести временных лет”, который считается одним из первых историков и литераторов Древней Руси. Его труд стал основой для развития древнеукраинской письменности и культуры.
Также 27 октября Международный день плюшевого мишки. Идея праздника возникла в начале XX века, когда плюшевые мишки стали массово изготавливаться в США и Европе. Название “медвежонок” связано с известной исторической историей: американский президент Теодор Рузвельт отказался убить медведя во время охоты, и в честь этого случая был создан первый игрушечный мишка. С этого времени он стал символом детства, нежности и тепла.
А еще 27 октября Всемирный день эрготерапии или трудотерапии. Эрготерапия (трудотерапия) — это медицинская и социальная практика, использующая практическую деятельность, работу и творчество для реабилитации и улучшения качества жизни человека. Праздник начат Международной федерацией эрготерапевтов (WFOT) и отмечается с целью повышения осведомленности о роли эрготерапии в мире. Оно акцентирует внимание на важности профессии, которая помогает людям быть самостоятельными, активными и социально интегрированными.
27 октября празднуют Международный день школьных библиотек. Этот праздник посвящен школьным библиотекам и библиотекарям, играющим ключевую роль в формировании образованной, читательски активной молодежи. Праздник основан Международной ассоциацией школьных библиотек (IASL) для того, чтобы подчеркнуть значение библиотек в обучении и жизни школьников. Школьная библиотека — это не просто место для хранения книг, а центр учебной поддержки, исследований, творческих проектов и развития критического мышления.
Также 27 октября Всемирный день аудиовизуального наследия. Этот международный праздник посвящен сохранению и популяризации аудиовизуальных материалов — фильмов, звукозаписей, телепрограмм и других медиадокументов, которые являются неотъемлемой частью культурного наследия человечества. Праздник был начат ЮНЕСКО в 2005 году, чтобы подчеркнуть, что аудиовизуальные произведения — часть национальной и мировой истории, которая может быть потеряна без надлежащего ухода. Ведь старые пленки, магнитные ленты и аналоговые записи быстро портятся и нуждаются в реставрации и цифровом хранении.